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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7974797579767977>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 116
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
45
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:56

  flyman написав:Хай зРадіо помилився з таймінгом, але:


Судя по текущей ситуации на рынках, если с таймингом и ошибся, то буквально на пару месяцев - начинать тейперинг нужно осенью, и есть большая вероятность, что это случится. Но, возможно и так, что Ерема Павлович захочет умчать на пенсию на красивом белом скакуне. Тогда разгребать авгиевы конюшни придется новому Главе ФРС в 1-м кв. 2022-го

  flyman написав:Зараз просто "везуха пре" через ковід, ще із майже SDR підфартило


Это сильный позитивный сигнал (с ростом ЗВР лучше, чем без него), но важно понимать природу решения МВФ - они неспроста запросили увеличение размера фонда. Значит обоснованно боятся за стабильность своих заемщиков, развивающихся стран, в условиях оттока капитала
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 18 лип, 2021 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:20

  Faceless написав:В Галактике 2500+ уе/м2 продают.
https://ua.m2bomber.com/obj/775778642/v ... ii-v-kieve

Двушка, 3 этаж, 150 куе https://ua.m2bomber.com/obj/775778739/v ... iv-v-kieve


Морды наврали про вид. Дом и секцция сами по себе не видовые, а там еще 3-4 этажи. За 1800 продадут, может быть.
fox767676
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:34

31 рік тому, 16 липня 1990 року, було ухвалено Декларацію про державний суверенітет України.

У той день було закладено основу для відновлення незалежності нашої держави.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 16:09

  kingkongovets написав:ты на меня стрелы не переводи, хочешь поспорить - огласи условия, а подгавкивать изза бугра особой смелости не надо
итак?


ты странный, ну огласи свой прогноз (о котором я тебя спрашивал) и сможем продолжить.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 16:16

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Плинтуса не скрытого монтажа?! Фууу...

Скрытомонтажный плинтус автоматом умножает цену квартиры на 2. Каждый кто сталкивался - понимает чего стоила его установка.

Вы уже установили?
Завтра обвал?
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 16:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:
  kingkongovets написав:ты на меня стрелы не переводи, хочешь поспорить - огласи условия, а подгавкивать изза бугра особой смелости не надо
итак?


ты странный, ну огласи свой прогноз (о котором я тебя спрашивал) и сможем продолжить.
еще раз, «ну» - это обращение к скоту, барака
с каких куев ты решил, шо имеешь право требовать у кого то озвучивать прогнозы в одностороннем порядке?
у тебя есть мнение?
озвучь его и огласи свою ставку
все остальное - гнилой базар и провокации
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 16:22

  proftpd66 написав:Libo

ваш пост был про ипотеку. Можно подробности?
Против ипотеки:
1) Доходность операции 10%. Деньги можно вкладывать в оборот.
2) Скорость оборачиваемости капитала. 10% множить 10-20 раз в год. 200-2000% годовых
2,а) сложный процент и капитализация... 0.2% при капитализации. 70% годовых
3) Ипотека замораживает капитал на 10-20 лет
4) Юр лица в США берут, потому что они верят в США. но у нас не верят


Какие именно подробности?
В Америке люди с деньгами также хотят заработать и рассуждают точно как вы.
Есть разные инструменты для инвестирования. На акциях можно зарабатывать и 50% в месяц, но можно и потерять. В надежном банке деньги и сохранишь под 0,5% годовых, надежно и спокойно, но их сожрёт инфляция. А куда инвестировать, чтоб надежно и не сожрала инфляция? Что в долгосрочной перспективе растет и по крайней мере догоняет инфляцию? Золото, серебро, недвижимость ... И выбирают, что кому по душе. Или диверсифай портфолио.
И ты не совсем правильно понимаешь систему, о которой я говорил.
Допустим, дом стоит $500 тыщ. Ты вносишь своих только $100 тыщ и на тебя вешают ежемесячные ипотечные выплаты $3 тыщи. Ты сдаешь этот дом в аренду за эти же $3 тыщи, которые идут на оплату моргиджа. Через 15 лет квартирант выплатил твой моргидж, дом твой. Смотришь, а стоит он уже $800 тыщ. Ты 15 лет назад вложил своих только $100 тыщ, а сегодня получаешь $800 тыщ! :shock:
Опять таки, на такой риск пойдет не каждый. Но есть люди, которым эта идея очень нравится. У меня американский налоговый лойер, авантюрист, 30 лет, имеет 19 таких домов в ипотеке и в аренде. :o
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 16:29

  Libo написав:
  proftpd66 написав:Libo

ваш пост был про ипотеку. Можно подробности?
Против ипотеки:
1) Доходность операции 10%. Деньги можно вкладывать в оборот.
2) Скорость оборачиваемости капитала. 10% множить 10-20 раз в год. 200-2000% годовых
2,а) сложный процент и капитализация... 0.2% при капитализации. 70% годовых
3) Ипотека замораживает капитал на 10-20 лет
4) Юр лица в США берут, потому что они верят в США. но у нас не верят


Какие именно подробности?
В Америке люди с деньгами также хотят заработать и рассуждают точно как вы.
Есть разные инструменты для инвестирования. На акциях можно зарабатывать и 50% в месяц, но можно и потерять. В надежном банке деньги и сохранишь под 0,5% годовых, надежно и спокойно, но их сожрёт инфляция. А куда инвестировать, чтоб надежно и не сожрала инфляция? Что в долгосрочной перспективе растет и по крайней мере догоняет инфляцию? Золото, серебро, недвижимость ... И выбирают, что кому по душе. Или диверсифай портфолио.
И ты не совсем правильно понимаешь систему, о которой я говорил.
Допустим, дом стоит $500 тыщ. Ты вносишь своих только $100 тыщ и на тебя вешают ежемесячные ипотечные выплаты $3 тыщи. Ты сдаешь этот дом в аренду за эти же $3 тыщи, которые идут на оплату моргиджа. Через 15 лет квартирант выплатил твой моргидж, дом твой. Смотришь, а стоит он уже $800 тыщ. Ты 15 лет назад вложил своих только $100 тыщ, а сегодня получаешь $800 тыщ! :shock:
Опять таки, на такой риск пойдет не каждый. Но есть люди, которым эта идея очень нравится. У меня американский налоговый лойер, авантюрист, 30 лет, имеет 19 таких домов в ипотеке и в аренде. :o


почему у нас не купили по системе США? Зрадио бы капитулировал
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 16:30

  kingkongovets написав:так щас ремонт, а главное его возраст и актуальность - главный фактор цены и аренды
отсюда и перекосы
потому и условные кт, похи и варшавские по деньгам котируются выше, чем сталинки на липках
се ля ви

зы: думаю, шо так будет не всегда, но точных цифр и дат не знаю, будущего увы не вижу

Дошло до определенного маразма.
- Ламинат круче однополосной паркетной доски
- Кухонные фасады из МДФ под пленкой круче фасадов из дуба
Потому что натуральное дерево это не минимализм.
Сейчас минимализм это наше всё :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 16:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:Сейчас минимализм это наше всё :mrgreen:

и «белые стены» ?)
kingkongovets
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