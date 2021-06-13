ахахах
памперсы напора не выдержали?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 лип, 2021 13:17
Додано: Нед 18 лип, 2021 13:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
то троллинг, ты ж не ссыкло
соглашайся
Додано: Нед 18 лип, 2021 13:26
мляяяя ... скільки я пропустив, виявляється
і зважування, і охорону, і рукавички під ноги, і класичний шкільний прикол з 90-х "якщо ти на рік старший, я маю право на ще одного в пару".
Дорослі люди ж.
Заблокуйте к куям ЗРадіо у себе в блок-листах і не цитуйте його у відповідях інших.
ЗРадіо, ви точно так само заблокуйте тих, хто вам немилий, і насолоджуйтеся тишею і виключно власними постами на гілці і графіками.
Прийшов Уня і спровокував Зрадіо питанням про "понаєха" на вечір окуїтєльних історій. От воно вам треба було?
Додано: Нед 18 лип, 2021 13:33
Не ссыкло, но в провокацию мутного типа с около-криминальным прошлым втянуть себя не дам. Подумаю, как правильно сделать. Тебе придется приехать, куда я скажу, и на организацию какой-то куйни времени у тебя не будет
PS: 3-е письмо с предложением слать нах провокатора, пытающегося взять на понт)
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 18 лип, 2021 13:36, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 18 лип, 2021 13:34
Додано: Нед 18 лип, 2021 13:43
тут многие спрашивали - "зачем вы просите указывать прогнозы?"
моя мысль такая: те, кто указал прогнозы - они в более уязвимой позиции, они сознательно увеличили свой "периметр атаки" (другие могут критиковать их за конкретные цифры).
и, чтобы выровнять позиции - я спрашиваю о прогнозе цен. Тех, кто делать этого не хочет следует относить к манипуляторам, которые не настроены на дискуссию, стараются остаться в тени, минимизируя свой периметр атаки (чтобы в нужный момент сказать "а я такого не говорил"), оставляя за собой свободу манёвра в нужный момент.
"Самое обидное, что в информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно."
Роберт Шекли
Востаннє редагувалось baraka в Нед 18 лип, 2021 13:47, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 18 лип, 2021 13:44
реально на понт можно взять только лоха
но ты же не такой, правда Женя?
кстати опять же будет хорошая реклама прокладок)
Додано: Нед 18 лип, 2021 13:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 18 лип, 2021 13:52
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ну так нах ты тогда начал обвинениями в трусости разбрасываться?
и опять не смог не накинуть говнеца про «криминальное прошлое»)
твоя самая главная проблема - тебя никто не научил отвечать за свои слова
Додано: Нед 18 лип, 2021 13:56
Постоянно гладить нежно тряпочкой приходится обычный плинтус, стирая с него пыль. Скрытномонтажный не требует внимания и ухода - в этом одно из его преимуществ.
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