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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7975797679777978>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 116
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
45
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 16:37

  kingkongovets написав:
UA написав:Сейчас минимализм это наше всё :mrgreen:

и «белые стены» ?)

Сейчас серые стены продаются лучше всего.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 16:39

  UA написав:
  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Плинтуса не скрытого монтажа?! Фууу...

Скрытомонтажный плинтус автоматом умножает цену квартиры на 2. Каждый кто сталкивался - понимает чего стоила его установка.

Вы уже установили?
Завтра обвал?

Пару месяцев на приведение дел в порядок и слив по высоким ценам ещё есть. Малярку сейчас делают. Потом паркетную доску положат и тогда уже вставку в плинтус вклеят - ад разверзнется и квартиры в Киеве превратятся в тыкву.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 16:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:Сейчас минимализм это наше всё :mrgreen:

и «белые стены» ?)

Сейчас серые стены продаются лучше всего.
я думал это уже вчерашний тренд
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 16:47

  proftpd66 написав:31 рік тому, 16 липня 1990 року, було ухвалено Декларацію про державний суверенітет України.

У той день було закладено основу для відновлення незалежності нашої держави.


Слава Україні!
Смерть москалям!

:!: :!: :!:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 16:49

kingkongovets написав:с каких куев ты решил, шо имеешь право требовать у кого то озвучивать прогнозы в одностороннем порядке?
у тебя есть мнение?
озвучь его и огласи свою ставку
все остальное - гнилой базар и провокации


зачем мне что-то с тебя требовать ? кому ты тут нужен ?

я не побоялся сделать свой прогноз (и озвучить своё мнение), а ты этого сделать оказался не способен.

но ты чего-то возбудился на мой комментарий о том, что загонялы боятся делать прогнозы.
Востаннє редагувалось baraka в Нед 18 лип, 2021 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 17:04

  kingkongovets написав:
UA написав:Сейчас серые стены продаются лучше всего.
я думал это уже вчерашний тренд

Серый цвет эффектно смотрится на фото.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 17:05

  proftpd66 написав:почему у нас не купили по системе США? Зрадио бы капитулировал


Еще куплю. Есть несколько моментов. Это процент по ипотеке и будет ли меняться. Надо все изучать и считать, но тут придется что-то доплачивать. Но это не беда. Тут надо находиться поближе к квартирантам и все контролировать. А я пока не все время в Украине. В Америке я заплатил 200 баксов менеджмент кампани и она отвечает за порядок, за своевременность выплат и платежей и т.п., и мне шлет только отчеты. Это очень удобно. Сдаю один дом, в который заглянул первый раз через 7 лет после сдачи и остался очень доволен - все в нем стало лучше, чем когда в нем жил я и сам там хозяйнував. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 17:07

  airmax78 написав:Пару месяцев на приведение дел в порядок и слив по высоким ценам ещё есть. Малярку сейчас делают. Потом паркетную доску положат и тогда уже вставку в плинтус вклеят - ад разверзнется и квартиры в Киеве превратятся в тыкву.

Если плинтус не встанет, то пойдем на перехай цен 2008 года в срок до 2025года.
Именно до 2025 будет выяснение с прорабом - кто виноват?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 17:10

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:Сейчас серые стены продаются лучше всего.
я думал это уже вчерашний тренд

Серый цвет эффектно смотрится на фото.
Айтишникам нравится.
год-два назад все поголовно этим цветом страдали, я его «шаровым» с армии называю, мы им оружейки красили, фасады все щас или черные, или серые
а внутри щас все тупо белым ипашат, или в райдере «белые стены», я хз
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 17:16

  proftpd66 написав:в США кто-то зарабатывает чтобы снимать это 15 лет.

Я имел ввиду, почему нам нельзя сколько зарабатывать чтобы снимать?
Ипотека она просто замораживает капитал.

пример:
https://www.youtube.com/watch?v=aDWhgC3uAbU&t=4551s


Мы постепенно движемся к тому, что уже есть в США. На машины все пересели, жрать тьолки дома перестали готовить, жилье все стали снимать, из центра в коттеджи за город повалили, на улицах стреляем ... :shock:
Скоро все будет как в Америке. Наберитесь терпения. :lol:
А на счет заморозки капитала в ипотеке, какие другие будут предложения? :roll:
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