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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7965796679677968>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 116
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
45
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 20:09

  airmax78 написав:
  zРадио написав:Я по этому поводу тоже не тревожусь - если я "просто угадал", то вы "просто потеряли деньги"...

Просто потеряли деньги те, кто послушал твой прогноз на мартовских хаях и либо слился, либо решил в кэше посидеть.


Я предлагал альтернативы и бетону, и деньгам. Гораздо более прибыльные альтернативы! Ты сам это знаешь, но ворчать, видимо, удобнее...

  stas_rst написав:ок, ЗРадіо і baraka, без сарказму. Важлива Ваша думка!
Що порадите робити саме зараз тим, у кого на нове житло не вистачає, а старе брати не хочеться ??? Ну, наприклад Сержику і мені в т.ч. Я теж з категорії "хочу, а не можу на моменті", а коли зможу, то ціни далі вверх.
Про "більше працювати і менше їсти" і "живи своїм розумом" знаю. Мова про те, куди "сховати" від інфляції уже накопичене в юсд і чи варто зараз купувати на ті суми, що є в руках ?


Рекомендаций здесь давать принципиально не буду, пока такие как Максим пытаются заниматься остракизмом. Замечу лишь, что в большинстве случаев самое большое отчаяние от роста цен, если нужно купить, и от падения цен, если нужно продать, наблюдается в преддверии разворота тренда
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 20:12

  stas_rst написав:ок, ЗРадіо і baraka, без сарказму. Важлива Ваша думка!
Що порадите робити саме зараз тим, у кого на нове житло не вистачає, а старе брати не хочеться ??? Ну, наприклад Сержику і мені в т.ч. Я теж з категорії "хочу, а не можу на моменті", а коли зможу, то ціни далі вверх.
Про "більше працювати і менше їсти" і "живи своїм розумом" знаю. Мова про те, куди "сховати" від інфляції уже накопичене в юсд і чи варто зараз купувати на ті суми, що є в руках ?


Сейчас не покупать. Рынок слегка истеричный. У многих эйфория. Ждите, раз уж не удалось отовариться на "мартовских хаях".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 20:13

  airmax78 написав:Зрадио, ещё раз тебе говорю, никто тут не переобувается. Цены на все хорошее сделали +100%, на более-менее живое +30-40% от "мартрвских хаев". Поэтому сейчас принципиально другие вводные. А прогноз твой - г0вно.
Это, раз уж мы в Киеве, то сравню: такой же классный прогноз, как прогноз волхвов Вещему Олегу про смерть от коня.


Максим, у тебя крыша отъехала. От твоих говнопроцентов даже адекватных практиков рвет на британский флаг. Астанавись!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 20:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:Я по этому поводу тоже не тревожусь - если я "просто угадал", то вы "просто потеряли деньги"...

Просто потеряли деньги те, кто послушал твой прогноз на мартовских хаях и либо слился, либо решил в кэше посидеть.


Я предлагал альтернативы и бетону, и деньгам. Гораздо более прибыльные альтернативы! Ты сам это знаешь, но ворчать, видимо, удобнее...

  stas_rst написав:ок, ЗРадіо і baraka, без сарказму. Важлива Ваша думка!
Що порадите робити саме зараз тим, у кого на нове житло не вистачає, а старе брати не хочеться ??? Ну, наприклад Сержику і мені в т.ч. Я теж з категорії "хочу, а не можу на моменті", а коли зможу, то ціни далі вверх.
Про "більше працювати і менше їсти" і "живи своїм розумом" знаю. Мова про те, куди "сховати" від інфляції уже накопичене в юсд і чи варто зараз купувати на ті суми, що є в руках ?


Рекомендаций здесь давать принципиально не буду, пока такие как Максим пытаются заниматься остракизмом. Замечу лишь, что в большинстве случаев самое большое отчаяние от роста цен, если нужно купить, и от падения цен, если нужно продать, наблюдается в преддверии разворота тренда
Блін, так не можна відповідати. Потім ви ображаєтесь, що вам пишуть неприємні речі. Ніби й щось написали, а по факту - вітер.
Якщо є власна думка, що робити на моменті - напишіть в ПП і це гарантуватиме виключно ваше бачення без виходу на гілку.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 20:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Другое дело у встающих с колен:
https://nakvartire.com/dostupnoe-zhile- ... nochestvo/
Хороший пузырь. Его даже потрогать можно.

Так і в нас це розбирали б Флаймени на ура! ))
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 20:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  stas_rst написав:ок, ЗРадіо і baraka, без сарказму. Важлива Ваша думка!
Що порадите робити саме зараз тим, у кого на нове житло не вистачає, а старе брати не хочеться ??? Ну, наприклад Сержику і мені в т.ч. Я теж з категорії "хочу, а не можу на моменті", а коли зможу, то ціни далі вверх.
Про "більше працювати і менше їсти" і "живи своїм розумом" знаю. Мова про те, куди "сховати" від інфляції уже накопичене в юсд і чи варто зараз купувати на ті суми, що є в руках ?


Сейчас не покупать. Рынок слегка истеричный. У многих эйфория. Ждите, раз уж не удалось отовариться на "мартовских хаях".
Дякую. Врахую ! Однак якось раніше питання інфляції долара не стояло так різко вверх. А депо у гривні на певних сумах стає дуже стрьомним. Можна не встигнути вийти навіть при 200 к ФГВ у різних банках.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 20:17

  stas_rst написав:ок, ЗРадіо і baraka, без сарказму. Важлива Ваша думка!
Що порадите робити саме зараз тим, у кого на нове житло не вистачає, а старе брати не хочеться ??? Ну, наприклад Сержику і мені в т.ч. Я теж з категорії "хочу, а не можу на моменті", а коли зможу, то ціни далі вверх.
Про "більше працювати і менше їсти" і "живи своїм розумом" знаю. Мова про те, куди "сховати" від інфляції уже накопичене в юсд і чи варто зараз купувати на ті суми, що є в руках ?

Ну як тут не підмахнути :mrgreen:
(але думайте лише про КРЖН)
"Краще 1 раз старуху, чим ніразу молодуху!"© :mrgreen: :lol:
ДумайТЕ! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 20:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Краще 1 раз старуху

Открылся секрет тещиных шаровых борщей.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 20:21

  stas_rst написав:Блін, так не можна відповідати. Потім ви ображаєтесь, що вам пишуть неприємні речі. Ніби й щось написали, а по факту - вітер


А вы не понимаете, почему я так ответил? Вроде ж и ветку читаете, и сами поучаствовали в том, чтобы ответы на подобные вопросы были "кастрированными"

  stas_rst написав:Якщо є власна думка, що робити на моменті - напишіть в ПП і це гарантуватиме виключно ваше бачення без виходу на гілку.


Нет, в личку добавить нечего. Но то, что написано на ветку - ветер с направлением :wink:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 20:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:самое большое отчаяние от роста цен, если нужно купить, и от падения цен, если нужно продать, наблюдается в преддверии разворота тренда
золотые слова... даже скопирую.
  stas_rst написав:Однак якось раніше питання інфляції долара не стояло так різко вверх.
инфляция доллара к киевскому бетону как африканская жара к погоде на Марсе. Когда восстановится доходность остальных фин.инструментов на бетон мало кто посмотрит. Только я не уверен что это случится в 2022м году.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 лип, 2021 20:30, всього редагувалось 1 раз.
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