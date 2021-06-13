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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 79737974797579767977>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 116
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
45
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  Faceless написав:В Галактике 2500+ уе/м2 продают.
https://ua.m2bomber.com/obj/775778642/v ... ii-v-kieve

Двушка, 3 этаж, 150 куе https://ua.m2bomber.com/obj/775778739/v ... iv-v-kieve

"двери скрытого монтажа" объясняют цену)
А вот плинтуса не рассмотрел. Но, наверное, не скрытого монтажа, иначе было бы по 3+ куе/метр
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  stas_rst написав:Поки що тільки Макс прямо написав про район Герцена-Багавутівська і Влад дотично .
Що скажуть практики ?

Стас, район неплохой. Напрягать будет улица Сичевых стрельцов со своей пробкой. Но в любом случае, с Брест-Литовским проспектом ни в какое сравнение не идёт. Плюс есть возможность попытаться выехать огородами (через Соляную), но и там в самой ближайшей перспективе будет ад. Поэтому хотелось бы, конечно, поселиться за Черновола/Глубочицкой в сторону центра. Тогда львиная доля трафика отсекается. Ээээхххх... Вернуть бы августовские хаи 2019го - можно было Конкордию по 1700+ купить. Если метро Львовские ворота когда-нибудь откроют - вообще идеальный вариант.
+1 за конкордию
прям очень очень нра
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:16

  Успіх написав:[
Так "подушка безпеки" рахується, як правило 6міс. з/п.
Можна і 3міс. - це мінімальна подушка.
А можна і 12міс. - це максимальна подушка.

"Незадовільно" вам, пане, по цьому уроку, на перездачу готуйся. Не ЗП а місячних трат. Ти ж у фінансово -грамотні мітиш, а користуєшся лексикою зарплатних наркоманів, що живуть від ЗП до ЗП тратячи усе

  Faceless написав:
Успіх написав:
Так що краще орієнтуватись на 6 місячних з/п :wink:
Я вже не один рік веду облік всіх витрат

так видно, хто як вчився й як навчився
Востаннє редагувалось 1234567 в Нед 18 лип, 2021 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:16

airmax78 Дякую, Макс. Район дійсно хороший. Останнім часом буваю там частіше в різний час дня, тому трафік на фоні іншого прицентралля - далеко не найгірший.
Вивчаю далі :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://youtu.be/2S9BH5yM1rc
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а я как то пропустил зеРадист в аренде или в спадщине проживает? откуда понаехал?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:51

  Faceless написав:В Галактике 2500+ уе/м2 продают.
https://ua.m2bomber.com/obj/775778642/v ... ii-v-kieve

Двушка, 3 этаж, 150 куе https://ua.m2bomber.com/obj/775778739/v ... iv-v-kieve


Где Максим со своим "с этой квартирой что-то не так"? Он же каждое выбивающееся из рынка предложение комментирует. Или только недооцененные? :mrgreen:

  Унуноктий написав:а я как то пропустил зеРадист в аренде или в спадщине проживает? откуда понаехал?


Ты в оранж-сити ремонт доделал уже? Вот и заезжай
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:59

  Унуноктий написав:а я как то пропустил зеРадист в аренде или в спадщине проживает? откуда понаехал?

проживает в 2к 90м2 возле м.Минская купленной за 200куе в 12м
алень короче)
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:00

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  Унуноктий написав:а я как то пропустил зеРадист в аренде или в спадщине проживает? откуда понаехал?

проживает в 2к 90м2 возле м.Минская купленной за 200куе в 12м
алень короче)
в 11м
«на дне» бгг
по легенде
хотя у меня тож чуйка, шо он из лаптестана
деревенщина бл

зы: интересно, если он действительно в том доме живет, то скока ж там щас за отопление дерут
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 18 лип, 2021 13:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:02

kingkongovets

100 м2, тролли. Не на дне, но после падения цены в 2 раза

  kingkongovets написав:хотя у меня тож чуйка, шо он из лаптестана


Ты уже слился в 2019-м - "подъеду, разберемся". Либо струсил, либо тебе до Печерска (где мой офис) оооочень далеко. Деревенщина, гг
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 18 лип, 2021 13:05, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 79737974797579767977>
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