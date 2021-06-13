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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7974797579767977>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 116
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
45
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:05

  zРадио написав:kingkongovets

100 м2, тролли. Не на дне, но после падения цены в 2 раза

по озвученной "легенде" лаптя было 90
хотя мож балкон "с выносом" сделал?
400к на "хаях"?
реально?
ахахах...бгг :mrgreen:
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 18 лип, 2021 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:07

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:kingkongovets

100 м2, тролли. Не на дне, но после падения цены в 2 раза

  kingkongovets написав:хотя у меня тож чуйка, шо он из лаптестана


Ты уже слился в 2019-м - "подъеду, разберемся". Либо струсил, либо тебе до Печерска (где офис) оооочень далеко. Деревенщина, гг
я струсил?)
это ты начал менжеваться «у меня тут охрана», куемае
я и тогда чувствовал, шо ты свинорылый
но если уж ты напомнил - предлагаю три раунда фулл контакта в зале
шо скажешь?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 18 лип, 2021 13:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:07

Прохожий

100 м2! Никогда 90 не звучало.

Фейслесс, вы же видите, кто провоцирует и зачем. Вам нравится удалять десятки комментариев, или лучше забанить тролля ПроПера и все его запасные учетки?
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:09

Модерация присутствует на форуме???

  zРадио написав:Прохожий

100 м2! Никогда 90 не звучало.

Фейслесс, вы же видите, кто провоцирует и зачем. Вам нравится удалять десятки комментариев, или лучше забанить тролля ПроПера и все его запасные учетки?

кто такой ПроПер?
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:10

  kingkongovets написав:это ты начал менжеваться «у меня тут охрана», куемае


Я тебе ответил, что если ты как трус приедешь не сам, то и я выйду с СБ-шниками. Ты слился

  kingkongovets написав:но если уж ты напомнил - предлагаю три раунда фулл контакта в зале
шо скажешь?


Возраст и вес, для начала
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

обычный киевский офис
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  kingkongovets написав:это ты начал менжеваться «у меня тут охрана», куемае


Я тебе ответил, что если ты как трус приедешь не сам, то и я выйду с СБ-шниками. Ты слился

  kingkongovets написав:но если уж ты напомнил - предлагаю три раунда фулл контакта в зале
шо скажешь?


Возраст и вес, для начала
бггг, от брехло)
ладно, то таке - мне 51, я толстый и вешу 113
не ссы, соглашайся
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:15

* о поддержке - уже 2 письма в личке не вестись на провокации гопника :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:17

  zРадио написав:* о поддержке - уже 2 письма в личке не вестись на провокации гопника :lol:

ахахах
памперсы напора не выдержали? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:* о поддержке - уже 2 письма в личке не вестись на провокации гопника :lol:
то троллинг, ты ж не ссыкло
соглашайся
kingkongovets
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