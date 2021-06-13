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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 79647965796679677968>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 116
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
45
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 19:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мировые цены на древесину вернулись на до"Америка печатает доллары" уровень.
https://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary ... esina-cena
Как дела у украинских лесхозов?
Ещё парят в 3 раза дороже мировых цен?
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 19:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:. Они, в смысле эмиссионные деньги, как не попали на КРЖН на момент нашей последней дискуссии на тему, так и сегодня их не наблюдается.
зато попали другие деньги, которые раньше получали доход в других местах, доход который обнулился низкой учётной ставка нацбанка. Разницы я не вижу, дядя Сем принес торбу денег или дядя Вася. Ситуация в сша вряд ли как то влияет на нашу недвижимость, разве что психологически, все причины внутри.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 лип, 2021 19:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 19:50

  Faceless написав:
zРадио написав:То, что мне одному приходится оппонировать эйрмаксам во множественном числе, меня абсолютно не смущает (кроме того, что отвечать вам приходится даже в 3-м часу ночи). Но я не жалуюсь. Увеличьте свои ряды еще втрое - тогда, возможно, силы и сравняются ))


У вас сильно раздуто ЧСВ - видимо, это свойственно "топам охулиардных компаний". Но все же это самообман, который хорошо виден. Никаких неопровержимых аргументов вы не приводили и не приводите, ваша оценка в мае 2020 "коррекция уже началась" по итогу оказалась в корне ошибочной, ваши рекомендации продавать арендную недвижимость и сливать имущественные права по переуступке тоже. И количество оппонентов тут вообще ни при чем - ошибки остаются ошибками, вне зависимости, указывают вам на них 10 человек или один. С осени этого года уже можно будет каждый месяц констатировать результат и вашего основного прогноза. А это ваше бахвальство про "равенство сил" просто смешное.


Безликий, если вы хотите быть полноправным участником дискуссии, вам придется поменяться с коллегами ветками, отказавшись от модерирования этой. В противном случае вы - такой себе "читер", который даже при большом желании не сможет сохранять профессионализм и соблюдать правила, имея свое собственное недетских размеров ЧСВ

  Первый написав:Прогноз на очікуваннях шо ВВП -11% і кабздец країні Україна.

Проте як виявилося сьогодні, ріст ВВП - до обвалу цін, а от падіння ВВП то ріст цін на квартири.



И снова пропаганда. Ни один пост без этого политического амбре, хотя речь исключительно об экономике, глобальной экономике.

К слову, про -11% ВВП - очередная ложь. Впротивовес МВФ, прогнозировавшему -8% и ВБ, прогнозировавшему -6%, я оценивал падение экономики в 5%, чем оказался недалеко от фактических 4%
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 17 лип, 2021 19:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 19:51

ок, ЗРадіо і baraka, без сарказму. Важлива Ваша думка!
Що порадите робити саме зараз тим, у кого на нове житло не вистачає, а старе брати не хочеться ??? Ну, наприклад Сержику і мені в т.ч. Я теж з категорії "хочу, а не можу на моменті", а коли зможу, то ціни далі вверх.
Про "більше працювати і менше їсти" і "живи своїм розумом" знаю. Мова про те, куди "сховати" від інфляції уже накопичене в юсд і чи варто зараз купувати на ті суми, що є в руках ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 19:57

  stas_rst написав:Що порадите робити саме зараз тим, у кого на нове житло не вистачає, а старе брати не хочеться ???
вопрос был не ко мне, но если можно я тоже отвечу. Сдавать то на что хватает денег, снимать то на что не хватает, доплачивая разницу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 лип, 2021 19:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 19:57

  UA написав:
  Vlad442 написав:Прогноз был дан до, или в самом начале вертолетных денег. Еще нечего было пылесосить. зРадио исходил из того, что Америка поведет себя нейтрально, как во времена Великой депрессии, а оно оказалось вот так, она повела себя как во времена нефтяного кризиса 73. Но спрогнозировать это кругозора не хватило.

К приходу к власти Рейгана (вроде 78 год) ставки по ипотека в США были 18-19%.
В 2025 году такой же будет? :mrgreen:

UA к 2085 мы все умрем. Гарантия 120%.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 20:01

  zРадио написав:Я по этому поводу тоже не тревожусь - если я "просто угадал", то вы "просто потеряли деньги"...

Просто потеряли деньги те, кто послушал твой прогноз на мартовских хаях и либо слился, либо решил в кэше посидеть.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 20:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зрадио, ещё раз тебе говорю, никто тут не переобувается. Цены на все хорошее сделали +100%, на более-менее живое +30-40% от "мартрвских хаев". Поэтому сейчас принципиально другие вводные. А прогноз твой - г0вно.
Это, раз уж мы в Киеве, то сравню: такой же классный прогноз, как прогноз волхвов Вещему Олегу про смерть от коня.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 20:06

  stas_rst написав:ок, ЗРадіо і baraka, без сарказму. Важлива Ваша думка!
Що порадите робити саме зараз тим, у кого на нове житло не вистачає, а старе брати не хочеться ??? Ну, наприклад Сержику і мені в т.ч. Я теж з категорії "хочу, а не можу на моменті", а коли зможу, то ціни далі вверх.
Про "більше працювати і менше їсти" і "живи своїм розумом" знаю. Мова про те, куди "сховати" від інфляції уже накопичене в юсд і чи варто зараз купувати на ті суми, що є в руках ?


ниже моё имхо - при условии что вы не готовы ждать и вам жильё нужно именно сейчас.

новое жильё - это только новострои ? Если да - то почему отбрасываете вторичку (5-10 лет которой) ? Там зачастую более интересно чем в новостроях, и ты точно видишь что берёшь (ещё и ремонт может быть приемлемый, но это если сильно повезёт или вы не переборчивы).

если вам нужно сейчас, то как минимум - я бы походил по рынку и оценил настроения, увидел какие варианты предлагают, по какой цене, вообщем, изучил рынок чтобы быть готовым (если не будет падения - ну ок, будете разбираться в теме, если будет падение - то вы будете и в теме и на коне).

разбираться в теме весьма важно, вы сможете в нужный момент принять осознанное решение (не брать или, наоборот, брать если вариант решает вашу проблему за интересную сумму и времени на ожидание нет).
Востаннє редагувалось baraka в Суб 17 лип, 2021 20:20, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 20:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  stas_rst написав:Що порадите робити саме зараз тим, у кого на нове житло не вистачає, а старе брати не хочеться ???
вопрос был не ко мне, но если можно я тоже отвечу. Сдавать то на что хватает денег, снимать то на что не хватает, доплачивая разницу.
Дякую, але вважаю, що у моєму випадку це - тупикова гілка.
Продав Ірпінь, купив Соф.Борщагу, відмінусував 17 км до центру і втратив тільки 2500 юсд без втрати квадратних метрів.
Тепер аналогічно планую на Київ з більшою маржею . Другу орендну свою продавати не буду. Бекап на майбутнє .
То у орендувати за різницю - не моє . Я звик у своєму жити .
stas_rst
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