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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7970797179727973

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 116
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
45
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 06:40

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав: Дорожай настоящий.
Эта квартира за последние 2 года стала намного лучше, тысяч на 50 долларов. А у потенциальных покупателей этих самых обесценившихся долларов, стало на 50 тыс. больше. Это лучше, чем то, что построено 10-20 лет назад. Это-классика, вечные ценности и идеальный локейшн с коренными высокообразованными и культурными киевлянами-соседями. Продавец и покупатель найдут друг друга и обе стороны будут счастливы.

Может кому интересно, мне сегодня Трибека написал. Передает всем большой привет с орбиты. Очень скучает по форуму, но, говорит пошел на какие-то очередные курсы личностного роста и там сказали, что соцсети и разного рода форумы - это похитители жизненной энергии и времени. Поэтому больше не вернется.
В общем, говорит, теория Рокеты полностью реализовалась. Хуже того, говорит, рокета вышла из под контроля и направилась в дальний космос.
Стояк Круш теперь нежно называет просто "мой стояк". Забавно конечно.


Трибека очень мудро поступило, нарот тут жизнь прожигает так, как будто еще пара как минимум в запасе.
rjkz
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  #<1 ... 7970797179727973
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