RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7975797679777978>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 116
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
45
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:05

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  stas_rst написав:Поки що тільки Макс прямо написав про район Герцена-Багавутівська і Влад дотично .
Що скажуть практики ?

Стас, район неплохой. Напрягать будет улица Сичевых стрельцов со своей пробкой. Но в любом случае, с Брест-Литовским проспектом ни в какое сравнение не идёт. Плюс есть возможность попытаться выехать огородами (через Соляную), но и там в самой ближайшей перспективе будет ад. Поэтому хотелось бы, конечно, поселиться за Черновола/Глубочицкой в сторону центра. Тогда львиная доля трафика отсекается. Ээээхххх... Вернуть бы августовские хаи 2019го - можно было Конкордию по 1700+ купить. Если метро Львовские ворота когда-нибудь откроют - вообще идеальный вариант.
+1 за конкордию
прям очень очень нра

Да... Не ожидал я что его так стремительно построят. А то бы, конечно, подумал хорошо. Но есть два момента которые смущают: это явно не последний дом на Кудрявской, однажды риэл свой жк домучает, и ещё я там площадки увидел, а улица узкая и тупиковая. И внизу прямо под домом в 10 м находятся какие-то гаражи и хоз постройки и они там явно не навсегда.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 18 лип, 2021 14:13, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 39163
З нами з: 25.10.12
Подякував: 931 раз.
Подякували: 4773 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  Унуноктий написав:а я как то пропустил зеРадист в аренде или в спадщине проживает? откуда понаехал?

проживает в 2к 90м2 возле м.Минская купленной за 200куе в 12м
алень короче)
Странно я в 2011 за 200000 взял 120 квадратов в ЖК Голосеево. У него элитный дом?

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21501
З нами з: 20.04.08
Подякував: 372 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:13

  Libo написав:
  vitaliian написав:

Довольно объективно и точно то, что я вам говорю тут постояннно и с чем не соглашаются некоторые, которые дальше своей клуни не видели, но при этом все знают лучше всех. :lol: :lol: :lol:

о дорогах ничего не сказал. Мне это первое, что ощущается, особенно со стороны Жулян.
На счет воздуха - спорно, может климат накладываться, не знаю, где он там живет. Киев довольно зеленый город, чтобы он прямо в аэропорту ощутил не тот воздух.
И на счет пробок спорно - опять же может он с какой-то провинции приехал. В США тоже немаленькие пробки. https://fastmb.ru/autonews/autonews_mir ... bkami.html
МАФы - самое интересное, что их поддерживают сведомые граждани, которые у них что-то покупают. Интересно за этим наблюдать к примеру возле КТ. Там их убрали. появились дикие палатки с овощами. Или что там КТ. На днях видел гадюшник с черешнями со всех сторон м.Печерская. И анализируя их покупателей - это явно не троещинские рагули приехали по черешни.
Ромасик
 
Повідомлень: 2238
З нами з: 30.03.15
Подякував: 454 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зерадист брешет как сивый мерен про три письма в личку. Зерадис, хоть ты брехло и сцыкло но даю тебе шанс. Выкладывай скрин входящих. Посмотрим на даты входящих.

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21501
З нами з: 20.04.08
Подякував: 372 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:18

  stas_rst написав:Поки що тільки Макс прямо написав про район Герцена-Багавутівська і Влад дотично .
Що скажуть практики ?

овно район - пробки, пыль, жарище, тяжелый рельеф, гадюшник на Лукяше, много промзон
Ромасик
 
Повідомлень: 2238
З нами з: 30.03.15
Подякував: 454 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:27

  Унуноктий написав:
Прохожий написав:
  Унуноктий написав:а я как то пропустил зеРадист в аренде или в спадщине проживает? откуда понаехал?

проживает в 2к 90м2 возле м.Минская купленной за 200куе в 12м
алень короче)
Странно я в 2011 за 200000 взял 120 квадратов в ЖК Голосеево. У него элитный дом?

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk

Нет
Просто покупатель прелести был элитный лох на свежей ПанамереТурбо за бонусы.
Было грех не кинуть :mrgreen:
барабашов
 
Повідомлень: 2058
З нами з: 16.06.15
Подякував: 212 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:36

  Ромасик написав:о дорогах ничего не сказал. Мне это первое, что ощущается, особенно со стороны Жулян.


было в контексте новостроек: домов новых много, а новых развязок и новых дорог нет (и мол, надо чтобы пропорционально росла инфраструктура)
baraka
 
Повідомлень: 4998
З нами з: 09.10.12
Подякував: 717 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:39

  Унуноктий написав:Зерадист брешет как сивый мерен про три письма в личку. Зерадис, хоть ты брехло и сцыкло но даю тебе шанс. Выкладывай скрин входящих. Посмотрим на даты входящих.

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk


Ахахаха. Попроси модератора - он себе в удовольствии "разобрачить" зрадио не откажет ))

Я предлагаю запилить еще статистику использования слов на ветке. Такое чувство, что слово "зрадио" и все его производные последнюю неделю силами растишек звучит даже чаще, чем их классическое "даражай" :mrgreen:

Правильно написал вчера UA и сегодня Stas - если бы не НЕадекваты вроде тебя, мой прогноз был бы сильно менее популярным

  kingkongovets написав:твоя самая главная проблема - тебя никто не научил отвечать за свои слова


Ты все перевернул с ног на голову. Ко всей информации от меня прилагаются ссылки на первоисточник. Твои же данные невозможно проверить. Это может быть и реальная практика, и случайная случайность. Могут быть и точные сведения, и неподкрепленные слухи. Может быть и правда, и ложь...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10577
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2309 раз.
Подякували: 5042 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:43

  Прохожий написав:
  Faceless написав:В Галактике 2500+ уе/м2 продают.
https://ua.m2bomber.com/obj/775778642/v ... ii-v-kieve

Двушка, 3 этаж, 150 куе https://ua.m2bomber.com/obj/775778739/v ... iv-v-kieve

"двери скрытого монтажа" объясняют цену)

Какой баран купит квартиру в таком доме на Левом берегу за 220куе с такими спальнями по 10метров(Сержик рулитс) если на Липках ещё хоть что то не однокомнатное можно найти и дешевле? Или надежда только на Адский девал доллара после N-ного карантина в США при нефти 300 за баррель и золото по 5000 за унцию?
барабашов
 
Повідомлень: 2058
З нами з: 16.06.15
Подякував: 212 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:48

  Ромасик написав:овно район - пробки, пыль, жарище, тяжелый рельеф, гадюшник на Лукяше, много промзон

що ви вважаєте кращими варіантами на правому березі ? дякую
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1559
З нами з: 27.02.19
Подякував: 609 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7975797679777978>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: proftpd66 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2098, 2099, 2100
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20993 3685752
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лип, 2021 23:11
Vlad442
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
15 24665
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 16:23
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 238732
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22677)
18.07.2021 15:51
Рынок ОВГЗ (2108)
18.07.2021 15:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.