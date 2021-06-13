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Додано: Суб 17 лип, 2021 23:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 17 лип, 2021 23:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Лучник стреляет в цель. Прицеливается, анализирует доступные для его понимания факторы (не учитывает ветер) и выпускает стрелу, но стреляет очень косо, потом ветер относит стрелу еще дальше и в последний момент смерч крутит стрелу и она попадает в "яблочко". Вот и тут так, если вдруг сбудется проноз, построенный на ошибочных предпосылках. Разве это будет заслуга лучника?
Додано: Суб 17 лип, 2021 23:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Все написал выше. Прогноз был построен на wrong assumptions, и, если вдруг сбудется, это будет lucky strike.
Додано: Суб 17 лип, 2021 23:32
Ох уж эти кустарные аналогии... Если ваш сон будет крепче, зная, что ветер я не учел, то сладких вам снов. Только смотрите не потеряйте покой, если в итоге окажется, что учтен не только ветер, но и эффект Кориолиса, о котором вы даже не слышали, и поэтому я не стал вас им грузить
Додано: Суб 17 лип, 2021 23:41
ну я вот сходу могу сказать, что движение цены КРЖН на бомбере за последние 3 месяца стало всё более ускоряющимся (слишком "экспоненциальным"), и предполагаю что, скоро должна быть первая коррекция вниз. Мне нужно срочно придумать какое-то событие (падение банка, банкроство застройщика или что-то ещё) иначе мой прогноз не будет засчитан потому, что мне просто повезло ? Ну смешно же.
Додано: Нед 18 лип, 2021 00:40
Что такое бомбер и что значит там слово "цена"?
Додано: Нед 18 лип, 2021 01:31
flyman
в Киеве можно найти жилье, приближенное к моим запросам, но его стоимость легко переваливает за $300-400К
А во сколько обойдется такое новое жилье в Мюнхене?
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Ivan Malamen5 days ago
Овер лимон(((
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А его реально купить на местную зп?
Ivan Malamen5 days ago
на одну обычную синиорскую нет
Додано: Нед 18 лип, 2021 04:11
ПРодажи первой очереди начались в начале 2015 (надеюсь, что не ошибся).
2 монолита и между ними панелька, причем хреновая. в панельке было от 11500 (примерно), в монолите от 12 или 13 с половиной (примерно). курс лета 2015 года около 21,5 . Считайте сами, меня калькулятор забанил.
Реально, там нормальный подъезд один - тот что выходит на Тираспольскую первой очереди напротив школы Турчака.
Остальное - окна в окна или самого МК или Ылитного АППСа (кстати, мадама ошиблась - год постройки 2003, а не 30 лет).
Была мыслЯ продать арендную 2 к и купить для себя 3к, но... тогда были 3к с кухнями 10 м2 длинной конфигурацией, а в арендной кввадратные 12 м2.
Потом думал над 2-й очередью, но уже Хьюм меня отговорил. И правильно сделал.
Потом бывал там, но "не торт".слышимость сумасшедшая))).
Студия в 32 м2 как-то намекает на то, что экономность может быть экономной.
Так, на свой смак, если не передергивать на "модные МОПы" (ТМ), то Ылитный АППС на порядок лучше. Учитывая, что оно все покупалось с прицелом на далкое будущее, то все МОПы успеют стать немоднвми, а туева хуча квартир на этаже, вид из окон, каличные планировки и овноблок со слышимостью на 2-3 этажа - это навсегда.
Додано: Нед 18 лип, 2021 05:25
Если не ошибаюсь, балун - это когда платишь только интерес банку, а в день Ч обязан либо полностью закрыть долг либо...перефинансироваться.
Работает в "+" когда:
1. сам в этом живешь и рент выше чем платежи по мортгиджу (обычно это дешевле раза в 3);
2. сдаешь и рент выше платежей.
3. эстимейт объекта растет, а банку должен фиксированную сумму
4. комбинации пп1-3.
Работает в "-" когда:
1. форс-мажоры
2. рынок падает
3. сдал не тем людям
В случае "-" теряешь объект,но ни цента выплат но принципалу, кроме даунпеймента, но бывает даже с нулевым. И основательно так опускаешь свою кредитую историю и скор.
В общем, риск репутацией, а не деньгами.
Додано: Нед 18 лип, 2021 05:27
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