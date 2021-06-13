RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7965796679677968

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 116
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
45
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 20:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

:arrow:
Востаннє редагувалось stas_rst в Суб 17 лип, 2021 20:44, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1554
З нами з: 27.02.19
Подякував: 605 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 20:31

Успіх от гівнюк :) я так і знав, що знайдеться юморист-самоучка :)
Не ображаюсь. Коли написав - сам побачив дуальність вислову :)
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1554
З нами з: 27.02.19
Подякував: 605 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 20:32

  Hotab написав:
  Успіх написав:Краще 1 раз старуху

Открылся секрет тещиных шаровых борщей.

Порвало :) за мене відімстили :)
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1554
З нами з: 27.02.19
Подякував: 605 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 20:33

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Зрадио, ещё раз тебе говорю, никто тут не переобувается. Цены на все хорошее сделали +100%, на более-менее живое +30-40% от "мартрвских хаев". Поэтому сейчас принципиально другие вводные. А прогноз твой - г0вно.
Это, раз уж мы в Киеве, то сравню: такой же классный прогноз, как прогноз волхвов Вещему Олегу про смерть от коня.


Максим, у тебя крыша отъехала. От твоих говнопроцентов даже адекватных практиков рвет на британский флаг. Астанавись!

Да молчал бы уже, аналитег.
airmax78
 
Повідомлень: 39156
З нами з: 25.10.12
Подякував: 931 раз.
Подякували: 4770 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 20:34

  Faceless написав:
zРадио написав:То, что мне одному приходится оппонировать эйрмаксам во множественном числе, меня абсолютно не смущает (кроме того, что отвечать вам приходится даже в 3-м часу ночи). Но я не жалуюсь. Увеличьте свои ряды еще втрое - тогда, возможно, силы и сравняются ))


ваши рекомендации продавать арендную недвижимость и сливать имущественные права по переуступке тоже.


Faceless, как вы оцениваете следующие утверждения: на фоне стагнации развития Украины в начале 2020 года было нелегко продать недвижимость. Массированное вливание денег в мировые экономики (для компенсации ковида) сделало деньги дешёвыми. А разрыв цепочек доставки привёл к удорожанию товаров и сырья (которое является большой экспортной составляющей нашей страны). Но, скоро маятник начнёт идти в другую сторону, деньги начнут уходить из разивающихся экономик (станут у нас дорогими), а сырьё падать (наполнение бюджета будет уменьшаться). Поэтому продавать нужно было на протяжении конца второй половины 2020 - первой половины 2021 , пока иллюзия благополучия давит на умы покупанов и даёт шанс продать даже по цене чуть выше чем в начале 2020 ?
Востаннє редагувалось baraka в Суб 17 лип, 2021 20:39, всього редагувалось 2 разів.
baraka
 
Повідомлень: 4993
З нами з: 09.10.12
Подякував: 717 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 20:35

  vitaliian написав:
  zРадио написав:самое большое отчаяние от роста цен, если нужно купить, и от падения цен, если нужно продать, наблюдается в преддверии разворота тренда
золотые слова... даже скопирую.


брєд, а не золоті слова.

ПОдумайте, зараз на моменті, найбільший відчай, чи вважаєте що завтра буде найбільший відчай?

Це оцінити можна лише з плином часу "заднім умом".
Первый
 
Повідомлень: 16202
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 20:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  baraka написав:новое жильё - это только новострои ? Если да - то почему отбрасываете вторичку (5-10 лет которой) ?

ні, от сьогодні бачив червоний будинок на Герцена біля Шевченківського РВ Нацполу. Двічі питав - яка думка. А тут весь день переминають з лівої на праву.
Розглядаю вторинку також. Особливо - з 2000 до 2010-го року. Далі з 2010 і росту іпотек і до масової забудови 2012-2013 якість - фігня, імхо.
Ваші рекомендації дивитись ногами теж врахую і у відпустці буду дивитись варіанти.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1554
З нами з: 27.02.19
Подякував: 605 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 20:38

  stas_rst написав:
  baraka написав:новое жильё - это только новострои ? Если да - то почему отбрасываете вторичку (5-10 лет которой) ?

ні, от сьогодні бачив червоний будинок на Герцена біля Шевченківського РВ Нацполу. Двічі питав - яка думка. А тут весь день переминають з лівої на праву.
Розглядаю вторинку також. Особливо - з 2000 до 2010-го року. Далі з 2010 і росту іпотек і до масової забудови 2012-2013 якість - фігня, імхо.
Ваші рекомендації дивтись ногами теж врахую і у відпустці буду дивитись варіанти.

Подгулявший уже этот дом на Герцена. Хотя жить в нем довольно комфортно. Если по 1500-1700 за метр может и можно. Дороже меня бы даба задавила. А и там площади квартир довольно большие.
airmax78
 
Повідомлень: 39156
З нами з: 25.10.12
Подякував: 931 раз.
Подякували: 4770 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 20:42

  Успіх написав:
  stas_rst написав:ок, ЗРадіо і baraka, без сарказму. Важлива Ваша думка!
Що порадите робити саме зараз тим, у кого на нове житло не вистачає, а старе брати не хочеться ??? Ну, наприклад Сержику і мені в т.ч. Я теж з категорії "хочу, а не можу на моменті", а коли зможу, то ціни далі вверх.
Про "більше працювати і менше їсти" і "живи своїм розумом" знаю. Мова про те, куди "сховати" від інфляції уже накопичене в юсд і чи варто зараз купувати на ті суми, що є в руках ?

Ну як тут не підмахнути :mrgreen:
(але думайте лише про КРЖН)
"Краще 1 раз старуху, чим ніразу молодуху!"© :mrgreen: :lol:
ДумайТЕ! :mrgreen:

Блеснул умом.
Забрызгал всех.
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5997
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 1132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 20:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Замечу лишь, что в большинстве случаев самое большое отчаяние от роста цен, если нужно купить, и от падения цен, если нужно продать, наблюдается в преддверии разворота тренда

От хотів би щось зрозуміти, а не виходить. Без образ, однак нагадує розмову з відомої казки:
Сова приложила ухо к груди Буратино.
— Пациент скорее мертв, чем жив, — прошептала она и отвернула голову назад на сто восемьдесят градусов.
Жаба долго мяла влажной лапой Буратино. Раздумывая, глядела выпученными глазами сразу в разные стороны. Прошлепала большим ртом:
— Пациент скорее жив, чем мертв…
Народный лекарь Богомол сухими, как травинки, руками начал дотрагиваться до Буратино.
— Одно из двух, — прошелестел он, — или пациент жив, или он умер. Если он жив — он останется жив или он не останется жив. Если он мертв — его можно оживить или нельзя оживить.

Імхо, чим частіше ви будете писати прямо власні думки без еківоків, а за необхідності - визнавати помилки, тим більше вам будуть дякувати і менше писати всілякі пакості.
А на порадах уже кожен може робити власні висновки.
А допоки буде як з Буратіно, будуть бажаючі вас мокнути у вашу еквілібристику.
Тому конструктив на гілці ви можете приносити нарівні з іншими, не вступаючи у особистісні конфлікти.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1554
З нами з: 27.02.19
Подякував: 605 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7965796679677968
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: baraka і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2098, 2099, 2100
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20992 3683637
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 22:21
UA
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
15 24649
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 16:23
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 238262
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.