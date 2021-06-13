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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 лип, 2021 18:28
Hotab написав: Успіх написав:
що не так?🤷
Хамовитость и быдловатость оппонентов.
Ні, ну головне, що до закінчення прогнозу більше року!!!!
А ще головніше - то ще, навіть, не почався той період/відлік часу!!!
А всі вже - куд-ку-дах! - куд-ку-дах!
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Додано: Нед 18 лип, 2021 18:30
UA написав: kingkongovets написав: UA написав:
Сейчас минимализм это наше всё
и «белые стены» ?)
Сейчас серые стены продаются лучше всего.
Сейчас уж очень много серого в интерьерах. Поэтому, мне кажется, этот тренд скоро пройдет. Сама голову ломаю, в какой цветовой гамме ремонт делать...
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Natt
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Додано: Нед 18 лип, 2021 18:42
Libo написав: Унуноктий написав: hume написав:
Смотрю а Юните новая фишка. Покупать квартиру можно только с паркингом. Однушки со всеми Макс скидками 2100. Но потом нужно ещё отсчитать за паркинг
вс' верно, ибо в семье которая по 2100 покупает квартиру минимум 2 машині
В Америке все дома и квартиры обязательно
продаются с гаражом, паркоместом в паркинге или с правом аренды паркоместа. Авто и паркинг такой же обязательный атрибут жизни как и унитаз. Стоимость паркинга всегда уже включена в стоимость дома или квартиры. И такой хаос с парковкой, как сегодня в Киеве, долго продолжаться не будет.
Так что купить паркоместо это хорошая инвестиция на будущее.
Слова "обязательно" и "всегда" - лишние. А без них этот пост гн стоит ни гроша выеденного ни яйца ломанного.
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rjkz
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Додано: Нед 18 лип, 2021 19:00
Natt написав:
Сейчас уж очень много серого в интерьерах. Поэтому, мне кажется, этот тренд скоро пройдет. Сама голову ломаю, в какой цветовой гамме ремонт делать...
Мне нравится жасмин. Светлый, почти белый. С освещением 3000 К создаёт ощущение уюта.
Это личное предпочтение, может не модно.
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Vlad442
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Додано: Нед 18 лип, 2021 19:02
Успіх написав: Vlad442 написав: zРадио написав:
Предпосылки не сыграли именно потому, что не должны были еще сыграть
Лучник стреляет в цель. Прицеливается, анализирует доступные для его понимания факторы (не учитывает ветер) и выпускает стрелу, но стреляет очень косо, потом ветер относит стрелу еще дальше и в последний момент смерч крутит стрелу и она попадает в "яблочко". Вот и тут так, если вдруг сбудется проноз, построенный на ошибочных предпосылках. Разве это будет заслуга лучника?
Я от думав, хто ж першим почне казати, накшталт - "Ну, навіть, якщо прогноз зРадіо і збудеться, то це буде просто співпадіння/просто він вгадав"
Сумно, що це виявились Ви
🤹
А так, то та - "класно копати прогнозиста"(та ще й натовпом), коли до закінчення прогнозу залишилось ще більше року!
🤦
п.с.
Зараз ціна може скочити до мільйона - не суть в тому, а в тому - чи буде через рік -20-40% від МХЗ!
Зафіксували ж МХЗ і зафіксувати кінцеву дату прогнозу - що не так?🤷
Разница между сбылось и угадал очень тонкая и не всем понятная.
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Vlad442
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Додано: Нед 18 лип, 2021 19:11
rjkz написав:
Слова "обязательно" и "всегда" - лишние. А без них этот пост гн стоит ни гроша выеденного ни яйца ломанного.
А ты попробуй дать объявление с приписочкой No assigned parking и продать такой дом или квартиру. Кроме отдельных районов на Манхеттене в NYC.
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Libo
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