Додано: Нед 18 лип, 2021 13:43

тут многие спрашивали - "зачем вы просите указывать прогнозы?"



моя мысль такая: те, кто указал прогнозы - они в более уязвимой позиции, они сознательно увеличили свой "периметр атаки" (другие могут критиковать их за конкретные цифры).



и, чтобы выровнять позиции - я спрашиваю о прогнозе цен. Тех, кто делать этого не хочет следует относить к манипуляторам, которые не настроены на дискуссию, стараются остаться в тени, минимизируя свой периметр атаки (чтобы в нужный момент сказать "а я такого не говорил"), оставляя за собой свободу манёвра в нужный момент.



"Самое обидное, что в информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно."



Роберт Шекли

