Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Серый цвет эффектно смотрится на фото. Айтишникам нравится.
год-два назад все поголовно этим цветом страдали, я его «шаровым» с армии называю, мы им оружейки красили, фасады все щас или черные, или серые а внутри щас все тупо белым ипашат, или в райдере «белые стены», я хз
airmax78 написав:Пару месяцев на приведение дел в порядок и слив по высоким ценам ещё есть. Малярку сейчас делают. Потом паркетную доску положат и тогда уже вставку в плинтус вклеят - ад разверзнется и квартиры в Киеве превратятся в тыкву.
Если плинтус не встанет, то пойдем на перехай цен 2008 года в срок до 2025года. Именно до 2025 будет выяснение с прорабом - кто виноват?
без паники равшан болгаркой подправит и все встанет главное чтобы заказчик не видел этот процесс)
kingkongovets написав:[год-два назад все поголовно этим цветом страдали, я его «шаровым» с армии называю, мы им оружейки красили, фасады все щас или черные, или серые а внутри щас все тупо белым ипашат, или в райдере «белые стены», я хз
Да есть такое. Вроде уже одумались. Проблема серого, что он сочетается только с холодными цветами. Поэтому квартиры получаются монохромными и холодными. Короче, мода сильно быстро меняется.
UA написав:Серый цвет эффектно смотрится на фото. Айтишникам нравится.
год-два назад все поголовно этим цветом страдали, я его «шаровым» с армии называю, мы им оружейки красили, фасады все щас или черные, или серые а внутри щас все тупо белым ипашат, или в райдере «белые стены», я хз
zРадио написав:Предпосылки не сыграли именно потому, что не должны были еще сыграть
Лучник стреляет в цель. Прицеливается, анализирует доступные для его понимания факторы (не учитывает ветер) и выпускает стрелу, но стреляет очень косо, потом ветер относит стрелу еще дальше и в последний момент смерч крутит стрелу и она попадает в "яблочко". Вот и тут так, если вдруг сбудется проноз, построенный на ошибочных предпосылках. Разве это будет заслуга лучника?
Я от думав, хто ж першим почне казати, накшталт - "Ну, навіть, якщо прогноз зРадіо і збудеться, то це буде просто співпадіння/просто він вгадав" Сумно, що це виявились Ви 🤹 А так, то та - "класно копати прогнозиста"(та ще й натовпом), коли до закінчення прогнозу залишилось ще більше року! 🤦
п.с. Зараз ціна може скочити до мільйона - не суть в тому, а в тому - чи буде через рік -20-40% від МХЗ! Зафіксували ж МХЗ і зафіксувати кінцеву дату прогнозу - що не так?🤷
барабашов написав:Левый берег по цене Крещатик 25 или Джека с РТ и даже без систем канального(чуть бляха не написал анального ) кондиционирования как у фетишпрелести Эйра? ТАм что потолки 2,70?
Ага 2,7 Честно говоря нормально спроектированную систему приточно - вытяжной вентиляции с рекуперацией видел только в частных домах и у пары человек в советских панельках. Все остальные какой-то фуфел типа Парны ставят. 99% вообще ничего не ставят.
Макс ограничился только кАнальным кондишеном без приточки?