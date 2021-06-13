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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 лип, 2021 12:01
Прохожий написав:
"двери скрытого монтажа" объясняют цену)
А вот плинтуса не рассмотрел. Но, наверное, не скрытого монтажа, иначе было бы по 3+ куе/метр
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Faceless
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Додано: Нед 18 лип, 2021 12:09
airmax78 написав: stas_rst написав:
Поки що тільки Макс прямо написав про район Герцена-Багавутівська і Влад дотично .
Що скажуть практики ?
Стас, район неплохой. Напрягать будет улица Сичевых стрельцов со своей пробкой. Но в любом случае, с Брест-Литовским проспектом ни в какое сравнение не идёт. Плюс есть возможность попытаться выехать огородами (через Соляную), но и там в самой ближайшей перспективе будет ад. Поэтому хотелось бы, конечно, поселиться за Черновола/Глубочицкой в сторону центра. Тогда львиная доля трафика отсекается. Ээээхххх... Вернуть бы августовские хаи 2019го - можно было Конкордию по 1700+ купить. Если метро Львовские ворота когда-нибудь откроют - вообще идеальный вариант.
+1 за конкордию
прям очень очень нра
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kingkongovets
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Додано: Нед 18 лип, 2021 12:16
Успіх написав:
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Так "подушка безпеки" рахується, як правило 6міс. з/п.
Можна і 3міс. - це мінімальна подушка.
А можна і 12міс. - це максимальна подушка.
"Незадовільно" вам, пане, по цьому уроку, на перездачу готуйся. Не ЗП а місячних трат. Ти ж у фінансово -грамотні мітиш, а користуєшся лексикою зарплатних наркоманів, що живуть від ЗП до ЗП тратячи усе
Faceless написав: Успіх написав:
Так що краще орієнтуватись на 6 місячних з/п
Я вже не один рік веду облік всіх витрат
так видно, хто як вчився й як навчився
Востаннє редагувалось 1234567
в Нед 18 лип, 2021 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 лип, 2021 12:16
airmax78
Дякую, Макс. Район дійсно хороший. Останнім часом буваю там частіше в різний час дня, тому трафік на фоні іншого прицентралля - далеко не найгірший.
Вивчаю далі
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stas_rst
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Додано: Нед 18 лип, 2021 12:18
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kingkongovets
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Додано: Нед 18 лип, 2021 12:47
а я как то пропустил зеРадист в аренде или в спадщине проживает? откуда понаехал?
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Унуноктий
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Додано: Нед 18 лип, 2021 12:51
Где Максим со своим "с этой квартирой что-то не так"? Он же каждое выбивающееся из рынка предложение комментирует. Или только недооцененные?
Унуноктий написав:
а я как то пропустил зеРадист в аренде или в спадщине проживает? откуда понаехал?
Ты в оранж-сити ремонт доделал уже? Вот и заезжай
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zРадио
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Додано: Нед 18 лип, 2021 12:59
Унуноктий написав:
а я как то пропустил зеРадист в аренде или в спадщине проживает? откуда понаехал?
проживает в 2к 90м2 возле м.Минская купленной за 200куе в 12м
алень короче)
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Прохожий
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Додано: Нед 18 лип, 2021 13:00
Прохожий написав: Унуноктий написав:
а я как то пропустил зеРадист в аренде или в спадщине проживает? откуда понаехал?
проживает в 2к 90м2 возле м.Минская купленной за 200куе в 12м
алень короче)
в 11м
«на дне» бгг
по легенде
хотя у меня тож чуйка, шо он из лаптестана
деревенщина бл
зы: интересно, если он действительно в том доме живет, то скока ж там щас за отопление дерут
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Нед 18 лип, 2021 13:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 лип, 2021 13:02
kingkongovets
100 м2, тролли. Не на дне, но после падения цены в 2 раза
kingkongovets написав:
хотя у меня тож чуйка, шо он из лаптестана
Ты уже слился в 2019-м - "подъеду, разберемся". Либо струсил, либо тебе до Печерска (где мой офис) оооочень далеко. Деревенщина, гг
Востаннє редагувалось zРадио
в Нед 18 лип, 2021 13:05, всього редагувалось 1 раз.
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