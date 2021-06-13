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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7969797079717972>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 116
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
45
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 22:42

  vitaliian написав:
  flyman написав:ККЦ не читати
ирпенские проблемы со светом наверное заразные.
Еще одна интересная ситуация — однажды днем пропало электричество. Проверил автоматы — все ок, но заметил, что индикаторы на счетчиках не горят. Спустился на улицу, оказалось, свет отключили во всем микрорайоне. Позвонил в ДТЕК, автоответчик сказал, что никаких аварий нет. Только через полчаса на сайте ДТЕК появилась информация:

там багато і про відключену воду, коли на вулиці за +30, і ремонти доріг, і ГТ, і дитячі площадки, і корки, і евакуатори ... дуже цікаво "погляд зі сторони".
Пише, що за 400КУе 4к в Жк що відповідає "європейським вимогам" нема, і висновок - хіба танхауз в передмісті.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 22:44

  Faceless написав:Щось мені підказує, що кавалірка в реконструйованому будинку, низької поверховості, поряд з метро, навіть без ремонту коштує мінімум вдвічі більше, ніж усі ваші інвестиції з оточення Києва, разом узяті. Тому тренд трохи про інше

Фейслесу ліпше знати, чим мені
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 22:47

  Vlad442 написав:
  baraka написав:Faceless, как вы оцениваете следующие утверждения: на фоне стагнации развития Украины в начале 2020 года было нелегко продать недвижимость. Массированное вливание денег в мировые экономики (для компенсации ковида) сделало деньги дешёвыми. А разрыв цепочек доставки привёл к удорожанию товаров и сырья (которое является большой экспортной составляющей нашей страны). Но, скоро маятник начнёт идти в другую сторону, деньги начнут уходить из разивающихся экономик (станут у нас дорогими), а сырьё падать (наполнение бюджета будет уменьшаться). Поэтому продавать нужно было на протяжении конца второй половины 2020 - первой половины 2021 , пока иллюзия благополучия давит на умы покупанов и даёт шанс продать даже по цене чуть выше чем в начале 2020 ?

Как по мне набор слов. Тема не раскрыта. Логических связей нет.
Могу накидать таких психоделических цепочек. Например, ковид побежден, заробитчане вперед, евро в Украину миллиардами. Или США перестают печатать доллары, курс 50, цены на жилье и сырье домкратом вниз, да только у активных форумчан финансы на гривнедепо или в котлованах, которые накроются, а у "практиков" внезапно в зеленом кэше.

Влад, а якщо забрати "успішні зовнішні розклади", що залишиться в сухому осаді в українській економіці?

Хай зРадіо помилився з таймінгом, але:
- ціни на комоди припадуть, як сталося з деревиною,
- рано чи пізно QE закінчиться, а ставки ФРС підніме,
- торговий баланс в плюс виходить дуже рідко
- демографія,
- заробітчани, по моєму, десь на піку "допомоги" неньці,
- Північний Потік 2,
- декарбонізація глобальної економіки,
- і ще багато чого.

Зараз просто "везуха пре" через ковід, ще із майже SDR підфартило.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 17 лип, 2021 22:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 22:47

  flyman написав:А в Сержика всього 50Куе, а виявляється, що і за 300Куе нема нормального.

с его то райдером - 5 этажей и подземный паркинг слифтом. Какие-то клубные дома бы смотрел, к Балашову бы сходил, у него есть там одна х*ень, а не по Галактону и Новолипках шататься. Он хоть разницу между ними уловил? :)
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 22:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Влад, а якщо забрати "успішні зовнішні розклади", що залишиться в сухому осаді в українській економіці?

Для меня это слишком сложный вопрос. Адресуйте его более подготовленным участникам ветки.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 23:03

  flyman написав:Поездка в Украину 2021. Рассказ жителя Германии
Живя же в Киеве, я бы предпочел таунхаус или коттедж в самом городе, правда, из-за отсутствия вменяемой ипотеки и стоимости в $400-500К+, пришлось бы смотреть на вышеуказанные ЖК или селиться в пригороде, без доступности инфраструктуры.


Глупости. Немецкий комрад так и не вкурил, что вокруг Киева в районах сосредоточения коттеджных городков инфраструктура часто лучше, чем в самом Киеве. :? Так что поселяясь в нормальном месте под Киевом, только бы выиграл в плане инфраструктуры. А то, что не поселилися у нас, так я, брат, даже рад. Не люблю немцев. Особенно их путинскую подстилку и проститутку Меркель. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 23:09

  baraka написав:
Faceless, как вы оцениваете следующие утверждения: на фоне стагнации развития Украины в начале 2020 года было нелегко продать недвижимость. Массированное вливание денег в мировые экономики (для компенсации ковида) сделало деньги дешёвыми. А разрыв цепочек доставки привёл к удорожанию товаров и сырья (которое является большой экспортной составляющей нашей страны). Но, скоро маятник начнёт идти в другую сторону, деньги начнут уходить из разивающихся экономик (станут у нас дорогими), а сырьё падать (наполнение бюджета будет уменьшаться). Поэтому продавать нужно было на протяжении конца второй половины 2020 - первой половины 2021 , пока иллюзия благополучия давит на умы покупанов и даёт шанс продать даже по цене чуть выше чем в начале 2020 ?


Вопрос не мне адресован, но я бы оценил эти утверждения как совершенно безграмотные и построенные на фактах, несоответствующих реалиям. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 23:13

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Но я думаю, Влад, вам нечего волноваться - своя позиция как таковая отсутствует, а от моей вы "застраховались" самым первым еще полгода назад, открыто заявив, что исходов прогноза для вас будет лишь 2: 1) просто угадал, или 2) опроволосился.

Я по этому поводу тоже не тревожусь - если я "просто угадал", то вы "просто потеряли деньги"...

У нас тут игры разума а не тотализатор. Согласитесь, что предпосылки, на которых вы сгенерировали прогноз, за который сейчас держитесь, не сыграли. Совсем. Если он сбудется вдруг из-за других причин, то это "угадал", что не исключает уже сбывшееся "опроволосился". Не хочу показаться грубым, поэтому в кавычках процитировал ваши слова.


буду ржать, если к концу 2022 будет ясно, что прогноз зРадио сбылся. И вдвойне буду ржать над объяснениями почему его верный прогноз нельзя засчитать: ну типа, не те предпосылки, просто угадал, повезло, "этого нельзя было предусмотреть", "так не честно", у него был инсайд, такого не может быть потому что не может быть и т.д.
Востаннє редагувалось baraka в Суб 17 лип, 2021 23:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 23:14

  Vlad442 написав:У нас тут игры разума а не тотализатор. Согласитесь, что предпосылки, на которых вы сгенерировали прогноз, за который сейчас держитесь, не сыграли. Совсем. Если он сбудется вдруг из-за других причин, то это "угадал", что не исключает уже сбывшееся "опроволосился". Не хочу показаться грубым, поэтому в кавычках процитировал ваши слова.


Уж лучше будьте грубым, чем несуразным. Предпосылки не сыграли именно потому, что не должны были еще сыграть - прогноз поэтому и содержит отложенный, а не немедленный эффект. Впрочем, повторюсь, у критиканов, не способных даже сегодня предложить собственное видение будущей ценовой динамики, привилегии обсуждать чужие прогнозы нет априори

  Vlad442 написав:Если такое было и доллар сохранил статус резервной валюты, то у нас впереди может быть все что угодно. Как я уже говорил, что в ситуации неопределенности, лучше иметь физические (даже условно физические, т. к. право собственности это бумажка и запись в реестре) активы, а не циферки в компьютере с балансом.


Сектантство какое-то. "На все воля божья" еще добавьте, и картина маслом. Правда, к картине, которую вы рисуете, больше подойдут вложения в золото и драгоценные камни, чем в недвижимость. Вас устроит?
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 23:18

  Libo написав:
  flyman написав:Поездка в Украину 2021. Рассказ жителя Германии
Живя же в Киеве, я бы предпочел таунхаус или коттедж в самом городе, правда, из-за отсутствия вменяемой ипотеки и стоимости в $400-500К+, пришлось бы смотреть на вышеуказанные ЖК или селиться в пригороде, без доступности инфраструктуры.


Глупости. Немецкий комрад так и не вкурил, что вокруг Киева в районах сосредоточения коттеджных городков инфраструктура часто лучше, чем в самом Киеве. :? Так что поселяясь в нормальном месте под Киевом, только бы выиграл в плане инфраструктуры. А то, что не поселилися у нас, так я, брат, даже рад. Не люблю немцев. Особенно их путинскую подстилку и проститутку Меркель. :lol:

комєнт до статті є:

---
Прорывать-то оно везде прорывает, но есть ньюансы. Вот например, людей убивают и на ДВРЗ и в Монако. Но на ДВРЗ убивают по человеку в месяц, а в Монако по человеку раз в 20 лет. Вот так и с прорывами.

— те самые конские немецкие налоги (многие миллиарды евро ежемесячно) идут в том числе и на инфраструктуру. Все эти колоссальные ресурсы идут на постоянную поддержку и замену инфраструктуры. Бюджет одного большого нем. города поболее бюджета всей Украины вместе взятой.

— все делается очень дорого и качественно. Немецкий автобан: это 30 см асфальта в три слоя, потом несколько слоев щебня, утрамбованный грунт, разуклонка, водоотведение и тд. Немецкий пешеходный тротуар имеет слой асфальта и щебня больше чем украинские «автобаны». Немецкая грунтовая дорожка из цементно-щебеночной смеси (не из асфальта), для вело и пешеходов в самом голимом парке — лучше чем 99% укр. дорог.

— Под столбик отбойника на дороге наш дорожник кладет лопату бетона. Немецкий дорожник закладывает огромный монолитный фундамент армированный как не в себя. Результат: при аварии украинский столбик улетает вдаль, немецкий столбик останавливает фуру.

— Шулявский мост стоит 50 лет без единого ремонта, потом просто падает на проспект Победы. Немецкий мост раз в 5 лет инспектируется, раз в 10 лет косметич. ремонт, раз в 20 лет капиталится. Результат: мост стоит 100 лет и дальше функционирует.

— инфраструктура меняется планово. В Украине труба, заложеная еще при Хрущеве, лежит до тех пор, пока она не сгниет и не исчезнет в земле полностью. В Германии через 15-20 лет новую трубу в идеальном состоянии выкопают и заменят по регламенту.

— исполнитель отвечает за все, что он делает. Любой ремонт и любая работа стоит запредельных денег. Поэтому приходится все делать так, чтоб оно простояло 30-40 лет до следующего ремонта и не требовало обслуживания. В Германии любые перила на улице делаются из оцинкованной стали, которая не гниет и не требует покраски. В Украине перила сделают из уже ржавого металла, и будут их красить каждые два года бесплатным трудом коммунальщиков.

— в Германии некоторые вещи отсутствуют как класс: броварской завод металлопластиковых окон, лифты фирмы богдан, китайские двери из миллиметровой стали, китайские замки и ручки, которые разваливаются через месяц после сдачи дома. Есть одна огромная фундаментальная проблема, которую осознаешь только уехав: в Украине все на соплях и самого говенного качества, буквально все, чего прикасаешься — дверная ручка в магазине, плитка на полу в этом же магазине, дверь в подъезд, лифт, тротуар, фасады... Но одновременно — бронированные двери в квартирах и заборы в частных домовладениях просто непробиваемые.

— фонд кап. ремонта. Если в доме на 50 квартир скидываться на ремонт по 80 евро в месяц, это будет 4К в месяц на дом, 48К в год, или пол-миллиона за 10 лет. На эти деньги регулярно раз в 10-15-20 лет капиталятся или меняются внутридомовые котельные, кровля, подъезды, утеплитель централизовано по всему дому, красятся и моются фасады, к хрущовкам пристраиваются балконы, меняются окна во всех квартирах одновременно. Итог: 70-летняя нем. хрущовка выглядит приличней и свежей киевского новостроя, через пять лет киевский новострой выглядит как гетто на задворках Чехии.

— и тд и тп.. Отсюда вся разница. Немецкий уезжашка в своем Мюньхене переживает аварию водопровода один-два раза в жизни, оставашка в Киеве живет в режиме аварий перманентно.
flyman
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