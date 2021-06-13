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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 лип, 2021 23:20
baraka написав:
буду ржать, если к концу 2022 будет ясно, что прогноз зРадио сбылся.
вы конь ?)
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Додано: Суб 17 лип, 2021 23:24
zРадио написав:
Предпосылки не сыграли именно потому, что не должны были еще сыграть
Лучник стреляет в цель. Прицеливается, анализирует доступные для его понимания факторы (не учитывает ветер) и выпускает стрелу, но стреляет очень косо, потом ветер относит стрелу еще дальше и в последний момент смерч крутит стрелу и она попадает в "яблочко". Вот и тут так, если вдруг сбудется проноз, построенный на ошибочных предпосылках. Разве это будет заслуга лучника?
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Vlad442
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Додано: Суб 17 лип, 2021 23:26
baraka написав:
буду ржать, если к концу 2022 будет ясно, что прогноз зРадио сбылся. И вдвойне буду ржать над объяснениями почему его верный прогноз нельзя засчитать: ну типа, не те предпосылки, просто угадал, повезло, "этого нельзя было предусмотреть", "так не честно", у него был инсайд, такого не может быть потому что не может быть и т.д.
Все написал выше. Прогноз был построен на wrong assumptions, и, если вдруг сбудется, это будет lucky strike.
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Vlad442
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Додано: Суб 17 лип, 2021 23:32
Vlad442 написав: zРадио написав:
Предпосылки не сыграли именно потому, что не должны были еще сыграть
Лучник стреляет в цель. Прицеливается, анализирует доступные для его понимания факторы (не учитывает ветер) и выпускает стрелу, но стреляет очень косо, потом ветер относит стрелу еще дальше и в последний момент смерч крутит стрелу и она попадает в "яблочко". Вот и тут так, если вдруг сбудется проноз, построенный на ошибочных предпосылках. Разве это будет заслуга лучника?
Ох уж эти кустарные аналогии... Если ваш сон будет крепче, зная, что ветер я не учел, то сладких вам снов. Только смотрите не потеряйте покой, если в итоге окажется, что учтен не только ветер, но и эффект Кориолиса, о котором вы даже не слышали, и поэтому я не стал вас им грузить
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zРадио
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Додано: Суб 17 лип, 2021 23:41
Vlad442 написав: baraka написав:
буду ржать, если к концу 2022 будет ясно, что прогноз зРадио сбылся. И вдвойне буду ржать над объяснениями почему его верный прогноз нельзя засчитать: ну типа, не те предпосылки, просто угадал, повезло, "этого нельзя было предусмотреть", "так не честно", у него был инсайд, такого не может быть потому что не может быть и т.д.
Все написал выше. Прогноз был построен на wrong assumptions, и, если вдруг сбудется, это будет lucky strike.
ну я вот сходу могу сказать, что движение цены КРЖН на бомбере за последние 3 месяца стало всё более ускоряющимся (слишком "экспоненциальным"), и предполагаю что, скоро должна быть первая коррекция вниз. Мне нужно срочно придумать какое-то событие (падение банка, банкроство застройщика или что-то ещё) иначе мой прогноз не будет засчитан потому, что мне просто повезло ? Ну смешно же.
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baraka
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