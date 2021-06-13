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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7967796879697970>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 116
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
45
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 21:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Ой, пож-ста )) Здесь на форуме есть объективная линейка поддержки чужих идей и мыслей. Кого макают и кто макает - вопросы, на которые остальные смогут разобраться и без ваших подсказок

Ніпоркуа не зрозумів з написаного. Вроді і послали, а ніби й не туди.
Вашу політику спілкування я усвідомив. ЮВТ теж так уже років 20-ть виживає в політичному болоті. Але, по ходу, цей круть-верть уже виліз їй боком. Далі - пенсія і забуття.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 21:07

  baraka написав:
  Faceless написав:
zРадио написав:То, что мне одному приходится оппонировать эйрмаксам во множественном числе, меня абсолютно не смущает (кроме того, что отвечать вам приходится даже в 3-м часу ночи). Но я не жалуюсь. Увеличьте свои ряды еще втрое - тогда, возможно, силы и сравняются ))


ваши рекомендации продавать арендную недвижимость и сливать имущественные права по переуступке тоже.


Faceless, как вы оцениваете следующие утверждения: на фоне стагнации развития Украины в начале 2020 года было нелегко продать недвижимость. Массированное вливание денег в мировые экономики (для компенсации ковида) сделало деньги дешёвыми. А разрыв цепочек доставки привёл к удорожанию товаров и сырья (которое является большой экспортной составляющей нашей страны). Но, скоро маятник начнёт идти в другую сторону, деньги начнут уходить из разивающихся экономик (станут у нас дорогими), а сырьё падать (наполнение бюджета будет уменьшаться). Поэтому продавать нужно было на протяжении конца второй половины 2020 - первой половины 2021 , пока иллюзия благополучия давит на умы покупанов и даёт шанс продать даже по цене чуть выше чем в начале 2020 ?

А где графики и ссылки как у вашего гуру зрадио? Чем обоснуете что "маятник поедет в другую сторону" ?
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 21:08

  zРадио написав:
  Первый написав:Це оцінити можна лише з плином часу "заднім умом".


Это становится тем очевиднее, чем больший опыт имеешь. Похоже, что vitaliian есть к чему приложить мысль, а тебе - нет. И обижаться тут нечего. Если не обжигался на прошлых коррекциях, обязательно сделаешь это в следующую


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 21:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Подгулявший уже этот дом на Герцена. Хотя жить в нем довольно комфортно. Если по 1500-1700 за метр может и можно. Дороже меня бы жаба задавила. А и там площади квартир довольно большие.

Дякую. Я по площі на 70-80 м2 орієнтуюсь. Вивчу цей будинок ретельніше.
Місце подобається. І школа поруч. Навіть дві. І КІМО знову ж таки з Інститутом журналістики.
Якщо в кого є думки по цьому району - напишіть.
Востаннє редагувалось stas_rst в Суб 17 лип, 2021 21:13, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 21:11

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Зрадио, ещё раз тебе говорю, никто тут не переобувается. Цены на все хорошее сделали +100%, на более-менее живое +30-40% от "мартрвских хаев". Поэтому сейчас принципиально другие вводные. А прогноз твой - г0вно.
Это, раз уж мы в Киеве, то сравню: такой же классный прогноз, как прогноз волхвов Вещему Олегу про смерть от коня.

Новостроии 10 летней давности (ющенковки больших площадей)) едва +10% сделали.

+ 100% это от состояния кран над котлованом?

Полтора года назад у них вообще шансов продаться не было.
Не включайте Зрадио. Котлован к котловану.


Погорячился ты с процентами, бодряк. Я неспроста использую эпитет "экзальтированный". Вы как картежники - меры не знаете и вовремя остановиться не способны! Хотя кого-кого, а игроков РН опыт должен был научить уже не раз...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 21:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:ПОдумайте, зараз на моменті, найбільший відчай, чи вважаєте що завтра буде найбільший відчай?
не надо понимать буквально, цель экономики охватить большинство а не меньшинство. Поэтому бабки продают семечки у входа в метро, а не под своим подъездом. Когда цены растут уменьшается ца, бабки (образно говоря) медленно перемещаются торговать от метро к своим подъездам. Отчаяние всего лишь отражение дисбаланса, на нем нельзя строить точные прогнозы, но и игнорировать его глупо. Рынок в дисбалансе, я уже говорил по каким признакам я это для себя определяю.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 21:17

  airmax78 написав:
  UA написав:Новостроии 10 летней давности (ющенковки больших площадей)) едва +10% сделали.

+ 100% это от состояния кран над котлованом?

Полтора года назад у них вообще шансов продаться не было.
Не включайте Зрадио. Котлован к котловану.

Нафига вообще инвестировать в новострой, если через 10 лет его нельзя продать в связи со сменой моды?

Если б Зрадио постоянно не подсвечивали, я бы вообще не знал о его творчестве.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 21:19

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Полтора года назад у них вообще шансов продаться не было.
Не включайте Зрадио. Котлован к котловану.


Погорячился ты с процентами, бодряк. Я неспроста использую эпитет "экзальтированный". Вы как картежники - меры не знаете и вовремя остановиться не способны! Хотя кого-кого, а игроков РН опыт должен был научить уже не раз...

Ну вот че ты лезешь? Ты же ни хрена за рынком не следишь. Сиди графики анализируй.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 21:49

пока тут девочки меряются п... (прогнозами), посчитал (доказал) невозможность Метода Долярчика-Киосаки (ипотеку платят арендаторы).
Итак берем по честному первый взнос 0% и ануитетные платежи на 20 лет, аренда долгосрочная.
При ставке 7% годовых, в год нужно возвращать 9,3% (тело+%%) + 1% страховка + обслуживание квартиры, т.е. в сумме от 10,5% годовых, что мы знаем нереально получить в Украине. Ну и это при том, что 7% у нас не рыночная ставка, и ее в общем-то можно взять раз в жизни и то если очень повезет. При рыночной (12%), 9,3% превращается в 13,2%.

Если предположить что ипотека выдается под 2% (США, гейропка https://online.citi.com/US/JRS/portal/t ... age_rates#), то вместо 9,3% будет 6% и все остальное. Что тоже, маловероятно окупить.

При ставке 0,01% будет 4% вместо 9,3%. Но для это банк должен иметь рефинанс с отрицательный ставкой.

Так что метод не работает. Можно закрывать лавочку)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 21:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://dou.ua/forums/topic/34060/

Поездка в Украину 2021. Рассказ жителя Германии


там заодно огляд
ЖК з модними МЗК

ККЦ не читати

А в Сержика всього 50Куе, а виявляється, що і за 300Куе нема нормального.

-------

Я рассматривал возможные варианты квартиры для своей семьи — три человека (один ребенок). Мои минимальные запросы для комфортного жилья, сформированные жизнью в Германии:

расположение в городе или пригороде с доездом в максимально 1 час на авто до центральных районов;
ОТ рядом — метро/автобус/электричка в пешей доступности (до 15 минут);
4+ комнаты (спальня, детская, кабинет, зал) + большой балкон или терраса (в идеале — свой садик);
паркоместо для авто — идеально в подземном паркинге с лифтом;
удобный подъезд на авто, без пробок на въезде/выезде;
на территории или хотя бы в пешей доступности от ЖК — медицинский центр или поликлиника, фитнес центр, парк, школы и садики, стадионы или площадки для игр;
невысотная застройка, максимум 5 этажей;
качественные материалы — хорошие окна, шумоизоляция, хорошая сантехника, мощная проводка...
красивый и удобный дизайн территории — двор без машин, много зелени, отсутствие открытой земли или песка.
По итогам мне не понравился ни один из просмотренных ЖК...

Если же брать все ЖК Киева, то получаем среднюю стоимость максимально близкого жилья в $300к+паркоместо.

В процессе поиска оказалось, что найти 4+ комнаты довольно тяжело. Проще уже смотреть таунхаусы или коттеджи — там цены чуть выше, но вариантов больше.

Я могу просуммировать, что в Киеве можно найти жилье, приближенное к моим запросам, но его стоимость легко переваливает за $300-400К

...
Живя же в Киеве, я бы предпочел таунхаус или коттедж в самом городе, правда, из-за отсутствия вменяемой ипотеки и стоимости в $400-500К+, пришлось бы смотреть на вышеуказанные ЖК или селиться в пригороде, без доступности инфраструктуры.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 17 лип, 2021 22:06, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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