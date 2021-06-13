Додано: Суб 17 лип, 2021 22:22

baraka написав: Faceless написав: zРадио написав: То, что мне одному приходится оппонировать эйрмаксам во множественном числе, меня абсолютно не смущает (кроме того, что отвечать вам приходится даже в 3-м часу ночи). Но я не жалуюсь. Увеличьте свои ряды еще втрое - тогда, возможно, силы и сравняются ))





ваши рекомендации продавать арендную недвижимость и сливать имущественные права по переуступке тоже. ваши рекомендации продавать арендную недвижимость и сливать имущественные права по переуступке тоже.



Faceless, как вы оцениваете следующие утверждения: на фоне стагнации развития Украины в начале 2020 года было нелегко продать недвижимость. Массированное вливание денег в мировые экономики (для компенсации ковида) сделало деньги дешёвыми. А разрыв цепочек доставки привёл к удорожанию товаров и сырья (которое является большой экспортной составляющей нашей страны). Но, скоро маятник начнёт идти в другую сторону, деньги начнут уходить из разивающихся экономик (станут у нас дорогими), а сырьё падать (наполнение бюджета будет уменьшаться). Поэтому продавать нужно было на протяжении конца второй половины 2020 - первой половины 2021 , пока иллюзия благополучия давит на умы покупанов и даёт шанс продать даже по цене чуть выше чем в начале 2020 ? Faceless, как вы оцениваете следующие утверждения: на фоне стагнации развития Украины в начале 2020 года было нелегко продать недвижимость. Массированное вливание денег в мировые экономики (для компенсации ковида) сделало деньги дешёвыми. А разрыв цепочек доставки привёл к удорожанию товаров и сырья (которое является большой экспортной составляющей нашей страны). Но, скоро маятник начнёт идти в другую сторону, деньги начнут уходить из разивающихся экономик (станут у нас дорогими), а сырьё падать (наполнение бюджета будет уменьшаться). Поэтому продавать нужно было на протяжении конца второй половины 2020 - первой половины 2021 , пока иллюзия благополучия давит на умы покупанов и даёт шанс продать даже по цене чуть выше чем в начале 2020 ?

Непонятно только, почему все крутиться вокруг "продать". Продажа и покупка это не цель, это просто операция, шаг для реализации цели. Потому, чтобы как-то оценить то, что вы написали, нужно сначала понять, п что же вы хотите в итоге получить.Касательно того, что было нелегко продать в 2020 - это ваше предположение, или вы опирветесь на какие-то данные? Я не сказал бы, что было как-то особо сложнее, чем за год до того или после. У нас вся история страны - история стагнаций с оживлениями, и рынок каждый раз не умирает.Что там будет с ценами на сырье, и, главное, когда - я гадать не буду, на ценах на сырье и профессионалы из отрасли не раз уже погорели, а там будет видно, была ли это "иллюзия благополучия" (я толком не понимаю, что вы в это вкладываете), или просто так действительно объективно сложилась коньюнктура в 2020-2021 и мы чуть укусили пирога, насколько мы закрепимся на текущем уровне, или может ещё нам чего перепадет, и опять подрастём.