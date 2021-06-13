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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7972797379747975>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 116
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
45
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 11:29

  stas_rst написав:Поки що тільки Макс прямо написав про район Герцена-Багавутівська і Влад дотично .
Що скажуть практики ?

Стас, район неплохой. Напрягать будет улица Сичевых стрельцов со своей пробкой. Но в любом случае, с Брест-Литовским проспектом ни в какое сравнение не идёт. Плюс есть возможность попытаться выехать огородами (через Соляную), но и там в самой ближайшей перспективе будет ад. Поэтому хотелось бы, конечно, поселиться за Черновола/Глубочицкой в сторону центра. Тогда львиная доля трафика отсекается. Ээээхххх... Вернуть бы августовские хаи 2019го - можно было Конкордию по 1700+ купить. Если метро Львовские ворота когда-нибудь откроют - вообще идеальный вариант.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 18 лип, 2021 11:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 11:31

  UA написав:Зрадио сдавайся))
Топи за дорожай!

Лучше расскажи про свой дом.
Стоит там покупать?
Пока айтишники разгребают квартиры в доме через дорогу по 3000 у.е метр в состоянии под капитальный ремонт, в лучшем месте можно купить по 1000 у.е квартиру итальянского посла с отделкой стен итальянской венецианкой по 2000 евро за ведро и террасой в подарок.
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... =384042658
ПС Вопрос к знатокам. Сколько стоит люстра на фото №1? :mrgreen:


Это не мой дом. А по 3к кто-кто гребет? Недавно кто-то писал, что никак распродать не могут
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 18 лип, 2021 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 11:34

  vitaliian написав:


Довольно объективно и точно то, что я вам говорю тут постояннно и с чем не соглашаются некоторые, которые дальше своей клуни не видели, но при этом все знают лучше всех. :lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 11:34

  UA написав:Зрадио сдавайся))
Топи за дорожай!

Лучше расскажи про свой дом.
Стоит там покупать?
Пока айтишники разгребают квартиры в доме через дорогу по 3000 у.е метр в состоянии под капитальный ремонт, в лучшем месте можно купить по 1000 у.е квартиру итальянского посла с отделкой стен итальянской венецианкой по 2000 евро за ведро и террасой в подарок.
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... =384042658
ПС Вопрос к знатокам. Сколько стоит люстра на фото №1? :mrgreen:

Тут явно что-то недоговаривают по этой квартире.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 11:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Довольно объективно и точно то, что я вам говорю тут постояннно и с чем не соглашаются некоторые, которые дальше своей клуни не видели, но при этом все знают лучше всех.
позабавило про приветливость киевлян, надо его пригласить на форум, пусть заценит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 11:44

  airmax78 написав:
  UA написав:Зрадио сдавайся))
Топи за дорожай!

Лучше расскажи про свой дом.
Стоит там покупать?
Пока айтишники разгребают квартиры в доме через дорогу по 3000 у.е метр в состоянии под капитальный ремонт, в лучшем месте можно купить по 1000 у.е квартиру итальянского посла с отделкой стен итальянской венецианкой по 2000 евро за ведро и террасой в подарок.
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... =384042658
ПС Вопрос к знатокам. Сколько стоит люстра на фото №1? :mrgreen:

Тут явно что-то недоговаривают по этой квартире.

Я там был. Пока косяков не выявил.
Просто ремонт ужасно не модный.
Муранское стекло и мрамор сейчас голимый отстой.
Бабушатник :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 11:52

  airmax78 написав:
  UA написав:Зрадио сдавайся))
Топи за дорожай!

Лучше расскажи про свой дом.
Стоит там покупать?
Пока айтишники разгребают квартиры в доме через дорогу по 3000 у.е метр в состоянии под капитальный ремонт, в лучшем месте можно купить по 1000 у.е квартиру итальянского посла с отделкой стен итальянской венецианкой по 2000 евро за ведро и террасой в подарок.
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... =384042658
ПС Вопрос к знатокам. Сколько стоит люстра на фото №1? :mrgreen:

Тут явно что-то недоговаривают по этой квартире.

судя по фото8(высота потолка 2.20макс) захвачен техэтаж+кусок крыши)
и да, планировка ахтунг...

УА морда? :roll:

апд
еще отопление вертикалка, коммуналь в космос)
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 18 лип, 2021 11:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 11:52

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Зрадио сдавайся))
Топи за дорожай!

Лучше расскажи про свой дом.
Стоит там покупать?
Пока айтишники разгребают квартиры в доме через дорогу по 3000 у.е метр в состоянии под капитальный ремонт, в лучшем месте можно купить по 1000 у.е квартиру итальянского посла с отделкой стен итальянской венецианкой по 2000 евро за ведро и террасой в подарок.
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... =384042658
ПС Вопрос к знатокам. Сколько стоит люстра на фото №1? :mrgreen:

Тут явно что-то недоговаривают по этой квартире.

Я там был. Пока косяков не выявил.
Просто ремонт ужасно не модный.
Муранское стекло и мрамор сейчас голимый отстой.
Бабушатник :mrgreen:

Плинтуса не скрытого монтажа?! Фууу...
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 11:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Галактике 2500+ уе/м2 продают.
https://ua.m2bomber.com/obj/775778642/v ... ii-v-kieve

Двушка, 3 этаж, 150 куе https://ua.m2bomber.com/obj/775778739/v ... iv-v-kieve
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 11:59

  Faceless написав:В Галактике 2500+ уе/м2 продают.
https://ua.m2bomber.com/obj/775778642/v ... ii-v-kieve

Двушка, 3 этаж, 150 куе https://ua.m2bomber.com/obj/775778739/v ... iv-v-kieve

"двери скрытого монтажа" объясняют цену)
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