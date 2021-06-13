airmax78 написав:Serg-ik написав:airmax78 написав: Дорожай настоящий.
Эта квартира за последние 2 года стала намного лучше, тысяч на 50 долларов. А у потенциальных покупателей этих самых обесценившихся долларов, стало на 50 тыс. больше. Это лучше, чем то, что построено 10-20 лет назад. Это-классика, вечные ценности и идеальный локейшн с коренными высокообразованными и культурными киевлянами-соседями. Продавец и покупатель найдут друг друга и обе стороны будут счастливы.
Может кому интересно, мне сегодня Трибека написал. Передает всем большой привет с орбиты. Очень скучает по форуму, но, говорит пошел на какие-то очередные курсы личностного роста и там сказали, что соцсети и разного рода форумы - это похитители жизненной энергии и времени. Поэтому больше не вернется.
В общем, говорит, теория Рокеты полностью реализовалась. Хуже того, говорит, рокета вышла из под контроля и направилась в дальний космос.
Стояк Круш теперь нежно называет просто "мой стояк". Забавно конечно.
Трибека очень мудро поступило, нарот тут жизнь прожигает так, как будто еще пара как минимум в запасе.