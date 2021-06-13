Додано: Нед 18 лип, 2021 17:05

proftpd66 написав: почему у нас не купили по системе США? Зрадио бы капитулировал почему у нас не купили по системе США? Зрадио бы капитулировал

Еще куплю. Есть несколько моментов. Это процент по ипотеке и будет ли меняться. Надо все изучать и считать, но тут придется что-то доплачивать. Но это не беда. Тут надо находиться поближе к квартирантам и все контролировать. А я пока не все время в Украине. В Америке я заплатил 200 баксов менеджмент кампани и она отвечает за порядок, за своевременность выплат и платежей и т.п., и мне шлет только отчеты. Это очень удобно. Сдаю один дом, в который заглянул первый раз через 7 лет после сдачи и остался очень доволен - все в нем стало лучше, чем когда в нем жил я и сам там хозяйнував.