Как дела у украинских лесхозов?
Ещё парят в 3 раза дороже мировых цен?
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Додано: Суб 17 лип, 2021 19:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мировые цены на древесину вернулись на до"Америка печатает доллары" уровень.
Как дела у украинских лесхозов?
Ещё парят в 3 раза дороже мировых цен?
Додано: Суб 17 лип, 2021 19:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
зато попали другие деньги, которые раньше получали доход в других местах, доход который обнулился низкой учётной ставка нацбанка. Разницы я не вижу, дядя Сем принес торбу денег или дядя Вася. Ситуация в сша вряд ли как то влияет на нашу недвижимость, разве что психологически, все причины внутри.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 лип, 2021 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 лип, 2021 19:50
Безликий, если вы хотите быть полноправным участником дискуссии, вам придется поменяться с коллегами ветками, отказавшись от модерирования этой. В противном случае вы - такой себе "читер", который даже при большом желании не сможет сохранять профессионализм и соблюдать правила, имея свое собственное недетских размеров ЧСВ
И снова пропаганда. Ни один пост без этого политического амбре, хотя речь исключительно об экономике, глобальной экономике.
К слову, про -11% ВВП - очередная ложь. Впротивовес МВФ, прогнозировавшему -8% и ВБ, прогнозировавшему -6%, я оценивал падение экономики в 5%, чем оказался недалеко от фактических 4%
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 17 лип, 2021 19:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 лип, 2021 19:51
ок, ЗРадіо і baraka, без сарказму. Важлива Ваша думка!
Що порадите робити саме зараз тим, у кого на нове житло не вистачає, а старе брати не хочеться ??? Ну, наприклад Сержику і мені в т.ч. Я теж з категорії "хочу, а не можу на моменті", а коли зможу, то ціни далі вверх.
Про "більше працювати і менше їсти" і "живи своїм розумом" знаю. Мова про те, куди "сховати" від інфляції уже накопичене в юсд і чи варто зараз купувати на ті суми, що є в руках ?
Додано: Суб 17 лип, 2021 19:57
вопрос был не ко мне, но если можно я тоже отвечу. Сдавать то на что хватает денег, снимать то на что не хватает, доплачивая разницу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 лип, 2021 19:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 лип, 2021 19:57
UA к 2085 мы все умрем. Гарантия 120%.
Додано: Суб 17 лип, 2021 20:01
Додано: Суб 17 лип, 2021 20:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зрадио, ещё раз тебе говорю, никто тут не переобувается. Цены на все хорошее сделали +100%, на более-менее живое +30-40% от "мартрвских хаев". Поэтому сейчас принципиально другие вводные. А прогноз твой - г0вно.
Это, раз уж мы в Киеве, то сравню: такой же классный прогноз, как прогноз волхвов Вещему Олегу про смерть от коня.
Додано: Суб 17 лип, 2021 20:06
ниже моё имхо - при условии что вы не готовы ждать и вам жильё нужно именно сейчас.
новое жильё - это только новострои ? Если да - то почему отбрасываете вторичку (5-10 лет которой) ? Там зачастую более интересно чем в новостроях, и ты точно видишь что берёшь (ещё и ремонт может быть приемлемый, но это если сильно повезёт или вы не переборчивы).
если вам нужно сейчас, то как минимум - я бы походил по рынку и оценил настроения, увидел какие варианты предлагают, по какой цене, вообщем, изучил рынок чтобы быть готовым (если не будет падения - ну ок, будете разбираться в теме, если будет падение - то вы будете и в теме и на коне).
разбираться в теме весьма важно, вы сможете в нужный момент принять осознанное решение (не брать или, наоборот, брать если вариант решает вашу проблему за интересную сумму и времени на ожидание нет).
Востаннє редагувалось baraka в Суб 17 лип, 2021 20:20, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 17 лип, 2021 20:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Дякую, але вважаю, що у моєму випадку це - тупикова гілка.
Продав Ірпінь, купив Соф.Борщагу, відмінусував 17 км до центру і втратив тільки 2500 юсд без втрати квадратних метрів.
Тепер аналогічно планую на Київ з більшою маржею . Другу орендну свою продавати не буду. Бекап на майбутнє .
То у орендувати за різницю - не моє . Я звик у своєму жити .
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