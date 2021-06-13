|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 18 лип, 2021 14:56
flyman написав:
Хай зРадіо помилився з таймінгом, але:
Судя по текущей ситуации на рынках, если с таймингом и ошибся, то буквально на пару месяцев - начинать тейперинг нужно осенью, и есть большая вероятность, что это случится. Но, возможно и так, что Ерема Павлович захочет умчать на пенсию на красивом белом скакуне. Тогда разгребать авгиевы конюшни придется новому Главе ФРС в 1-м кв. 2022-го
flyman написав:
Зараз просто "везуха пре" через ковід, ще із майже SDR підфартило
Это сильный позитивный сигнал (с ростом ЗВР лучше, чем без него), но важно понимать природу решения МВФ - они неспроста запросили увеличение размера фонда. Значит обоснованно боятся за стабильность своих заемщиков, развивающихся стран, в условиях оттока капитала
Востаннє редагувалось zРадио
в Нед 18 лип, 2021 14:57, всього редагувалось 1 раз.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10571
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2308 раз.
- Подякували: 5042 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: Нед 18 лип, 2021 15:20
Морды наврали про вид. Дом и секцция сами по себе не видовые, а там еще 3-4 этажи. За 1800 продадут, может быть.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 99
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 лип, 2021 15:34
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4161
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 221 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 18 лип, 2021 16:09
kingkongovets написав:
ты на меня стрелы не переводи, хочешь поспорить - огласи условия, а подгавкивать изза бугра особой смелости не надо
итак?
ты странный, ну огласи свой прогноз (о котором я тебя спрашивал) и сможем продолжить.
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 4999
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 717 раз.
- Подякували: 692 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 лип, 2021 16:16
airmax78 написав: antey1969 написав:
Плинтуса не скрытого монтажа?! Фууу...
Скрытомонтажный плинтус автоматом умножает цену квартиры на 2. Каждый кто сталкивался - понимает чего стоила его установка.
Вы уже установили?
Завтра обвал?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5811
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 975 раз.
- Подякували: 1195 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 18 лип, 2021 16:21
baraka написав: kingkongovets написав:
ты на меня стрелы не переводи, хочешь поспорить - огласи условия, а подгавкивать изза бугра особой смелости не надо
итак?
ты странный, ну огласи свой прогноз (о котором я тебя спрашивал) и сможем продолжить.
еще раз, «ну» - это обращение к скоту, барака
с каких куев ты решил, шо имеешь право требовать у кого то озвучивать прогнозы в одностороннем порядке?
у тебя есть мнение?
озвучь его и огласи свою ставку
все остальное - гнилой базар и провокации
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 9187
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1258 раз.
- Подякували: 2059 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 лип, 2021 16:22
proftpd66 написав:Libo
ваш пост был про ипотеку. Можно подробности?Против ипотеки:
1) Доходность операции 10%. Деньги можно вкладывать в оборот.
2) Скорость оборачиваемости капитала. 10% множить 10-20 раз в год. 200-2000% годовых
2,а) сложный процент и капитализация... 0.2% при капитализации. 70% годовых
3) Ипотека замораживает капитал на 10-20 лет
4) Юр лица в США берут, потому что они верят в США. но у нас не верят
Какие именно подробности?
В Америке люди с деньгами также хотят заработать и рассуждают точно как вы.
Есть разные инструменты для инвестирования. На акциях можно зарабатывать и 50% в месяц, но можно и потерять. В надежном банке деньги и сохранишь под 0,5% годовых, надежно и спокойно, но их сожрёт инфляция. А куда инвестировать, чтоб надежно и не сожрала инфляция? Что в долгосрочной перспективе растет и по крайней мере догоняет инфляцию? Золото, серебро, недвижимость ... И выбирают, что кому по душе. Или диверсифай портфолио.
И ты не совсем правильно понимаешь систему, о которой я говорил.
Допустим, дом стоит $500 тыщ. Ты вносишь своих только $100 тыщ и на тебя вешают ежемесячные ипотечные выплаты $3 тыщи. Ты сдаешь этот дом в аренду за эти же $3 тыщи, которые идут на оплату моргиджа. Через 15 лет квартирант выплатил твой моргидж, дом твой. Смотришь, а стоит он уже $800 тыщ. Ты 15 лет назад вложил своих только $100 тыщ, а сегодня получаешь $800 тыщ!
Опять таки, на такой риск пойдет не каждый. Но есть люди, которым эта идея очень нравится. У меня американский налоговый лойер, авантюрист, 30 лет, имеет 19 таких домов в ипотеке и в аренде.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 9999
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 390 раз.
- Подякували: 4245 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 18 лип, 2021 16:29
Libo написав: proftpd66 написав:Libo
ваш пост был про ипотеку. Можно подробности?Против ипотеки:
1) Доходность операции 10%. Деньги можно вкладывать в оборот.
2) Скорость оборачиваемости капитала. 10% множить 10-20 раз в год. 200-2000% годовых
2,а) сложный процент и капитализация... 0.2% при капитализации. 70% годовых
3) Ипотека замораживает капитал на 10-20 лет
4) Юр лица в США берут, потому что они верят в США. но у нас не верят
Какие именно подробности?
В Америке люди с деньгами также хотят заработать и рассуждают точно как вы.
Есть разные инструменты для инвестирования. На акциях можно зарабатывать и 50% в месяц, но можно и потерять. В надежном банке деньги и сохранишь под 0,5% годовых, надежно и спокойно, но их сожрёт инфляция. А куда инвестировать, чтоб надежно и не сожрала инфляция? Что в долгосрочной перспективе растет и по крайней мере догоняет инфляцию? Золото, серебро, недвижимость ... И выбирают, что кому по душе. Или диверсифай портфолио.
И ты не совсем правильно понимаешь систему, о которой я говорил.
Допустим, дом стоит $500 тыщ. Ты вносишь своих только $100 тыщ и на тебя вешают ежемесячные ипотечные выплаты $3 тыщи. Ты сдаешь этот дом в аренду за эти же $3 тыщи, которые идут на оплату моргиджа. Через 15 лет квартирант выплатил твой моргидж, дом твой. Смотришь, а стоит он уже $800 тыщ. Ты 15 лет назад вложил своих только $100 тыщ, а сегодня получаешь $800 тыщ!
Опять таки, на такой риск пойдет не каждый. Но есть люди, которым эта идея очень нравится. У меня американский налоговый лойер, авантюрист, 30 лет, имеет 19 таких домов в ипотеке и в аренде.
почему у нас не купили по системе США? Зрадио бы капитулировал
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4161
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 221 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 18 лип, 2021 16:30
kingkongovets написав:
так щас ремонт, а главное его возраст и актуальность - главный фактор цены и аренды
отсюда и перекосы
потому и условные кт, похи и варшавские по деньгам котируются выше, чем сталинки на липках
се ля ви
зы: думаю, шо так будет не всегда, но точных цифр и дат не знаю, будущего увы не вижу
Дошло до определенного маразма.
- Ламинат круче однополосной паркетной доски
- Кухонные фасады из МДФ под пленкой круче фасадов из дуба
Потому что натуральное дерево это не минимализм.
Сейчас минимализм это наше всё
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5811
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 975 раз.
- Подякували: 1195 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 18 лип, 2021 16:33
UA написав:
Сейчас минимализм это наше всё
и «белые стены» ?)
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 9187
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1258 раз.
- Подякували: 2059 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|