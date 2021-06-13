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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 лип, 2021 20:30
Востаннє редагувалось stas_rst
в Суб 17 лип, 2021 20:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 20:31
Успіх
от гівнюк
я так і знав, що знайдеться юморист-самоучка
Не ображаюсь. Коли написав - сам побачив дуальність вислову
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stas_rst
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Додано: Суб 17 лип, 2021 20:32
Hotab написав: Успіх написав:
Краще 1 раз старуху
Открылся секрет тещиных шаровых борщей.
Порвало
за мене відімстили
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Додано: Суб 17 лип, 2021 20:33
zРадио написав: airmax78 написав:
Зрадио, ещё раз тебе говорю, никто тут не переобувается. Цены на все хорошее сделали +100%, на более-менее живое +30-40% от "мартрвских хаев". Поэтому сейчас принципиально другие вводные. А прогноз твой - г0вно.
Это, раз уж мы в Киеве, то сравню: такой же классный прогноз, как прогноз волхвов Вещему Олегу про смерть от коня.
Максим, у тебя крыша отъехала. От твоих говнопроцентов даже адекватных практиков рвет на британский флаг. Астанавись!
Да молчал бы уже, аналитег.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 20:34
Faceless написав:
zРадио написав:То, что мне одному приходится оппонировать эйрмаксам во множественном числе, меня абсолютно не смущает (кроме того, что отвечать вам приходится даже в 3-м часу ночи). Но я не жалуюсь. Увеличьте свои ряды еще втрое - тогда, возможно, силы и сравняются ))
ваши рекомендации продавать арендную недвижимость и сливать имущественные права по переуступке тоже.
Faceless, как вы оцениваете следующие утверждения: на фоне стагнации развития Украины в начале 2020 года было нелегко продать недвижимость. Массированное вливание денег в мировые экономики (для компенсации ковида) сделало деньги дешёвыми. А разрыв цепочек доставки привёл к удорожанию товаров и сырья (которое является большой экспортной составляющей нашей страны). Но, скоро маятник начнёт идти в другую сторону, деньги начнут уходить из разивающихся экономик (станут у нас дорогими), а сырьё падать (наполнение бюджета будет уменьшаться). Поэтому продавать нужно было на протяжении конца второй половины 2020 - первой половины 2021 , пока иллюзия благополучия давит на умы покупанов и даёт шанс продать даже по цене чуть выше чем в начале 2020 ?
Востаннє редагувалось baraka
в Суб 17 лип, 2021 20:39, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 20:35
vitaliian написав: zРадио написав:
самое большое отчаяние от роста цен, если нужно купить, и от падения цен, если нужно продать, наблюдается в преддверии разворота тренда
золотые слова... даже скопирую.
брєд, а не золоті слова.
ПОдумайте, зараз на моменті, найбільший відчай, чи вважаєте що завтра буде найбільший відчай?
Це оцінити можна лише з плином часу "заднім умом".
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Додано: Суб 17 лип, 2021 20:36
baraka написав:
новое жильё - это только новострои ? Если да - то почему отбрасываете вторичку (5-10 лет которой) ?
ні, от сьогодні бачив червоний будинок на Герцена біля Шевченківського РВ Нацполу. Двічі питав - яка думка. А тут весь день переминають з лівої на праву.
Розглядаю вторинку також. Особливо - з 2000 до 2010-го року. Далі з 2010 і росту іпотек і до масової забудови 2012-2013 якість - фігня, імхо.
Ваші рекомендації дивитись ногами теж врахую і у відпустці буду дивитись варіанти.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 20:38
stas_rst написав: baraka написав:
новое жильё - это только новострои ? Если да - то почему отбрасываете вторичку (5-10 лет которой) ?
ні, от сьогодні бачив червоний будинок на Герцена біля Шевченківського РВ Нацполу. Двічі питав - яка думка. А тут весь день переминають з лівої на праву.
Розглядаю вторинку також. Особливо - з 2000 до 2010-го року. Далі з 2010 і росту іпотек і до масової забудови 2012-2013 якість - фігня, імхо.
Ваші рекомендації дивтись ногами теж врахую і у відпустці буду дивитись варіанти.
Подгулявший уже этот дом на Герцена. Хотя жить в нем довольно комфортно. Если по 1500-1700 за метр может и можно. Дороже меня бы даба задавила. А и там площади квартир довольно большие.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 20:42
Успіх написав: stas_rst написав:
ок, ЗРадіо
і baraka
, без сарказму. Важлива Ваша думка!
Що порадите робити саме зараз тим, у кого на нове житло не вистачає, а старе брати не хочеться ??? Ну, наприклад Сержику і мені в т.ч. Я теж з категорії "хочу, а не можу на моменті",
а коли зможу, то ціни далі вверх.
Про "більше працювати і менше їсти" і "живи своїм розумом" знаю. Мова про те, куди "сховати" від інфляції уже накопичене в юсд і чи варто зараз купувати на ті суми, що є в руках ?
Ну як тут не підмахнути
(але думайте лише про КРЖН)
"Краще 1 раз старуху, чим ніразу молодуху!"©
ДумайТЕ!
Блеснул умом.
Забрызгал всех.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 20:42
zРадио написав:
Замечу лишь, что в большинстве случаев самое большое отчаяние от роста цен, если нужно купить, и от падения цен, если нужно продать, наблюдается в преддверии разворота тренда
От хотів би щось зрозуміти, а не виходить. Без образ, однак нагадує розмову з відомої казки:
Сова приложила ухо к груди Буратино.
— Пациент скорее мертв, чем жив, — прошептала она и отвернула голову назад на сто восемьдесят градусов.
Жаба долго мяла влажной лапой Буратино. Раздумывая, глядела выпученными глазами сразу в разные стороны. Прошлепала большим ртом:
— Пациент скорее жив, чем мертв…
Народный лекарь Богомол сухими, как травинки, руками начал дотрагиваться до Буратино.
— Одно из двух, — прошелестел он, — или пациент жив, или он умер. Если он жив — он останется жив или он не останется жив. Если он мертв — его можно оживить или нельзя оживить.
Імхо, чим частіше ви будете писати прямо власні думки без еківоків, а за необхідності - визнавати помилки, тим більше вам будуть дякувати і менше писати всілякі пакості.
А на порадах уже кожен може робити власні висновки.
А допоки буде як з Буратіно, будуть бажаючі вас мокнути у вашу еквілібристику.
Тому конструктив на гілці ви можете приносити нарівні з іншими, не вступаючи у особистісні конфлікти.
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