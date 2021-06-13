Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stas_rst написав:Поки що тільки Макс прямо написав про район Герцена-Багавутівська і Влад дотично . Що скажуть практики ?
Стас, район неплохой. Напрягать будет улица Сичевых стрельцов со своей пробкой. Но в любом случае, с Брест-Литовским проспектом ни в какое сравнение не идёт. Плюс есть возможность попытаться выехать огородами (через Соляную), но и там в самой ближайшей перспективе будет ад. Поэтому хотелось бы, конечно, поселиться за Черновола/Глубочицкой в сторону центра. Тогда львиная доля трафика отсекается. Ээээхххх... Вернуть бы августовские хаи 2019го - можно было Конкордию по 1700+ купить. Если метро Львовские ворота когда-нибудь откроют - вообще идеальный вариант.
+1 за конкордию прям очень очень нра
Да... Не ожидал я что его так стремительно построят. А то бы, конечно, подумал хорошо. Но есть два момента которые смущают: это явно не последний дом на Кудрявской, однажды риэл свой жк домучает, и ещё я там площадки увидел, а улица узкая и тупиковая. И внизу прямо под домом в 10 м находятся какие-то гаражи и хоз постройки и они там явно не навсегда.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 18 лип, 2021 14:13, всього редагувалось 1 раз.
Довольно объективно и точно то, что я вам говорю тут постояннно и с чем не соглашаются некоторые, которые дальше своей клуни не видели, но при этом все знают лучше всех.
о дорогах ничего не сказал. Мне это первое, что ощущается, особенно со стороны Жулян. На счет воздуха - спорно, может климат накладываться, не знаю, где он там живет. Киев довольно зеленый город, чтобы он прямо в аэропорту ощутил не тот воздух. И на счет пробок спорно - опять же может он с какой-то провинции приехал. В США тоже немаленькие пробки. https://fastmb.ru/autonews/autonews_mir ... bkami.html МАФы - самое интересное, что их поддерживают сведомые граждани, которые у них что-то покупают. Интересно за этим наблюдать к примеру возле КТ. Там их убрали. появились дикие палатки с овощами. Или что там КТ. На днях видел гадюшник с черешнями со всех сторон м.Печерская. И анализируя их покупателей - это явно не троещинские рагули приехали по черешни.
Унуноктий написав:Зерадист брешет как сивый мерен про три письма в личку. Зерадис, хоть ты брехло и сцыкло но даю тебе шанс. Выкладывай скрин входящих. Посмотрим на даты входящих.
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Ахахаха. Попроси модератора - он себе в удовольствии "разобрачить" зрадио не откажет ))
Я предлагаю запилить еще статистику использования слов на ветке. Такое чувство, что слово "зрадио" и все его производные последнюю неделю силами растишек звучит даже чаще, чем их классическое "даражай"
Правильно написал вчера UA и сегодня Stas - если бы не НЕадекваты вроде тебя, мой прогноз был бы сильно менее популярным
kingkongovets написав:твоя самая главная проблема - тебя никто не научил отвечать за свои слова
Ты все перевернул с ног на голову. Ко всей информации от меня прилагаются ссылки на первоисточник. Твои же данные невозможно проверить. Это может быть и реальная практика, и случайная случайность. Могут быть и точные сведения, и неподкрепленные слухи. Может быть и правда, и ложь...
Какой баран купит квартиру в таком доме на Левом берегу за 220куе с такими спальнями по 10метров(Сержик рулитс) если на Липках ещё хоть что то не однокомнатное можно найти и дешевле? Или надежда только на Адский девал доллара после N-ного карантина в США при нефти 300 за баррель и золото по 5000 за унцию?