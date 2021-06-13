по озвученной "легенде" лаптя было 90
хотя мож балкон "с выносом" сделал?
400к на "хаях"?
реально?
ахахах...бгг
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Додано: Нед 18 лип, 2021 13:05
по озвученной "легенде" лаптя было 90
хотя мож балкон "с выносом" сделал?
400к на "хаях"?
реально?
ахахах...бгг
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 18 лип, 2021 13:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 лип, 2021 13:07
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я струсил?)
это ты начал менжеваться «у меня тут охрана», куемае
я и тогда чувствовал, шо ты свинорылый
но если уж ты напомнил - предлагаю три раунда фулл контакта в зале
шо скажешь?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 18 лип, 2021 13:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 лип, 2021 13:07
Прохожий
100 м2! Никогда 90 не звучало.
Фейслесс, вы же видите, кто провоцирует и зачем. Вам нравится удалять десятки комментариев, или лучше забанить тролля ПроПера и все его запасные учетки?
Додано: Нед 18 лип, 2021 13:09
Модерация присутствует на форуме???
Додано: Нед 18 лип, 2021 13:10
Додано: Нед 18 лип, 2021 13:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
бггг, от брехло)
ладно, то таке - мне 51, я толстый и вешу 113
не ссы, соглашайся
Додано: Нед 18 лип, 2021 13:15
* о поддержке - уже 2 письма в личке не вестись на провокации гопника
Додано: Нед 18 лип, 2021 13:17
Додано: Нед 18 лип, 2021 13:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
то троллинг, ты ж не ссыкло
соглашайся
Додано: Нед 18 лип, 2021 13:26
мляяяя ... скільки я пропустив, виявляється
і зважування, і охорону, і рукавички під ноги, і класичний шкільний прикол з 90-х "якщо ти на рік старший, я маю право на ще одного в пару".
Дорослі люди ж.
Заблокуйте к куям ЗРадіо у себе в блок-листах і не цитуйте його у відповідях інших.
ЗРадіо, ви точно так само заблокуйте тих, хто вам немилий, і насолоджуйтеся тишею і виключно власними постами на гілці і графіками.
Прийшов Уня і спровокував Зрадіо питанням про "понаєха" на вечір окуїтєльних історій. От воно вам треба було?
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