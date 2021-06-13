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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7977797879797980>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 116
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
45
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 18:28

  Hotab написав:
  Успіх написав:що не так?🤷

Хамовитость и быдловатость оппонентов.

Ні, ну головне, що до закінчення прогнозу більше року!!!!
А ще головніше - то ще, навіть, не почався той період/відлік часу!!!
А всі вже - куд-ку-дах! - куд-ку-дах! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 18:30

  UA написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:Сейчас минимализм это наше всё :mrgreen:

и «белые стены» ?)

Сейчас серые стены продаются лучше всего.

Сейчас уж очень много серого в интерьерах. Поэтому, мне кажется, этот тренд скоро пройдет. Сама голову ломаю, в какой цветовой гамме ремонт делать...
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 18:42

  Libo написав:
  Унуноктий написав:
  hume написав:Смотрю а Юните новая фишка. Покупать квартиру можно только с паркингом. Однушки со всеми Макс скидками 2100. Но потом нужно ещё отсчитать за паркинг

вс' верно, ибо в семье которая по 2100 покупает квартиру минимум 2 машині


В Америке все дома и квартиры обязательно продаются с гаражом, паркоместом в паркинге или с правом аренды паркоместа. Авто и паркинг такой же обязательный атрибут жизни как и унитаз. Стоимость паркинга всегда уже включена в стоимость дома или квартиры. И такой хаос с парковкой, как сегодня в Киеве, долго продолжаться не будет.
Так что купить паркоместо это хорошая инвестиция на будущее. :idea:


Слова "обязательно" и "всегда" - лишние. А без них этот пост гн стоит ни гроша выеденного ни яйца ломанного.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 19:00

  Natt написав:Сейчас уж очень много серого в интерьерах. Поэтому, мне кажется, этот тренд скоро пройдет. Сама голову ломаю, в какой цветовой гамме ремонт делать...

Мне нравится жасмин. Светлый, почти белый. С освещением 3000 К создаёт ощущение уюта.
Это личное предпочтение, может не модно.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 19:02

  Успіх написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Предпосылки не сыграли именно потому, что не должны были еще сыграть

Лучник стреляет в цель. Прицеливается, анализирует доступные для его понимания факторы (не учитывает ветер) и выпускает стрелу, но стреляет очень косо, потом ветер относит стрелу еще дальше и в последний момент смерч крутит стрелу и она попадает в "яблочко". Вот и тут так, если вдруг сбудется проноз, построенный на ошибочных предпосылках. Разве это будет заслуга лучника?

Я от думав, хто ж першим почне казати, накшталт - "Ну, навіть, якщо прогноз зРадіо і збудеться, то це буде просто співпадіння/просто він вгадав" :mrgreen:
Сумно, що це виявились Ви :roll: 🤹
А так, то та - "класно копати прогнозиста"(та ще й натовпом), коли до закінчення прогнозу залишилось ще більше року! :!: 🤦

п.с.
Зараз ціна може скочити до мільйона - не суть в тому, а в тому - чи буде через рік -20-40% від МХЗ!
Зафіксували ж МХЗ і зафіксувати кінцеву дату прогнозу - що не так?🤷

Разница между сбылось и угадал очень тонкая и не всем понятная.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 19:11

  rjkz написав:Слова "обязательно" и "всегда" - лишние. А без них этот пост гн стоит ни гроша выеденного ни яйца ломанного.


А ты попробуй дать объявление с приписочкой No assigned parking и продать такой дом или квартиру. Кроме отдельных районов на Манхеттене в NYC. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 19:46

В Нью-Йорке в офисы вернулась только пятая часть работников. Коммерческая недвижимость загибается вместе со всем стрит-ритейлом. Интересно, что в это время происходит в жилом сегменте. Последнее, что слышал - это падение цен дорогих Манхэттенских апартаментов на 15-20%, но было это осенью

"This Is Reality" - NYC Is Reopening, But Businesses Aren't Coming Back
https://www.zerohedge.com/markets/reali ... oming-back
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 20:07

  Vlad442 написав:Разница между сбылось и угадал очень тонкая и не всем понятная.


Все-таки не живется вам спокойно. Это уже какой-то хит... Ладно, насладитесь своими проповедями о том, почему мне можно засчитать либо поражение, либо поражение, следующей осенью :mrgreen:

А пока, раз вы такой принципиальный, поведайте нам, где ваши претензии в адрес растишек, ванговавших рост. У большинства из них вообще маргарин вместо мозгов, и прогнозы не содержат ни предпосылок, ни логики - они ТУПО в любой момент времени рассказывают, что впереди даражай. Где ваши увещевание, критика и укор? :roll:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 20:13

  baraka написав:
  Ромасик написав:о дорогах ничего не сказал. Мне это первое, что ощущается, особенно со стороны Жулян.


было в контексте новостроек: домов новых много, а новых развязок и новых дорог нет (и мол, надо чтобы пропорционально росла инфраструктура)

это не совсем то, а именно качество дорог, это сразу же задницей ощущается.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 20:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Vlad442 написав:Разница между сбылось и угадал очень тонкая и не всем понятная.


Все-таки не живется вам спокойно. Это уже какой-то хит... Ладно, насладитесь своими проповедями о том, почему мне можно засчитать либо поражение, либо поражение, следующей осенью :mrgreen:

А пока, раз вы такой принципиальный, поведайте нам, где ваши претензии в адрес растишек, ванговавших рост. У большинства из них вообще маргарин вместо мозгов, и прогнозы не содержат ни предпосылок, ни логики - они ТУПО в любой момент времени рассказывают, что впереди даражай. Где ваши увещевание, критика и укор? :roll:
Не переживайте, если увидим - сколько там % от МХЗ до следующей осени, то официально зафиксируем, что прогноз сбылся, а может и медаль выпишем. Начинать спорить, угадал или предвидел - это уже мелочно совсем
П.С. Я надеюсь, Барака не будет мухлевать на своём сайте
Faceless
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