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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 79687969797079717972>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 116
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
45
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 21:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Я смотрю, "практики" здесь целую переобувочную организовали. А для отвода глаз обвиняют в переобувании единственного, кто своей позиции не менял. Забавно)

Но я думаю, Влад, вам нечего волноваться - своя позиция как таковая отсутствует, а от моей вы "застраховались" самым первым еще полгода назад, открыто заявив, что исходов прогноза для вас будет лишь 2: 1) просто угадал, или 2) опроволосился.

Я по этому поводу тоже не тревожусь - если я "просто угадал", то вы "просто потеряли деньги"...

У нас тут игры разума а не тотализатор. Согласитесь, что предпосылки, на которых вы сгенерировали прогноз, за который сейчас держитесь, не сыграли. Совсем. Если он сбудется вдруг из-за других причин, то это "угадал", что не исключает уже сбывшееся "опроволосился". Не хочу показаться грубым, поэтому в кавычках процитировал ваши слова.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 22:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:пока тут девочки меряются п... (прогнозами), посчитал (доказал) невозможность Метода Долярчика-Киосаки (ипотеку платят арендаторы).
Итак берем по честному первый взнос 0% и ануитетные платежи на 20 лет, аренда долгосрочная.
При ставке 7% годовых, в год нужно возвращать 9,3% (тело+%%) + 1% страховка + обслуживание квартиры, т.е. в сумме от 10,5% годовых, что мы знаем нереально получить в Украине. Ну и это при том, что 7% у нас не рыночная ставка, и ее в общем-то можно взять раз в жизни и то если очень повезет. При рыночной (12%), 9,3% превращается в 13,2%.

Если предположить что ипотека выдается под 2% (США, гейропка https://online.citi.com/US/JRS/portal/t ... age_rates#), то вместо 9,3% будет 6% и все остальное. Что тоже, маловероятно окупить.

При ставке 0,01% будет 4% вместо 9,3%. Но для это банк должен иметь рефинанс с отрицательный ставкой.

Так что метод не работает. Можно закрывать лавочку)
Первый взнос 0% у нас нереален, потому и все остальные расчёты мимо. Именно этот "первый взнос" и даёт, в случае чего, выйти на точку равновесия, чем ниже ставка - тем меньше нужно вложить своих.
Хотя, в наших реалиях, эта идея фикс Долярчика действительно скорее всего не имеет решения
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 22:04

  UA написав:
  Vlad442 написав:Прогноз был дан до, или в самом начале вертолетных денег. Еще нечего было пылесосить. зРадио исходил из того, что Америка поведет себя нейтрально, как во времена Великой депрессии, а оно оказалось вот так, она повела себя как во времена нефтяного кризиса 73. Но спрогнозировать это кругозора не хватило.

К приходу к власти Рейгана (вроде 78 год) ставки по ипотека в США были 18-19%.
В 2025 году такой же будет? :mrgreen:

Не в курсе про ставки по ипотеке с США в те годы. Если такое было и доллар сохранил статус резервной валюты, то у нас впереди может быть все что угодно. Как я уже говорил, что в ситуации неопределенности, лучше иметь физические (даже условно физические, т. к. право собственности это бумажка и запись в реестре) активы, а не циферки в компьютере с балансом.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 22:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:ККЦ не читати
ирпенские проблемы со светом наверное заразные.
Еще одна интересная ситуация — однажды днем пропало электричество. Проверил автоматы — все ок, но заметил, что индикаторы на счетчиках не горят. Спустился на улицу, оказалось, свет отключили во всем микрорайоне. Позвонил в ДТЕК, автоответчик сказал, что никаких аварий нет. Только через полчаса на сайте ДТЕК появилась информация:
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 22:21

  1234567 написав:
  jokk написав:Вариантов несколько. Если использовать угольник, тогда вписывается прямоугольный треугольник и середина гипотенузы и есть центр. Или прямоугольник и пересечение диагоналей и есть та же точка. Можно и с хордами решить.
Способів кілька, проте найпростіше Описаний прямокутник (він же у випадку кола всередені буде квадратом) потім поєднати кути квадрата, у точці перетину й буде центр

Щодо ринку та трендів. Купив кавалірку без ремонту у 3-поверхівці реконструкції 2017року, закритий двір, до метро 4 хвилини, по ціні, яка б влаштовувала у 2019-2020 - та тоді не було пропозицій. win чи fail хз, але вдень там тихо, подумую обладнати собі робоче місце, так як удома жінка та 2 дітей, а від дому туди 5 хвилин. Торг від оголошень та бажань власника-інветора 11%

так ось такий тренд
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 22:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:
  Faceless написав:
zРадио написав:То, что мне одному приходится оппонировать эйрмаксам во множественном числе, меня абсолютно не смущает (кроме того, что отвечать вам приходится даже в 3-м часу ночи). Но я не жалуюсь. Увеличьте свои ряды еще втрое - тогда, возможно, силы и сравняются ))


ваши рекомендации продавать арендную недвижимость и сливать имущественные права по переуступке тоже.


Faceless, как вы оцениваете следующие утверждения: на фоне стагнации развития Украины в начале 2020 года было нелегко продать недвижимость. Массированное вливание денег в мировые экономики (для компенсации ковида) сделало деньги дешёвыми. А разрыв цепочек доставки привёл к удорожанию товаров и сырья (которое является большой экспортной составляющей нашей страны). Но, скоро маятник начнёт идти в другую сторону, деньги начнут уходить из разивающихся экономик (станут у нас дорогими), а сырьё падать (наполнение бюджета будет уменьшаться). Поэтому продавать нужно было на протяжении конца второй половины 2020 - первой половины 2021 , пока иллюзия благополучия давит на умы покупанов и даёт шанс продать даже по цене чуть выше чем в начале 2020 ?


Непонятно только, почему все крутиться вокруг "продать". Продажа и покупка это не цель, это просто операция, шаг для реализации цели. Потому, чтобы как-то оценить то, что вы написали, нужно сначала понять, п что же вы хотите в итоге получить.
Касательно того, что было нелегко продать в 2020 - это ваше предположение, или вы опирветесь на какие-то данные? Я не сказал бы, что было как-то особо сложнее, чем за год до того или после. У нас вся история страны - история стагнаций с оживлениями, и рынок каждый раз не умирает.
Что там будет с ценами на сырье, и, главное, когда - я гадать не буду, на ценах на сырье и профессионалы из отрасли не раз уже погорели, а там будет видно, была ли это "иллюзия благополучия" (я толком не понимаю, что вы в это вкладываете), или просто так действительно объективно сложилась коньюнктура в 2020-2021 и мы чуть укусили пирога, насколько мы закрепимся на текущем уровне, или может ещё нам чего перепадет, и опять подрастём.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 22:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  1234567 написав:
  jokk написав:Вариантов несколько. Если использовать угольник, тогда вписывается прямоугольный треугольник и середина гипотенузы и есть центр. Или прямоугольник и пересечение диагоналей и есть та же точка. Можно и с хордами решить.
Способів кілька, проте найпростіше Описаний прямокутник (він же у випадку кола всередені буде квадратом) потім поєднати кути квадрата, у точці перетину й буде центр

Щодо ринку та трендів. Купив кавалірку без ремонту у 3-поверхівці реконструкції 2017року, закритий двір, до метро 4 хвилини, по ціні, яка б влаштовувала у 2019-2020 - та тоді не було пропозицій. win чи fail хз, але вдень там тихо, подумую обладнати собі робоче місце, так як удома жінка та 2 дітей, а від дому туди 5 хвилин. Торг від оголошень та бажань власника-інветора 11%

так ось такий тренд
Щось мені підказує, що кавалірка в реконструйованому будинку, низької поверховості, поряд з метро, навіть без ремонту коштує мінімум вдвічі більше, ніж усі ваші інвестиції з оточення Києва, разом узяті. Тому тренд трохи про інше
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 22:31

  stas_rst написав:ок, ЗРадіо і baraka, без сарказму. Важлива Ваша думка!
Що порадите робити саме зараз тим, у кого на нове житло не вистачає, а старе брати не хочеться ??? Ну, наприклад Сержику і мені в т.ч. Я теж з категорії "хочу, а не можу на моменті", а коли зможу, то ціни далі вверх.
Про "більше працювати і менше їсти" і "живи своїм розумом" знаю. Мова про те, куди "сховати" від інфляції уже накопичене в юсд і чи варто зараз купувати на ті суми, що є в руках ?

Вам чего волноваться. У вас недвига из которой вы хотите переложиться в другую недвигу, когда ребенок пойдет в выш. Живите спокойно пока проблема не потребует решения. Сдавайте. В худшем случае попадете на разницу в стоимости, а может ребенок уедет учиться в ЕС, а вы купите домик в пригороде, и все сегодняшние движения не будут иметь смысл.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 22:38

  Faceless написав:Первый взнос 0% у нас нереален, потому и все остальные расчёты мимо. Именно этот "первый взнос" и даёт, в случае чего, выйти на точку равновесия, чем ниже ставка - тем меньше нужно вложить своих.


Сейчас первый взнос 0% невозможен нигде.
В Америке при твоем отличном финансовом положении заставлят заплатить 20-25%. Если ты не очень и покупаешь дорогой дом, то заставят заплатить даумпеймент больше. И дело тут еще и в том, что чем больше ты заплатишь даумпеймент, тем меньше буду твои ежемесячные выплаты по ипотеке, тем меньше риска для тебя и для банка. По требованиям банков твои ежемесячные платежи по всем кредитам, в т.ч. и по ипотеке, не могут превышать 40% твоего месячного дохода.
Как говорил Марк Твен, банк есть учреждение, где можно занять деньги, если ты сможешь его убедить, что ты в них не нуждаешься. :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 22:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  baraka написав:Faceless, как вы оцениваете следующие утверждения: на фоне стагнации развития Украины в начале 2020 года было нелегко продать недвижимость. Массированное вливание денег в мировые экономики (для компенсации ковида) сделало деньги дешёвыми. А разрыв цепочек доставки привёл к удорожанию товаров и сырья (которое является большой экспортной составляющей нашей страны). Но, скоро маятник начнёт идти в другую сторону, деньги начнут уходить из разивающихся экономик (станут у нас дорогими), а сырьё падать (наполнение бюджета будет уменьшаться). Поэтому продавать нужно было на протяжении конца второй половины 2020 - первой половины 2021 , пока иллюзия благополучия давит на умы покупанов и даёт шанс продать даже по цене чуть выше чем в начале 2020 ?

Как по мне набор слов. Тема не раскрыта. Логических связей нет.
Могу накидать таких психоделических цепочек. Например, ковид побежден, заробитчане вперед, евро в Украину миллиардами. Или США перестают печатать доллары, курс 50, цены на жилье и сырье домкратом вниз, да только у активных форумчан финансы на гривнедепо или в котлованах, которые накроются, а у "практиков" внезапно в зеленом кэше.
Vlad442
 
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