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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 лип, 2021 13:05
zРадио написав:kingkongovets
100 м2, тролли. Не на дне, но после падения цены в 2 раза
по озвученной "легенде" лаптя было 90
хотя мож балкон "с выносом" сделал?
400к на "хаях"?
реально?
ахахах...бгг
Востаннє редагувалось Прохожий
в Нед 18 лип, 2021 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 лип, 2021 13:07
zРадио написав:kingkongovets
100 м2, тролли. Не на дне, но после падения цены в 2 раза
kingkongovets написав:
хотя у меня тож чуйка, шо он из лаптестана
Ты уже слился в 2019-м - "подъеду, разберемся". Либо струсил, либо тебе до Печерска (где офис) оооочень далеко. Деревенщина, гг
я струсил?)
это ты начал менжеваться «у меня тут охрана», куемае
я и тогда чувствовал, шо ты свинорылый
но если уж ты напомнил - предлагаю три раунда фулл контакта в зале
шо скажешь?
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Нед 18 лип, 2021 13:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 лип, 2021 13:07
Прохожий
100 м2! Никогда 90 не звучало.
Фейслесс, вы же видите, кто провоцирует и зачем. Вам нравится удалять десятки комментариев, или лучше забанить тролля ПроПера и все его запасные учетки?
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Додано: Нед 18 лип, 2021 13:09
zРадио написав:Прохожий
100 м2! Никогда 90 не звучало.
Фейслесс, вы же видите, кто провоцирует и зачем. Вам нравится удалять десятки комментариев, или лучше забанить тролля ПроПера и все его запасные учетки?
кто такой ПроПер?
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Додано: Нед 18 лип, 2021 13:10
kingkongovets написав:
это ты начал менжеваться «у меня тут охрана», куемае
Я тебе ответил, что если ты как трус приедешь не сам, то и я выйду с СБ-шниками. Ты слился
kingkongovets написав:
но если уж ты напомнил - предлагаю три раунда фулл контакта в зале
шо скажешь?
Возраст и вес, для начала
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Додано: Нед 18 лип, 2021 13:14
zРадио написав: kingkongovets написав:
это ты начал менжеваться «у меня тут охрана», куемае
Я тебе ответил, что если ты как трус приедешь не сам, то и я выйду с СБ-шниками. Ты слился
kingkongovets написав:
но если уж ты напомнил - предлагаю три раунда фулл контакта в зале
шо скажешь?
Возраст и вес, для начала
бггг, от брехло)
ладно, то таке - мне 51, я толстый и вешу 113
не ссы, соглашайся
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Додано: Нед 18 лип, 2021 13:15
* о поддержке - уже 2 письма в личке не вестись на провокации гопника
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Додано: Нед 18 лип, 2021 13:17
zРадио написав:
* о поддержке - уже 2 письма в личке не вестись на провокации гопника
ахахах
памперсы напора не выдержали?
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Додано: Нед 18 лип, 2021 13:18
zРадио написав:
* о поддержке - уже 2 письма в личке не вестись на провокации гопника
то троллинг, ты ж не ссыкло
соглашайся
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