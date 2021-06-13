Додано: Суб 17 лип, 2021 23:18

Libo написав: flyman написав: Поездка в Украину 2021. Рассказ жителя Германии

Живя же в Киеве, я бы предпочел таунхаус или коттедж в самом городе, правда, из-за отсутствия вменяемой ипотеки и стоимости в $400-500К+, пришлось бы смотреть на вышеуказанные ЖК или селиться в пригороде, без доступности инфраструктуры. Поездка в Украину 2021. Рассказ жителя ГерманииЖивя же в Киеве, я бы предпочел таунхаус или коттедж в самом городе, правда, из-за отсутствия вменяемой ипотеки и стоимости в $400-500К+, пришлось бы смотреть на вышеуказанные ЖК или селиться в пригороде, без доступности инфраструктуры.



Глупости. Немецкий комрад так и не вкурил, что вокруг Киева в районах сосредоточения коттеджных городков инфраструктура часто лучше, чем в самом Киеве. Так что поселяясь в нормальном месте под Киевом, только бы выиграл в плане инфраструктуры. А то, что не поселилися у нас, так я, брат, даже рад. Не люблю немцев. Особенно их путинскую подстилку и проститутку Меркель. Глупости. Немецкий комрад так и не вкурил, что вокруг Киева в районах сосредоточения коттеджных городков инфраструктура часто лучше, чем в самом Киеве.Так что поселяясь в нормальном месте под Киевом, только бы выиграл в плане инфраструктуры. А то, что не поселилися у нас, так я, брат, даже рад. Не люблю немцев. Особенно их путинскую подстилку и проститутку Меркель.

комєнт до статті є:---Прорывать-то оно везде прорывает, но есть ньюансы. Вот например, людей убивают и на ДВРЗ и в Монако. Но на ДВРЗ убивают по человеку в месяц, а в Монако по человеку раз в 20 лет. Вот так и с прорывами.— те самые конские немецкие налоги (многие миллиарды евро ежемесячно) идут в том числе и на инфраструктуру. Все эти колоссальные ресурсы идут на постоянную поддержку и замену инфраструктуры. Бюджет одного большого нем. города поболее бюджета всей Украины вместе взятой.— все делается очень дорого и качественно. Немецкий автобан: это 30 см асфальта в три слоя, потом несколько слоев щебня, утрамбованный грунт, разуклонка, водоотведение и тд. Немецкий пешеходный тротуар имеет слой асфальта и щебня больше чем украинские «автобаны». Немецкая грунтовая дорожка из цементно-щебеночной смеси (не из асфальта), для вело и пешеходов в самом голимом парке — лучше чем 99% укр. дорог.— Под столбик отбойника на дороге наш дорожник кладет лопату бетона. Немецкий дорожник закладывает огромный монолитный фундамент армированный как не в себя. Результат: при аварии украинский столбик улетает вдаль, немецкий столбик останавливает фуру.— Шулявский мост стоит 50 лет без единого ремонта, потом просто падает на проспект Победы. Немецкий мост раз в 5 лет инспектируется, раз в 10 лет косметич. ремонт, раз в 20 лет капиталится. Результат: мост стоит 100 лет и дальше функционирует.— инфраструктура меняется планово. В Украине труба, заложеная еще при Хрущеве, лежит до тех пор, пока она не сгниет и не исчезнет в земле полностью. В Германии через 15-20 лет новую трубу в идеальном состоянии выкопают и заменят по регламенту.— исполнитель отвечает за все, что он делает. Любой ремонт и любая работа стоит запредельных денег. Поэтому приходится все делать так, чтоб оно простояло 30-40 лет до следующего ремонта и не требовало обслуживания. В Германии любые перила на улице делаются из оцинкованной стали, которая не гниет и не требует покраски. В Украине перила сделают из уже ржавого металла, и будут их красить каждые два года бесплатным трудом коммунальщиков.— в Германии некоторые вещи отсутствуют как класс: броварской завод металлопластиковых окон, лифты фирмы богдан, китайские двери из миллиметровой стали, китайские замки и ручки, которые разваливаются через месяц после сдачи дома. Есть одна огромная фундаментальная проблема, которую осознаешь только уехав: в Украине все на соплях и самого говенного качества, буквально все, чего прикасаешься — дверная ручка в магазине, плитка на полу в этом же магазине, дверь в подъезд, лифт, тротуар, фасады... Но одновременно — бронированные двери в квартирах и заборы в частных домовладениях просто непробиваемые.— фонд кап. ремонта. Если в доме на 50 квартир скидываться на ремонт по 80 евро в месяц, это будет 4К в месяц на дом, 48К в год, или пол-миллиона за 10 лет. На эти деньги регулярно раз в 10-15-20 лет капиталятся или меняются внутридомовые котельные, кровля, подъезды, утеплитель централизовано по всему дому, красятся и моются фасады, к хрущовкам пристраиваются балконы, меняются окна во всех квартирах одновременно. Итог: 70-летняя нем. хрущовка выглядит приличней и свежей киевского новостроя, через пять лет киевский новострой выглядит как гетто на задворках Чехии.— и тд и тп.. Отсюда вся разница. Немецкий уезжашка в своем Мюньхене переживает аварию водопровода один-два раза в жизни, оставашка в Киеве живет в режиме аварий перманентно.