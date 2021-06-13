Додано: Суб 17 лип, 2021 21:54

Поездка в Украину 2021. Рассказ жителя Германиитам заодно оглядЖК з модними МЗКККЦ не читатиА в Сержика всього 50Куе, а виявляється, що і за 300Куе нема нормального.-------Я рассматривал возможные варианты квартиры для своей семьи — три человека (один ребенок). Мои минимальные запросы для комфортного жилья, сформированные жизнью в Германии:расположение в городе или пригороде с доездом в максимально 1 час на авто до центральных районов;ОТ рядом — метро/автобус/электричка в пешей доступности (до 15 минут);4+ комнаты (спальня, детская, кабинет, зал) + большой балкон или терраса (в идеале — свой садик);паркоместо для авто — идеально в подземном паркинге с лифтом;удобный подъезд на авто, без пробок на въезде/выезде;на территории или хотя бы в пешей доступности от ЖК — медицинский центр или поликлиника, фитнес центр, парк, школы и садики, стадионы или площадки для игр;невысотная застройка, максимум 5 этажей;качественные материалы — хорошие окна, шумоизоляция, хорошая сантехника, мощная проводка...красивый и удобный дизайн территории — двор без машин, много зелени, отсутствие открытой земли или песка.По итогам мне не понравился ни один из просмотренных ЖК...Если же брать все ЖК Киева, то получаем среднюю стоимость максимально близкого жилья в $300к+паркоместо.В процессе поиска оказалось, что найти 4+ комнаты довольно тяжело. Проще уже смотреть таунхаусы или коттеджи — там цены чуть выше, но вариантов больше.Я могу просуммировать, что в Киеве можно найти жилье, приближенное к моим запросам, но его стоимость легко переваливает за $300-400К...Живя же в Киеве, я бы предпочел таунхаус или коттедж в самом городе, правда, из-за отсутствия вменяемой ипотеки и стоимости в $400-500К+, пришлось бы смотреть на вышеуказанные ЖК или селиться в пригороде, без доступности инфраструктуры.