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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7970797179727973

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 116
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
45
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 06:40

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав: Дорожай настоящий.
Эта квартира за последние 2 года стала намного лучше, тысяч на 50 долларов. А у потенциальных покупателей этих самых обесценившихся долларов, стало на 50 тыс. больше. Это лучше, чем то, что построено 10-20 лет назад. Это-классика, вечные ценности и идеальный локейшн с коренными высокообразованными и культурными киевлянами-соседями. Продавец и покупатель найдут друг друга и обе стороны будут счастливы.

Может кому интересно, мне сегодня Трибека написал. Передает всем большой привет с орбиты. Очень скучает по форуму, но, говорит пошел на какие-то очередные курсы личностного роста и там сказали, что соцсети и разного рода форумы - это похитители жизненной энергии и времени. Поэтому больше не вернется.
В общем, говорит, теория Рокеты полностью реализовалась. Хуже того, говорит, рокета вышла из под контроля и направилась в дальний космос.
Стояк Круш теперь нежно называет просто "мой стояк". Забавно конечно.


Трибека очень мудро поступило, нарот тут жизнь прожигает так, как будто еще пара как минимум в запасе.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 07:47

  vitaliian написав:
  Первый написав:ПОдумайте, зараз на моменті, найбільший відчай, чи вважаєте що завтра буде найбільший відчай?
не надо понимать буквально, цель экономики охватить большинство а не меньшинство. Поэтому бабки продают семечки у входа в метро, а не под своим подъездом. Когда цены растут уменьшается ца, бабки (образно говоря) медленно перемещаются торговать от метро к своим подъездам. Отчаяние всего лишь отражение дисбаланса, на нем нельзя строить точные прогнозы, но и игнорировать его глупо. Рынок в дисбалансе, я уже говорил по каким признакам я это для себя определяю.

це ви про нежитлове у софіївській борщагівці? мені здається ви не правильно визначаєте дно, і відповідно коли купляти, а коли продавати.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/polipsh ... i-kvartali

Оцінки бізнесу щодо обсягів виробництва товарів і послуг в Україні, поточного стану та прогнозів розвитку власних підприємств продовжують поліпшуватися. Крім того, в наступні 12 місяців респонденти очікують уповільнення інфляції та послаблення девальвації національної валюти. Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у IІ кварталі 2021 року. Індекс ділових очікувань підприємств зріс до 112.3% порівняно із 108.4% у І кварталі. Поліпшення індексу відбулося переважно за рахунок високих оцінок щодо загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, фінансово-економічного стану підприємств, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, а також інвестиційних видатків на будівництво.


чомусь зРадіо, який постив сюди кожен негативний огляд нбу, який на його думку мегарепрезентативний, забув про цей від 15.07.2021. дивно однака :shock:
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 08:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:мені здається ви не правильно визначаєте дно, і відповідно коли купляти, а коли продавати.
Здоровая нервозность обычно говорит о дисбалансе, когда рынок покупателя нервничает продавец (вдруг покупан передумает), когда рынок продавца нервничает уже покупатель (вдруг объект уйдёт). В последние полгода ощущение "вдруг объект уйдёт" меня не посещают, все объекты за которыми я наблюдаю на месте, а если какой уйдёт есть 10 аналогичных.

Ещё Один признак пика или дна - доходность. Если она ниже инфляции, значит объект по такой цене не способен генерировать адекватную прибыль и интерес к нему теряется.

Когда пик или дно я не знаю, признаки что пик близко я описал выше.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 09:27

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Предпосылки не сыграли именно потому, что не должны были еще сыграть

Лучник стреляет в цель. Прицеливается, анализирует доступные для его понимания факторы (не учитывает ветер) и выпускает стрелу, но стреляет очень косо, потом ветер относит стрелу еще дальше и в последний момент смерч крутит стрелу и она попадает в "яблочко". Вот и тут так, если вдруг сбудется проноз, построенный на ошибочных предпосылках. Разве это будет заслуга лучника?


Ох уж эти кустарные аналогии... Если ваш сон будет крепче, зная, что ветер я не учел, то сладких вам снов. Только смотрите не потеряйте покой, если в итоге окажется, что учтен не только ветер, но и эффект Кориолиса, о котором вы даже не слышали, и поэтому я не стал вас им грузить

тут більше аналогія, про 3 сина-царевича (3тю особу після топа в хуліядними оборотами компанії), який випускає стрілу і знаходить жабу-царівну.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 09:29

  fox767676 написав:flyman

в Киеве можно найти жилье, приближенное к моим запросам, но его стоимость легко переваливает за $300-400К

А во сколько обойдется такое новое жилье в Мюнхене?

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Ivan Malamen5 days ago
Овер лимон(((

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А его реально купить на местную зп?

Ivan Malamen5 days ago
на одну обычную синиорскую нет

думаю, що Монахені буде біля мульона, всього в три рази вище.
Але де Мюнхен, а де Київ.
Дві великі ріщниці, як кажуть на Поскоті
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 09:48

  flyman написав:
  fox767676 написав:flyman

в Киеве можно найти жилье, приближенное к моим запросам, но его стоимость легко переваливает за $300-400К

А во сколько обойдется такое новое жилье в Мюнхене?

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Ivan Malamen5 days ago
Овер лимон(((

Reply Like

А его реально купить на местную зп?

Ivan Malamen5 days ago
на одну обычную синиорскую нет

думаю, що Монахені буде біля мульона, всього в три рази вище.
Але де Мюнхен, а де Київ.
Дві великі ріщниці, як кажуть на Поскоті


Ну я думаю этому полунемцу видней сколько стоит квартира его мечты в его Мюнхене. Он наверное рассчитывал, что в Киеве будет в 7-10 раз дешевле чем в Мюнхене, и он вернется с Мюнхена королем, а вышло всего в 3-4. Облом, но сего замечаниями по состоянию Киева я согласен. Там в обсужениях видны целевые обьекты киевских айтишников - те, кто попроще - КТ, Галактика и Патриотика, помодней - ФТ и Новолипки. На ТХ и ТТ только облизываться
fox767676
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 10:23

  Первый написав:
чомусь зРадіо, який постив сюди кожен негативний огляд нбу, який на його думку мегарепрезентативний, забув про цей від 15.07.2021. дивно однака :shock:


Ты снова врешь. Я никогда не постил сюда ежеквартальные НБУ-шные обзоры об ожиданиях. Просто потому что не читаю их! Я читаю ежемесячные обзоры об ожиданиях от Dragon Capital / Infosapiens

PS: напиши хоть один комментарий не про зрадио. Достал уже
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 10:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Поки що тільки Макс прямо написав про район Герцена-Багавутівська і Влад дотично .
Що скажуть практики ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 10:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кто не смотрел
vitaliian
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