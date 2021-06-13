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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 18 лип, 2021 14:54
барабашов написав: Прохожий написав:
"двери скрытого монтажа" объясняют цену)
Какой баран купит квартиру в таком доме на Левом берегу за 220куе с такими спальнями по 10метров(Сержик рулитс) если на Липках ещё хоть что то не однокомнатное можно найти и дешевле? Или надежда только на Адский девал доллара после N-ного карантина в США при нефти 300 за баррель и золото по 5000 за унцию?
так щас ремонт, а главное его возраст и актуальность - главный фактор цены и аренды
отсюда и перекосы
потому и условные кт, похи и варшавские по деньгам котируются выше, чем сталинки на липках
се ля ви
зы: думаю, шо так будет не всегда, но точных цифр и дат не знаю, будущего увы не вижу
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Додано: Нед 18 лип, 2021 14:55
zРадио написав:
Правильно написал вчера UA и сегодня Stas - если бы не НЕадекваты вроде тебя, мой прогноз был бы сильно менее популярным
Будьте послідовним: я не писав про конкретно Неадекватів, я писав про те, щоб вас к куям закинули в стоп-лист ті, хто не хоче вас читати, а ви, відповідно, точно туди ж тих, хто на вас агресивно реагує. І паритет
Для прикладу, напоркуа мені ваші графіки без конкретики ?
Ромасик, Макс і Конг он пишуть конкретно - там гауно, тут клас, а ще дальше - хзн. З того я роблю висновки, де принамні розглядати пропозиції. Також по районах, де жив чи живу - пишу конкретно. А інші нехай думають.
Усе, що виберу і куплю, моє особисте горе чи радість. Голова для того, щоб думати на основі отриманої інфи.
А від вас я таки нічого, окрім натяків на вітер перемін, не почув.
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Додано: Нед 18 лип, 2021 14:56
flyman написав:
Хай зРадіо помилився з таймінгом, але:
Судя по текущей ситуации на рынках, если с таймингом и ошибся, то буквально на пару месяцев - начинать тейперинг нужно осенью, и есть большая вероятность, что это случится. Но, возможно и так, что Ерема Павлович захочет умчать на пенсию на красивом белом скакуне. Тогда разгребать авгиевы конюшни придется новому Главе ФРС в 1-м кв. 2022-го
flyman написав:
Зараз просто "везуха пре" через ковід, ще із майже SDR підфартило
Это сильный позитивный сигнал (с ростом ЗВР лучше, чем без него), но важно понимать природу решения МВФ - они неспроста запросили увеличение размера фонда. Значит обоснованно боятся за стабильность своих заемщиков, развивающихся стран, в условиях оттока капитала
Востаннє редагувалось zРадио
в Нед 18 лип, 2021 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 лип, 2021 14:56
zРадио написав:
Правильно написал вчера UA и сегодня Stas - если бы не НЕадекваты вроде тебя, мой прогноз был бы сильно менее популярным
шли их на юх, их личные проблемы, что они так встревожились. Зачем еще словесные перепалки со всяким дерьмом?
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Додано: Нед 18 лип, 2021 15:06
zРадио написав: Унуноктий написав:
Зерадист брешет как сивый мерен про три письма в личку. Зерадис, хоть ты брехло и сцыкло но даю тебе шанс. Выкладывай скрин входящих. Посмотрим на даты входящих.
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Ахахаха. Попроси модератора - он себе в удовольствии "разобрачить" зрадио не откажет ))
Я предлагаю запилить еще статистику использования слов на ветке. Такое чувство, что слово "зрадио" и все его производные последнюю неделю силами растишек звучит даже чаще, чем их классическое "даражай"
Правильно написал вчера UA и сегодня Stas - если бы не НЕадекваты вроде тебя, мой прогноз был бы сильно менее популярным
kingkongovets написав:
твоя самая главная проблема - тебя никто не научил отвечать за свои слова
Ты все перевернул с ног на голову. Ко всей информации от меня прилагаются ссылки на первоисточник. Твои же данные невозможно проверить. Это может быть и реальная практика, и случайная случайность. Могут быть и точные сведения, и неподкрепленные слухи. Может быть и правда, и ложь...
Ты дерьмо, скрин выкладываешь говноед?
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