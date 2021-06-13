Додано: Нед 18 лип, 2021 04:11

UA написав: Успіх написав:

У кого в 2016 были доллары, тот брал.

Кто был всеми копытами в бетоне тот молча наблюдал. У кого в 2016 были доллары, тот брал.Кто был всеми копытами в бетоне тот молча наблюдал.

ПРодажи первой очереди начались в начале 2015 (надеюсь, что не ошибся).2 монолита и между ними панелька, причем хреновая. в панельке было от 11500 (примерно), в монолите от 12 или 13 с половиной (примерно). курс лета 2015 года около 21,5 . Считайте сами, меня калькулятор забанил.Реально, там нормальный подъезд один - тот что выходит на Тираспольскую первой очереди напротив школы Турчака.Остальное - окна в окна или самого МК или Ылитного АППСа (кстати, мадама ошиблась - год постройки 2003, а не 30 лет).Была мыслЯ продать арендную 2 к и купить для себя 3к, но... тогда были 3к с кухнями 10 м2 длинной конфигурацией, а в арендной кввадратные 12 м2.Потом думал над 2-й очередью, но уже Хьюм меня отговорил. И правильно сделал.Потом бывал там, но "не торт".слышимость сумасшедшая))).Студия в 32 м2 как-то намекает на то, что экономность может быть экономной.Так, на свой смак, если не передергивать на "модные МОПы" (ТМ), то Ылитный АППС на порядок лучше. Учитывая, что оно все покупалось с прицелом на далкое будущее, то все МОПы успеют стать немоднвми, а туева хуча квартир на этаже, вид из окон, каличные планировки и овноблок со слышимостью на 2-3 этажа - это навсегда.