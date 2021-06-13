Ніпоркуа не зрозумів з написаного. Вроді і послали, а ніби й не туди.
Вашу політику спілкування я усвідомив. ЮВТ теж так уже років 20-ть виживає в політичному болоті. Але, по ходу, цей круть-верть уже виліз їй боком. Далі - пенсія і забуття.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 21:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ніпоркуа не зрозумів з написаного. Вроді і послали, а ніби й не туди.
Вашу політику спілкування я усвідомив. ЮВТ теж так уже років 20-ть виживає в політичному болоті. Але, по ходу, цей круть-верть уже виліз їй боком. Далі - пенсія і забуття.
Додано: Суб 17 лип, 2021 21:07
А где графики и ссылки как у вашего гуру зрадио? Чем обоснуете что "маятник поедет в другую сторону" ?
Додано: Суб 17 лип, 2021 21:08
Додано: Суб 17 лип, 2021 21:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Дякую. Я по площі на 70-80 м2 орієнтуюсь. Вивчу цей будинок ретельніше.
Місце подобається. І школа поруч. Навіть дві. І КІМО знову ж таки з Інститутом журналістики.
Якщо в кого є думки по цьому району - напишіть.
Востаннє редагувалось stas_rst в Суб 17 лип, 2021 21:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 лип, 2021 21:11
Погорячился ты с процентами, бодряк. Я неспроста использую эпитет "экзальтированный". Вы как картежники - меры не знаете и вовремя остановиться не способны! Хотя кого-кого, а игроков РН опыт должен был научить уже не раз...
Додано: Суб 17 лип, 2021 21:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не надо понимать буквально, цель экономики охватить большинство а не меньшинство. Поэтому бабки продают семечки у входа в метро, а не под своим подъездом. Когда цены растут уменьшается ца, бабки (образно говоря) медленно перемещаются торговать от метро к своим подъездам. Отчаяние всего лишь отражение дисбаланса, на нем нельзя строить точные прогнозы, но и игнорировать его глупо. Рынок в дисбалансе, я уже говорил по каким признакам я это для себя определяю.
Додано: Суб 17 лип, 2021 21:17
Нафига вообще инвестировать в новострой, если через 10 лет его нельзя продать в связи со сменой моды?
Если б Зрадио постоянно не подсвечивали, я бы вообще не знал о его творчестве.
Додано: Суб 17 лип, 2021 21:19
Ну вот че ты лезешь? Ты же ни хрена за рынком не следишь. Сиди графики анализируй.
Додано: Суб 17 лип, 2021 21:49
пока тут девочки меряются п... (прогнозами), посчитал (доказал) невозможность Метода Долярчика-Киосаки (ипотеку платят арендаторы).
Итак берем по честному первый взнос 0% и ануитетные платежи на 20 лет, аренда долгосрочная.
При ставке 7% годовых, в год нужно возвращать 9,3% (тело+%%) + 1% страховка + обслуживание квартиры, т.е. в сумме от 10,5% годовых, что мы знаем нереально получить в Украине. Ну и это при том, что 7% у нас не рыночная ставка, и ее в общем-то можно взять раз в жизни и то если очень повезет. При рыночной (12%), 9,3% превращается в 13,2%.
Если предположить что ипотека выдается под 2% (США, гейропка
При ставке 0,01% будет 4% вместо 9,3%. Но для это банк должен иметь рефинанс с отрицательный ставкой.
Так что метод не работает. Можно закрывать лавочку)
Додано: Суб 17 лип, 2021 21:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Поездка в Украину 2021. Рассказ жителя Германии
там заодно огляд
ЖК з модними МЗК
ККЦ не читати
А в Сержика всього 50Куе, а виявляється, що і за 300Куе нема нормального.
-------
Я рассматривал возможные варианты квартиры для своей семьи — три человека (один ребенок). Мои минимальные запросы для комфортного жилья, сформированные жизнью в Германии:
расположение в городе или пригороде с доездом в максимально 1 час на авто до центральных районов;
ОТ рядом — метро/автобус/электричка в пешей доступности (до 15 минут);
4+ комнаты (спальня, детская, кабинет, зал) + большой балкон или терраса (в идеале — свой садик);
паркоместо для авто — идеально в подземном паркинге с лифтом;
удобный подъезд на авто, без пробок на въезде/выезде;
на территории или хотя бы в пешей доступности от ЖК — медицинский центр или поликлиника, фитнес центр, парк, школы и садики, стадионы или площадки для игр;
невысотная застройка, максимум 5 этажей;
качественные материалы — хорошие окна, шумоизоляция, хорошая сантехника, мощная проводка...
красивый и удобный дизайн территории — двор без машин, много зелени, отсутствие открытой земли или песка.
По итогам мне не понравился ни один из просмотренных ЖК...
Если же брать все ЖК Киева, то получаем среднюю стоимость максимально близкого жилья в $300к+паркоместо.
В процессе поиска оказалось, что найти 4+ комнаты довольно тяжело. Проще уже смотреть таунхаусы или коттеджи — там цены чуть выше, но вариантов больше.
Я могу просуммировать, что в Киеве можно найти жилье, приближенное к моим запросам, но его стоимость легко переваливает за $300-400К
...
Живя же в Киеве, я бы предпочел таунхаус или коттедж в самом городе, правда, из-за отсутствия вменяемой ипотеки и стоимости в $400-500К+, пришлось бы смотреть на вышеуказанные ЖК или селиться в пригороде, без доступности инфраструктуры.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 17 лип, 2021 22:06, всього редагувалось 2 разів.
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