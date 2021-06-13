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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 79747975797679777978>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 116
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
45
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:17

  zРадио написав:* о поддержке - уже 2 письма в личке не вестись на провокации гопника :lol:

ахахах
памперсы напора не выдержали? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:* о поддержке - уже 2 письма в личке не вестись на провокации гопника :lol:
то троллинг, ты ж не ссыкло
соглашайся
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:26

мляяяя ... скільки я пропустив, виявляється :)
і зважування, і охорону, і рукавички під ноги, і класичний шкільний прикол з 90-х "якщо ти на рік старший, я маю право на ще одного в пару".
Дорослі люди ж.
Заблокуйте к куям ЗРадіо у себе в блок-листах і не цитуйте його у відповідях інших.
ЗРадіо, ви точно так само заблокуйте тих, хто вам немилий, і насолоджуйтеся тишею і виключно власними постами на гілці і графіками.
Прийшов Уня і спровокував Зрадіо питанням про "понаєха" на вечір окуїтєльних історій. От воно вам треба було?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:33

  kingkongovets написав:
zРадио написав:* о поддержке - уже 2 письма в личке не вестись на провокации гопника :lol:
то троллинг, ты ж не ссыкло
соглашайся


Не ссыкло, но в провокацию мутного типа с около-криминальным прошлым втянуть себя не дам. Подумаю, как правильно сделать. Тебе придется приехать, куда я скажу, и на организацию какой-то куйни времени у тебя не будет

PS: 3-е письмо с предложением слать нах провокатора, пытающегося взять на понт)
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 18 лип, 2021 13:36, всього редагувалось 2 разів.
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:34

  antey1969 написав:Плинтуса не скрытого монтажа?! Фууу...

Скрытомонтажный плинтус автоматом умножает цену квартиры на 2. Каждый кто сталкивался - понимает чего стоила его установка.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:43

тут многие спрашивали - "зачем вы просите указывать прогнозы?"

моя мысль такая: те, кто указал прогнозы - они в более уязвимой позиции, они сознательно увеличили свой "периметр атаки" (другие могут критиковать их за конкретные цифры).

и, чтобы выровнять позиции - я спрашиваю о прогнозе цен. Тех, кто делать этого не хочет следует относить к манипуляторам, которые не настроены на дискуссию, стараются остаться в тени, минимизируя свой периметр атаки (чтобы в нужный момент сказать "а я такого не говорил"), оставляя за собой свободу манёвра в нужный момент.

"Самое обидное, что в информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно."

Роберт Шекли
Востаннє редагувалось baraka в Нед 18 лип, 2021 13:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:44

  zРадио написав:
  kingkongovets написав:
zРадио написав:* о поддержке - уже 2 письма в личке не вестись на провокации гопника :lol:
то троллинг, ты ж не ссыкло
соглашайся


Не ссыкло, но в провокацию мутного типа с около-криминальным прошлым втянуть себя не дам. Подумаю, как правильно сделать. Тебе придется приехать, куда я скажу, и на организацию какой-то куйни времени у тебя не будет

PS: 3-е письмо с предложением слать нах провокатора, пытающегося взять на понт)

реально на понт можно взять только лоха
но ты же не такой, правда Женя?
кстати опять же будет хорошая реклама прокладок)
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  antey1969 написав:Плинтуса не скрытого монтажа?! Фууу...

Скрытомонтажный плинтус автоматом умножает цену квартиры на 2. Каждый кто сталкивался - понимает чего стоила его установка.
Говорят, потом хозяин квартиры по ночам нежно гладит тот плинтус и шепчет "Моя прелес-с-сть..."
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:52

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  kingkongovets написав:
zРадио написав:* о поддержке - уже 2 письма в личке не вестись на провокации гопника :lol:
то троллинг, ты ж не ссыкло
соглашайся


Не ссыкло, но в провокацию мутного типа с около-криминальным прошлым втянуть себя не дам. Подумаю, как правильно сделать. Тебе придется приехать, куда я скажу, и на организацию какой-то куйни времени у тебя не будет

PS: 3-е письмо с предложением слать нах провокатора, пытающегося взять на понт)
ну так нах ты тогда начал обвинениями в трусости разбрасываться?
и опять не смог не накинуть говнеца про «криминальное прошлое»)
твоя самая главная проблема - тебя никто не научил отвечать за свои слова
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:56

  Faceless написав:
airmax78 написав:
  antey1969 написав:Плинтуса не скрытого монтажа?! Фууу...

Скрытомонтажный плинтус автоматом умножает цену квартиры на 2. Каждый кто сталкивался - понимает чего стоила его установка.
Говорят, потом хозяин квартиры по ночам нежно гладит тот плинтус и шепчет "Моя прелес-с-сть..."

Постоянно гладить нежно тряпочкой приходится обычный плинтус, стирая с него пыль. Скрытномонтажный не требует внимания и ухода - в этом одно из его преимуществ.
airmax78
 
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