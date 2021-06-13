Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stas_rst написав:Поки що тільки Макс прямо написав про район Герцена-Багавутівська і Влад дотично . Що скажуть практики ?
Стас, район неплохой. Напрягать будет улица Сичевых стрельцов со своей пробкой. Но в любом случае, с Брест-Литовским проспектом ни в какое сравнение не идёт. Плюс есть возможность попытаться выехать огородами (через Соляную), но и там в самой ближайшей перспективе будет ад. Поэтому хотелось бы, конечно, поселиться за Черновола/Глубочицкой в сторону центра. Тогда львиная доля трафика отсекается. Ээээхххх... Вернуть бы августовские хаи 2019го - можно было Конкордию по 1700+ купить. Если метро Львовские ворота когда-нибудь откроют - вообще идеальный вариант.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 18 лип, 2021 11:31, всього редагувалось 1 раз.
Лучше расскажи про свой дом. Стоит там покупать? Пока айтишники разгребают квартиры в доме через дорогу по 3000 у.е метр в состоянии под капитальный ремонт, в лучшем месте можно купить по 1000 у.е квартиру итальянского посла с отделкой стен итальянской венецианкой по 2000 евро за ведро и террасой в подарок. https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... =384042658 ПС Вопрос к знатокам. Сколько стоит люстра на фото №1?
Это не мой дом. А по 3к кто-кто гребет? Недавно кто-то писал, что никак распродать не могут
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 18 лип, 2021 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Лучше расскажи про свой дом. Стоит там покупать? Пока айтишники разгребают квартиры в доме через дорогу по 3000 у.е метр в состоянии под капитальный ремонт, в лучшем месте можно купить по 1000 у.е квартиру итальянского посла с отделкой стен итальянской венецианкой по 2000 евро за ведро и террасой в подарок. https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... =384042658 ПС Вопрос к знатокам. Сколько стоит люстра на фото №1?
Лучше расскажи про свой дом. Стоит там покупать? Пока айтишники разгребают квартиры в доме через дорогу по 3000 у.е метр в состоянии под капитальный ремонт, в лучшем месте можно купить по 1000 у.е квартиру итальянского посла с отделкой стен итальянской венецианкой по 2000 евро за ведро и террасой в подарок. https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... =384042658 ПС Вопрос к знатокам. Сколько стоит люстра на фото №1?
Тут явно что-то недоговаривают по этой квартире.
Я там был. Пока косяков не выявил. Просто ремонт ужасно не модный. Муранское стекло и мрамор сейчас голимый отстой. Бабушатник
Лучше расскажи про свой дом. Стоит там покупать? Пока айтишники разгребают квартиры в доме через дорогу по 3000 у.е метр в состоянии под капитальный ремонт, в лучшем месте можно купить по 1000 у.е квартиру итальянского посла с отделкой стен итальянской венецианкой по 2000 евро за ведро и террасой в подарок. https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... =384042658 ПС Вопрос к знатокам. Сколько стоит люстра на фото №1?
Тут явно что-то недоговаривают по этой квартире.
судя по фото8(высота потолка 2.20макс) захвачен техэтаж+кусок крыши) и да, планировка ахтунг...
УА морда?
апд еще отопление вертикалка, коммуналь в космос)
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 18 лип, 2021 11:54, всього редагувалось 2 разів.
Лучше расскажи про свой дом. Стоит там покупать? Пока айтишники разгребают квартиры в доме через дорогу по 3000 у.е метр в состоянии под капитальный ремонт, в лучшем месте можно купить по 1000 у.е квартиру итальянского посла с отделкой стен итальянской венецианкой по 2000 евро за ведро и террасой в подарок. https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... =384042658 ПС Вопрос к знатокам. Сколько стоит люстра на фото №1?
Тут явно что-то недоговаривают по этой квартире.
Я там был. Пока косяков не выявил. Просто ремонт ужасно не модный. Муранское стекло и мрамор сейчас голимый отстой. Бабушатник