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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7969797079717972

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 116
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
45
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 23:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  baraka написав:буду ржать, если к концу 2022 будет ясно, что прогноз зРадио сбылся.

вы конь ?)
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 23:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Предпосылки не сыграли именно потому, что не должны были еще сыграть

Лучник стреляет в цель. Прицеливается, анализирует доступные для его понимания факторы (не учитывает ветер) и выпускает стрелу, но стреляет очень косо, потом ветер относит стрелу еще дальше и в последний момент смерч крутит стрелу и она попадает в "яблочко". Вот и тут так, если вдруг сбудется проноз, построенный на ошибочных предпосылках. Разве это будет заслуга лучника?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 23:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  baraka написав:буду ржать, если к концу 2022 будет ясно, что прогноз зРадио сбылся. И вдвойне буду ржать над объяснениями почему его верный прогноз нельзя засчитать: ну типа, не те предпосылки, просто угадал, повезло, "этого нельзя было предусмотреть", "так не честно", у него был инсайд, такого не может быть потому что не может быть и т.д.

Все написал выше. Прогноз был построен на wrong assumptions, и, если вдруг сбудется, это будет lucky strike.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 23:32

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Предпосылки не сыграли именно потому, что не должны были еще сыграть

Лучник стреляет в цель. Прицеливается, анализирует доступные для его понимания факторы (не учитывает ветер) и выпускает стрелу, но стреляет очень косо, потом ветер относит стрелу еще дальше и в последний момент смерч крутит стрелу и она попадает в "яблочко". Вот и тут так, если вдруг сбудется проноз, построенный на ошибочных предпосылках. Разве это будет заслуга лучника?


Ох уж эти кустарные аналогии... Если ваш сон будет крепче, зная, что ветер я не учел, то сладких вам снов. Только смотрите не потеряйте покой, если в итоге окажется, что учтен не только ветер, но и эффект Кориолиса, о котором вы даже не слышали, и поэтому я не стал вас им грузить
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 23:41

  Vlad442 написав:
  baraka написав:буду ржать, если к концу 2022 будет ясно, что прогноз зРадио сбылся. И вдвойне буду ржать над объяснениями почему его верный прогноз нельзя засчитать: ну типа, не те предпосылки, просто угадал, повезло, "этого нельзя было предусмотреть", "так не честно", у него был инсайд, такого не может быть потому что не может быть и т.д.

Все написал выше. Прогноз был построен на wrong assumptions, и, если вдруг сбудется, это будет lucky strike.


ну я вот сходу могу сказать, что движение цены КРЖН на бомбере за последние 3 месяца стало всё более ускоряющимся (слишком "экспоненциальным"), и предполагаю что, скоро должна быть первая коррекция вниз. Мне нужно срочно придумать какое-то событие (падение банка, банкроство застройщика или что-то ещё) иначе мой прогноз не будет засчитан потому, что мне просто повезло ? Ну смешно же.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 00:40

  baraka написав:
  Vlad442 написав:
  baraka написав:буду ржать, если к концу 2022 будет ясно, что прогноз зРадио сбылся. И вдвойне буду ржать над объяснениями почему его верный прогноз нельзя засчитать: ну типа, не те предпосылки, просто угадал, повезло, "этого нельзя было предусмотреть", "так не честно", у него был инсайд, такого не может быть потому что не может быть и т.д.

Все написал выше. Прогноз был построен на wrong assumptions, и, если вдруг сбудется, это будет lucky strike.


ну я вот сходу могу сказать, что движение цены КРЖН на бомбере за последние 3 месяца стало всё более ускоряющимся (слишком "экспоненциальным"), и предполагаю что, скоро должна быть первая коррекция вниз. Мне нужно срочно придумать какое-то событие (падение банка, банкроство застройщика или что-то ещё) иначе мой прогноз не будет засчитан потому, что мне просто повезло ? Ну смешно же.

Что такое бомбер и что значит там слово "цена"?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 01:31

flyman

в Киеве можно найти жилье, приближенное к моим запросам, но его стоимость легко переваливает за $300-400К

А во сколько обойдется такое новое жилье в Мюнхене?

Reply Like

Ivan Malamen5 days ago
Овер лимон(((

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А его реально купить на местную зп?

Ivan Malamen5 days ago
на одну обычную синиорскую нет
fox767676
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 04:11

  UA написав:
  Успіх написав:

У кого в 2016 были доллары, тот брал.
Кто был всеми копытами в бетоне тот молча наблюдал.


ПРодажи первой очереди начались в начале 2015 (надеюсь, что не ошибся).
2 монолита и между ними панелька, причем хреновая. в панельке было от 11500 (примерно), в монолите от 12 или 13 с половиной (примерно). курс лета 2015 года около 21,5 . Считайте сами, меня калькулятор забанил.
Реально, там нормальный подъезд один - тот что выходит на Тираспольскую первой очереди напротив школы Турчака.
Остальное - окна в окна или самого МК или Ылитного АППСа (кстати, мадама ошиблась - год постройки 2003, а не 30 лет).
Была мыслЯ продать арендную 2 к и купить для себя 3к, но... тогда были 3к с кухнями 10 м2 длинной конфигурацией, а в арендной кввадратные 12 м2.
Потом думал над 2-й очередью, но уже Хьюм меня отговорил. И правильно сделал.
Потом бывал там, но "не торт".слышимость сумасшедшая))).
Студия в 32 м2 как-то намекает на то, что экономность может быть экономной.
Так, на свой смак, если не передергивать на "модные МОПы" (ТМ), то Ылитный АППС на порядок лучше. Учитывая, что оно все покупалось с прицелом на далкое будущее, то все МОПы успеют стать немоднвми, а туева хуча квартир на этаже, вид из окон, каличные планировки и овноблок со слышимостью на 2-3 этажа - это навсегда.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 05:25

  Libo написав:
  Serg-ik написав:Расчёт можно?
А то в моих расчётах арендная плата в сумме 10 000 грн -это проценты с кредита 750 000 грн при ставке 16%. А 750 000-это 15 куе на ремонт и 12 -на стоимость квартиры ( недостающая часть)


Это не в Украине. Но сама идея и направление мысли годятся и у нас. 8)
И что это за ставка в 16%? :shock: Вам Зеленый сделал низкую.
Кстати, за значительную часть своего первого моргиджа в Америке, которая называлась baloon, я в свое время платил почти 10%, и это в долларах. Все равно оказалось выгодно.


Если не ошибаюсь, балун - это когда платишь только интерес банку, а в день Ч обязан либо полностью закрыть долг либо...перефинансироваться.
Работает в "+" когда:
1. сам в этом живешь и рент выше чем платежи по мортгиджу (обычно это дешевле раза в 3);
2. сдаешь и рент выше платежей.
3. эстимейт объекта растет, а банку должен фиксированную сумму
4. комбинации пп1-3.
Работает в "-" когда:
1. форс-мажоры
2. рынок падает
3. сдал не тем людям
В случае "-" теряешь объект,но ни цента выплат но принципалу, кроме даунпеймента, но бывает даже с нулевым. И основательно так опускаешь свою кредитую историю и скор.

В общем, риск репутацией, а не деньгами.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 05:27

  Grand Touring написав:Libo если признаешься, что первую ипотеку не выплатил и подал на банкротство - будет все ок, тут никто не осудит


Нет, там в банкротство трудно вляпаться -можно рефинансить до посинения.
rjkz
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  #<1 ... 7969797079717972
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