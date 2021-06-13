Додано: Суб 17 лип, 2021 20:06

stas_rst написав: ок, ЗРадіо і baraka, без сарказму. Важлива Ваша думка!

Що порадите робити саме зараз тим, у кого на нове житло не вистачає, а старе брати не хочеться ??? Ну, наприклад Сержику і мені в т.ч. Я теж з категорії "хочу, а не можу на моменті", а коли зможу, то ціни далі вверх.

Про "більше працювати і менше їсти" і "живи своїм розумом" знаю. Мова про те, куди "сховати" від інфляції уже накопичене в юсд і чи варто зараз купувати на ті суми, що є в руках ? ок,, без сарказму. Важлива Ваша думка!Що порадите робити саме зараз тим, у кого на нове житло не вистачає, а старе брати не хочеться ??? Ну, наприклад Сержику і мені в т.ч. Я теж з категорії "хочу, а не можу на моменті", а коли зможу, то ціни далі вверх.Про "більше працювати і менше їсти" і "живи своїм розумом" знаю. Мова про те, куди "сховати" від інфляції уже накопичене в юсд і чи варто зараз купувати на ті суми, що є в руках ?

ниже моё имхо - при условии что вы не готовы ждать и вам жильё нужно именно сейчас.новое жильё - это только новострои ? Если да - то почему отбрасываете вторичку (5-10 лет которой) ? Там зачастую более интересно чем в новостроях, и ты точно видишь что берёшь (ещё и ремонт может быть приемлемый, но это если сильно повезёт или вы не переборчивы).если вам нужно сейчас, то как минимум - я бы походил по рынку и оценил настроения, увидел какие варианты предлагают, по какой цене, вообщем, изучил рынок чтобы быть готовым (если не будет падения - ну ок, будете разбираться в теме, если будет падение - то вы будете и в теме и на коне).разбираться в теме весьма важно, вы сможете в нужный момент принять осознанное решение (не брать или, наоборот, брать если вариант решает вашу проблему за интересную сумму и времени на ожидание нет).