Сейчас серые стены продаются лучше всего.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 лип, 2021 16:37
Додано: Нед 18 лип, 2021 16:39
Пару месяцев на приведение дел в порядок и слив по высоким ценам ещё есть. Малярку сейчас делают. Потом паркетную доску положат и тогда уже вставку в плинтус вклеят - ад разверзнется и квартиры в Киеве превратятся в тыкву.
Додано: Нед 18 лип, 2021 16:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 18 лип, 2021 16:47
Слава Україні!
Смерть москалям!
Додано: Нед 18 лип, 2021 16:49
зачем мне что-то с тебя требовать ? кому ты тут нужен ?
я не побоялся сделать свой прогноз (и озвучить своё мнение), а ты этого сделать оказался не способен.
но ты чего-то возбудился на мой комментарий о том, что загонялы боятся делать прогнозы.
Востаннє редагувалось baraka в Нед 18 лип, 2021 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 лип, 2021 17:04
Додано: Нед 18 лип, 2021 17:05
Еще куплю. Есть несколько моментов. Это процент по ипотеке и будет ли меняться. Надо все изучать и считать, но тут придется что-то доплачивать. Но это не беда. Тут надо находиться поближе к квартирантам и все контролировать. А я пока не все время в Украине. В Америке я заплатил 200 баксов менеджмент кампани и она отвечает за порядок, за своевременность выплат и платежей и т.п., и мне шлет только отчеты. Это очень удобно. Сдаю один дом, в который заглянул первый раз через 7 лет после сдачи и остался очень доволен - все в нем стало лучше, чем когда в нем жил я и сам там хозяйнував.
Додано: Нед 18 лип, 2021 17:07
Если плинтус не встанет, то пойдем на перехай цен 2008 года в срок до 2025года.
Именно до 2025 будет выяснение с прорабом - кто виноват?
Додано: Нед 18 лип, 2021 17:10
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
год-два назад все поголовно этим цветом страдали, я его «шаровым» с армии называю, мы им оружейки красили, фасады все щас или черные, или серые
а внутри щас все тупо белым ипашат, или в райдере «белые стены», я хз
Додано: Нед 18 лип, 2021 17:16
Мы постепенно движемся к тому, что уже есть в США. На машины все пересели, жрать тьолки дома перестали готовить, жилье все стали снимать, из центра в коттеджи за город повалили, на улицах стреляем ...
Скоро все будет как в Америке. Наберитесь терпения.
А на счет заморозки капитала в ипотеке, какие другие будут предложения?
|