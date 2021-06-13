Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Я смотрю, "практики" здесь целую переобувочную организовали. А для отвода глаз обвиняют в переобувании единственного, кто своей позиции не менял. Забавно)
Но я думаю, Влад, вам нечего волноваться - своя позиция как таковая отсутствует, а от моей вы "застраховались" самым первым еще полгода назад, открыто заявив, что исходов прогноза для вас будет лишь 2: 1) просто угадал, или 2) опроволосился.
Я по этому поводу тоже не тревожусь - если я "просто угадал", то вы "просто потеряли деньги"...
У нас тут игры разума а не тотализатор. Согласитесь, что предпосылки, на которых вы сгенерировали прогноз, за который сейчас держитесь, не сыграли. Совсем. Если он сбудется вдруг из-за других причин, то это "угадал", что не исключает уже сбывшееся "опроволосился". Не хочу показаться грубым, поэтому в кавычках процитировал ваши слова.
Ромасик написав:пока тут девочки меряются п... (прогнозами), посчитал (доказал) невозможность Метода Долярчика-Киосаки (ипотеку платят арендаторы). Итак берем по честному первый взнос 0% и ануитетные платежи на 20 лет, аренда долгосрочная. При ставке 7% годовых, в год нужно возвращать 9,3% (тело+%%) + 1% страховка + обслуживание квартиры, т.е. в сумме от 10,5% годовых, что мы знаем нереально получить в Украине. Ну и это при том, что 7% у нас не рыночная ставка, и ее в общем-то можно взять раз в жизни и то если очень повезет. При рыночной (12%), 9,3% превращается в 13,2%.
При ставке 0,01% будет 4% вместо 9,3%. Но для это банк должен иметь рефинанс с отрицательный ставкой.
Так что метод не работает. Можно закрывать лавочку)
Первый взнос 0% у нас нереален, потому и все остальные расчёты мимо. Именно этот "первый взнос" и даёт, в случае чего, выйти на точку равновесия, чем ниже ставка - тем меньше нужно вложить своих. Хотя, в наших реалиях, эта идея фикс Долярчика действительно скорее всего не имеет решения
Vlad442 написав:Прогноз был дан до, или в самом начале вертолетных денег. Еще нечего было пылесосить. зРадио исходил из того, что Америка поведет себя нейтрально, как во времена Великой депрессии, а оно оказалось вот так, она повела себя как во времена нефтяного кризиса 73. Но спрогнозировать это кругозора не хватило.
К приходу к власти Рейгана (вроде 78 год) ставки по ипотека в США были 18-19%. В 2025 году такой же будет?
Не в курсе про ставки по ипотеке с США в те годы. Если такое было и доллар сохранил статус резервной валюты, то у нас впереди может быть все что угодно. Как я уже говорил, что в ситуации неопределенности, лучше иметь физические (даже условно физические, т. к. право собственности это бумажка и запись в реестре) активы, а не циферки в компьютере с балансом.
Еще одна интересная ситуация — однажды днем пропало электричество. Проверил автоматы — все ок, но заметил, что индикаторы на счетчиках не горят. Спустился на улицу, оказалось, свет отключили во всем микрорайоне. Позвонил в ДТЕК, автоответчик сказал, что никаких аварий нет. Только через полчаса на сайте ДТЕК появилась информация: