Додано: Нед 18 лип, 2021 14:13

Libo написав: vitaliian написав:

Довольно объективно и точно то, что я вам говорю тут постояннно и с чем не соглашаются некоторые, которые дальше своей клуни не видели, но при этом все знают лучше всех. Довольно объективно и точно то, что я вам говорю тут постояннно и с чем не соглашаются некоторые, которые дальше своей клуни не видели, но при этом все знают лучше всех.

о дорогах ничего не сказал. Мне это первое, что ощущается, особенно со стороны Жулян.На счет воздуха - спорно, может климат накладываться, не знаю, где он там живет. Киев довольно зеленый город, чтобы он прямо в аэропорту ощутил не тот воздух.И на счет пробок спорно - опять же может он с какой-то провинции приехал. В США тоже немаленькие пробки.МАФы - самое интересное, что их поддерживают сведомые граждани, которые у них что-то покупают. Интересно за этим наблюдать к примеру возле КТ. Там их убрали. появились дикие палатки с овощами. Или что там КТ. На днях видел гадюшник с черешнями со всех сторон м.Печерская. И анализируя их покупателей - это явно не троещинские рагули приехали по черешни.