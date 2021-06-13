Ромасик написав:

пока тут девочки меряются п... (прогнозами), посчитал (доказал) невозможность Метода Долярчика-Киосаки (ипотеку платят арендаторы).Итак берем по честному первый взнос 0% и ануитетные платежи на 20 лет, аренда долгосрочная.При ставке 7% годовых, в год нужно возвращать 9,3% (тело+%%) + 1% страховка + обслуживание квартиры, т.е. в сумме от 10,5% годовых, что мы знаем нереально получить в Украине. Ну и это при том, что 7% у нас не рыночная ставка, и ее в общем-то можно взять раз в жизни и то если очень повезет. При рыночной (12%), 9,3% превращается в 13,2%.Если предположить что ипотека выдается под 2% (США, гейропка), то вместо 9,3% будет 6% и все остальное. Что тоже, маловероятно окупить.При ставке 0,01% будет 4% вместо 9,3%. Но для это банк должен иметь рефинанс с отрицательный ставкой.Так что метод не работает. Можно закрывать лавочку)