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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 17 лип, 2021 20:09
airmax78 написав: zРадио написав:
Я по этому поводу тоже не тревожусь - если я "просто угадал", то вы "просто потеряли деньги"...
Просто потеряли деньги те, кто послушал твой прогноз на мартовских хаях и либо слился, либо решил в кэше посидеть.
Я предлагал альтернативы и бетону, и деньгам. Гораздо более прибыльные альтернативы! Ты сам это знаешь, но ворчать, видимо, удобнее...
stas_rst написав:
ок, ЗРадіо
і baraka
, без сарказму. Важлива Ваша думка!
Що порадите робити саме зараз тим, у кого на нове житло не вистачає, а старе брати не хочеться ??? Ну, наприклад Сержику і мені в т.ч. Я теж з категорії "хочу, а не можу на моменті", а коли зможу, то ціни далі вверх.
Про "більше працювати і менше їсти" і "живи своїм розумом" знаю. Мова про те, куди "сховати" від інфляції уже накопичене в юсд і чи варто зараз купувати на ті суми, що є в руках ?
Рекомендаций здесь давать принципиально не буду, пока такие как Максим пытаются заниматься остракизмом. Замечу лишь, что в большинстве случаев самое большое отчаяние от роста цен, если нужно купить, и от падения цен, если нужно продать, наблюдается в преддверии разворота тренда
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Додано: Суб 17 лип, 2021 20:12
stas_rst написав:
ок, ЗРадіо
і baraka
, без сарказму. Важлива Ваша думка!
Що порадите робити саме зараз тим, у кого на нове житло не вистачає, а старе брати не хочеться ??? Ну, наприклад Сержику і мені в т.ч. Я теж з категорії "хочу, а не можу на моменті", а коли зможу, то ціни далі вверх.
Про "більше працювати і менше їсти" і "живи своїм розумом" знаю. Мова про те, куди "сховати" від інфляції уже накопичене в юсд і чи варто зараз купувати на ті суми, що є в руках ?
Сейчас не покупать. Рынок слегка истеричный. У многих эйфория. Ждите, раз уж не удалось отовариться на "мартовских хаях".
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Додано: Суб 17 лип, 2021 20:13
airmax78 написав:
Зрадио, ещё раз тебе говорю, никто тут не переобувается. Цены на все хорошее сделали +100%, на более-менее живое +30-40% от "мартрвских хаев". Поэтому сейчас принципиально другие вводные. А прогноз твой - г0вно.
Это, раз уж мы в Киеве, то сравню: такой же классный прогноз, как прогноз волхвов Вещему Олегу про смерть от коня.
Максим, у тебя крыша отъехала. От твоих говнопроцентов даже адекватных практиков рвет на британский флаг. Астанавись!
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Додано: Суб 17 лип, 2021 20:13
zРадио написав: airmax78 написав: zРадио написав:
Я по этому поводу тоже не тревожусь - если я "просто угадал", то вы "просто потеряли деньги"...
Просто потеряли деньги те, кто послушал твой прогноз на мартовских хаях и либо слился, либо решил в кэше посидеть.
Я предлагал альтернативы и бетону, и деньгам. Гораздо более прибыльные альтернативы! Ты сам это знаешь, но ворчать, видимо, удобнее...
stas_rst написав:
ок, ЗРадіо
і baraka
, без сарказму. Важлива Ваша думка!
Що порадите робити саме зараз тим, у кого на нове житло не вистачає, а старе брати не хочеться ??? Ну, наприклад Сержику і мені в т.ч. Я теж з категорії "хочу, а не можу на моменті", а коли зможу, то ціни далі вверх.
Про "більше працювати і менше їсти" і "живи своїм розумом" знаю. Мова про те, куди "сховати" від інфляції уже накопичене в юсд і чи варто зараз купувати на ті суми, що є в руках ?
Рекомендаций здесь давать принципиально не буду, пока такие как Максим пытаются заниматься остракизмом. Замечу лишь, что в большинстве случаев самое большое отчаяние от роста цен, если нужно купить, и от падения цен, если нужно продать, наблюдается в преддверии разворота тренда
Блін, так не можна відповідати. Потім ви ображаєтесь, що вам пишуть неприємні речі. Ніби й щось написали, а по факту - вітер.
Якщо є власна думка, що робити на моменті - напишіть в ПП і це гарантуватиме виключно ваше бачення без виходу на гілку.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 20:13
Так і в нас це розбирали б Флаймени на ура! ))
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Додано: Суб 17 лип, 2021 20:15
airmax78 написав: stas_rst написав:
ок, ЗРадіо
і baraka
, без сарказму. Важлива Ваша думка!
Що порадите робити саме зараз тим, у кого на нове житло не вистачає, а старе брати не хочеться ??? Ну, наприклад Сержику і мені в т.ч. Я теж з категорії "хочу, а не можу на моменті", а коли зможу, то ціни далі вверх.
Про "більше працювати і менше їсти" і "живи своїм розумом" знаю. Мова про те, куди "сховати" від інфляції уже накопичене в юсд і чи варто зараз купувати на ті суми, що є в руках ?
Сейчас не покупать. Рынок слегка истеричный. У многих эйфория. Ждите, раз уж не удалось отовариться на "мартовских хаях".
Дякую. Врахую ! Однак якось раніше питання інфляції долара не стояло так різко вверх. А депо у гривні на певних сумах стає дуже стрьомним. Можна не встигнути вийти навіть при 200 к ФГВ у різних банках.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 20:17
stas_rst написав:
ок, ЗРадіо
і baraka
, без сарказму. Важлива Ваша думка!
Що порадите робити саме зараз тим, у кого на нове житло не вистачає, а старе брати не хочеться ??? Ну, наприклад Сержику і мені в т.ч. Я теж з категорії "хочу, а не можу на моменті",
а коли зможу, то ціни далі вверх.
Про "більше працювати і менше їсти" і "живи своїм розумом" знаю. Мова про те, куди "сховати" від інфляції уже накопичене в юсд і чи варто зараз купувати на ті суми, що є в руках ?
Ну як тут не підмахнути
(але думайте лише про КРЖН)
"Краще 1 раз старуху, чим ніразу молодуху!"©
ДумайТЕ!
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Додано: Суб 17 лип, 2021 20:19
Успіх написав:
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Открылся секрет тещиных шаровых борщей.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 20:21
stas_rst написав:
Блін, так не можна відповідати. Потім ви ображаєтесь, що вам пишуть неприємні речі. Ніби й щось написали, а по факту - вітер
А вы не понимаете, почему я так ответил? Вроде ж и ветку читаете, и сами поучаствовали в том, чтобы ответы на подобные вопросы были "кастрированными"
stas_rst написав:
Якщо є власна думка, що робити на моменті - напишіть в ПП і це гарантуватиме виключно ваше бачення без виходу на гілку.
Нет, в личку добавить нечего. Но то, что написано на ветку - ветер с направлением
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Додано: Суб 17 лип, 2021 20:24
zРадио написав:
самое большое отчаяние от роста цен, если нужно купить, и от падения цен, если нужно продать, наблюдается в преддверии разворота тренда
золотые слова... даже скопирую.
stas_rst написав:
Однак якось раніше питання інфляції долара не стояло так різко вверх.
инфляция доллара к киевскому бетону как африканская жара к погоде на Марсе. Когда восстановится доходность остальных фин.инструментов на бетон мало кто посмотрит. Только я не уверен что это случится в 2022м году.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 17 лип, 2021 20:30, всього редагувалось 1 раз.
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