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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7975797679777978

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 116
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
45
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 17:18

  kingkongovets написав:
UA написав:Серый цвет эффектно смотрится на фото.
Айтишникам нравится.
год-два назад все поголовно этим цветом страдали, я его «шаровым» с армии называю, мы им оружейки красили, фасады все щас или черные, или серые
а внутри щас все тупо белым ипашат, или в райдере «белые стены», я хз

Мечта айтишника на сегодня выглядит как то так

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... 4;promoted

Темно серым и сейчас оружейки красят.
Востаннє редагувалось UA в Нед 18 лип, 2021 17:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 17:18

  UA написав:
  airmax78 написав:Пару месяцев на приведение дел в порядок и слив по высоким ценам ещё есть. Малярку сейчас делают. Потом паркетную доску положат и тогда уже вставку в плинтус вклеят - ад разверзнется и квартиры в Киеве превратятся в тыкву.

Если плинтус не встанет, то пойдем на перехай цен 2008 года в срок до 2025года.
Именно до 2025 будет выяснение с прорабом - кто виноват?

без паники
равшан болгаркой подправит и все встанет
главное чтобы заказчик не видел этот процесс)
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 17:42

  kingkongovets написав:[год-два назад все поголовно этим цветом страдали, я его «шаровым» с армии называю, мы им оружейки красили, фасады все щас или черные, или серые
а внутри щас все тупо белым ипашат, или в райдере «белые стены», я хз

Да есть такое. Вроде уже одумались. Проблема серого, что он сочетается только с холодными цветами. Поэтому квартиры получаются монохромными и холодными. Короче, мода сильно быстро меняется.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 17:50

  UA написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:Сейчас минимализм это наше всё :mrgreen:

и «белые стены» ?)

Сейчас серые стены продаются лучше всего.

А самый топ-жЫр это имитация кладки шлакоблоком серой стены, ну как в бункере у ФлУя стена в спальне?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 17:55

  Прохожий написав:равшан болгаркой подправит и все встанет


Вот уж кто здесь из-за поребрика. Равшанов в Киеве немного, в отличие российских городов. Не пались так :mrgreen:

PS: цель комментария - проучить невеж с помощью их же грязных трюков. Прощу прощения перед адекватными форумчанами!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 17:56

  UA написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:Серый цвет эффектно смотрится на фото.
Айтишникам нравится.
год-два назад все поголовно этим цветом страдали, я его «шаровым» с армии называю, мы им оружейки красили, фасады все щас или черные, или серые
а внутри щас все тупо белым ипашат, или в райдере «белые стены», я хз

Мечта айтишника на сегодня выглядит как то так

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... 4;promoted


Темно серым и сейчас оружейки красят.


Левый берег по цене Крещатик 25 или Джека с РТ и даже без систем канального(чуть бляха не написал анального :mrgreen:) кондиционирования как у фетишпрелести Эйра?
ТАм что потолки 2,70?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 18:00

Та дочекайтесь вже, коли перестане крутитись барабан!!!

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Предпосылки не сыграли именно потому, что не должны были еще сыграть

Лучник стреляет в цель. Прицеливается, анализирует доступные для его понимания факторы (не учитывает ветер) и выпускает стрелу, но стреляет очень косо, потом ветер относит стрелу еще дальше и в последний момент смерч крутит стрелу и она попадает в "яблочко". Вот и тут так, если вдруг сбудется проноз, построенный на ошибочных предпосылках. Разве это будет заслуга лучника?

Я от думав, хто ж першим почне казати, накшталт - "Ну, навіть, якщо прогноз зРадіо і збудеться, то це буде просто співпадіння/просто він вгадав" :mrgreen:
Сумно, що це виявились Ви :roll: 🤹
А так, то та - "класно копати прогнозиста"(та ще й натовпом), коли до закінчення прогнозу залишилось ще більше року! :!: 🤦

п.с.
Зараз ціна може скочити до мільйона - не суть в тому, а в тому - чи буде через рік -20-40% від МХЗ!
Зафіксували ж МХЗ і зафіксувати кінцеву дату прогнозу - що не так?🤷
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 18:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:що не так?🤷

Хамовитость и быдловатость оппонентов.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 18:11

  барабашов написав:Левый берег по цене Крещатик 25 или Джека с РТ и даже без систем канального(чуть бляха не написал анального :mrgreen:) кондиционирования как у фетишпрелести Эйра?
ТАм что потолки 2,70?

Ага 2,7
Честно говоря нормально спроектированную систему приточно - вытяжной вентиляции с рекуперацией видел только в частных домах и у пары человек в советских панельках.
Все остальные какой-то фуфел типа Парны ставят.
99% вообще ничего не ставят.

Макс ограничился только кАнальным кондишеном без приточки?
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