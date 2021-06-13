Додано: Нед 18 лип, 2021 16:22

proftpd66 написав: Libo



ваш пост был про ипотеку. Можно подробности?

Против ипотеки:

1) Доходность операции 10%. Деньги можно вкладывать в оборот.

2) Скорость оборачиваемости капитала. 10% множить 10-20 раз в год. 200-2000% годовых

2,а) сложный процент и капитализация... 0.2% при капитализации. 70% годовых

3) Ипотека замораживает капитал на 10-20 лет

4) Юр лица в США берут, потому что они верят в США. но у нас не верят ваш пост был про ипотеку. Можно подробности?1) Доходность операции 10%. Деньги можно вкладывать в оборот.2) Скорость оборачиваемости капитала. 10% множить 10-20 раз в год. 200-2000% годовых2,а) сложный процент и капитализация... 0.2% при капитализации. 70% годовых3) Ипотека замораживает капитал на 10-20 лет4) Юр лица в США берут, потому что они верят в США. но у нас не верят

Какие именно подробности?В Америке люди с деньгами также хотят заработать и рассуждают точно как вы.Есть разные инструменты для инвестирования. На акциях можно зарабатывать и 50% в месяц, но можно и потерять. В надежном банке деньги и сохранишь под 0,5% годовых, надежно и спокойно, но их сожрёт инфляция. А куда инвестировать, чтоб надежно и не сожрала инфляция? Что в долгосрочной перспективе растет и по крайней мере догоняет инфляцию? Золото, серебро, недвижимость ... И выбирают, что кому по душе. Или диверсифай портфолио.И ты не совсем правильно понимаешь систему, о которой я говорил.Допустим, дом стоит $500 тыщ. Ты вносишь своих только $100 тыщ и на тебя вешают ежемесячные ипотечные выплаты $3 тыщи. Ты сдаешь этот дом в аренду за эти же $3 тыщи, которые идут на оплату моргиджа. Через 15 лет квартирант выплатил твой моргидж, дом твой. Смотришь, а стоит он уже $800 тыщ. Ты 15 лет назад вложил своих только $100 тыщ, а сегодня получаешь $800 тыщ!Опять таки, на такой риск пойдет не каждый. Но есть люди, которым эта идея очень нравится. У меня американский налоговый лойер, авантюрист, 30 лет, имеет 19 таких домов в ипотеке и в аренде.