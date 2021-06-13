Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Смотрю а Юните новая фишка. Покупать квартиру можно только с паркингом. Однушки со всеми Макс скидками 2100. Но потом нужно ещё отсчитать за паркинг
вс' верно, ибо в семье которая по 2100 покупает квартиру минимум 2 машині
В Америке все дома и квартиры обязательно продаются с гаражом, паркоместом в паркинге или с правом аренды паркоместа. Авто и паркинг такой же обязательный атрибут жизни как и унитаз. Стоимость паркинга всегда уже включена в стоимость дома или квартиры. И такой хаос с парковкой, как сегодня в Киеве, долго продолжаться не будет. Так что купить паркоместо это хорошая инвестиция на будущее.
Слова "обязательно" и "всегда" - лишние. А без них этот пост гн стоит ни гроша выеденного ни яйца ломанного.
zРадио написав:Предпосылки не сыграли именно потому, что не должны были еще сыграть
Лучник стреляет в цель. Прицеливается, анализирует доступные для его понимания факторы (не учитывает ветер) и выпускает стрелу, но стреляет очень косо, потом ветер относит стрелу еще дальше и в последний момент смерч крутит стрелу и она попадает в "яблочко". Вот и тут так, если вдруг сбудется проноз, построенный на ошибочных предпосылках. Разве это будет заслуга лучника?
Я от думав, хто ж першим почне казати, накшталт - "Ну, навіть, якщо прогноз зРадіо і збудеться, то це буде просто співпадіння/просто він вгадав" Сумно, що це виявились Ви 🤹 А так, то та - "класно копати прогнозиста"(та ще й натовпом), коли до закінчення прогнозу залишилось ще більше року! 🤦
п.с. Зараз ціна може скочити до мільйона - не суть в тому, а в тому - чи буде через рік -20-40% від МХЗ! Зафіксували ж МХЗ і зафіксувати кінцеву дату прогнозу - що не так?🤷
Разница между сбылось и угадал очень тонкая и не всем понятная.
В Нью-Йорке в офисы вернулась только пятая часть работников. Коммерческая недвижимость загибается вместе со всем стрит-ритейлом. Интересно, что в это время происходит в жилом сегменте. Последнее, что слышал - это падение цен дорогих Манхэттенских апартаментов на 15-20%, но было это осенью "This Is Reality" - NYC Is Reopening, But Businesses Aren't Coming Back https://www.zerohedge.com/markets/reali ... oming-back
Vlad442 написав:Разница между сбылось и угадал очень тонкая и не всем понятная.
Все-таки не живется вам спокойно. Это уже какой-то хит... Ладно, насладитесь своими проповедями о том, почему мне можно засчитать либо поражение, либо поражение, следующей осенью
А пока, раз вы такой принципиальный, поведайте нам, где ваши претензии в адрес растишек, ванговавших рост. У большинства из них вообще маргарин вместо мозгов, и прогнозы не содержат ни предпосылок, ни логики - они ТУПО в любой момент времени рассказывают, что впереди даражай. Где ваши увещевание, критика и укор?
Vlad442 написав:Разница между сбылось и угадал очень тонкая и не всем понятная.
Все-таки не живется вам спокойно. Это уже какой-то хит... Ладно, насладитесь своими проповедями о том, почему мне можно засчитать либо поражение, либо поражение, следующей осенью
А пока, раз вы такой принципиальный, поведайте нам, где ваши претензии в адрес растишек, ванговавших рост. У большинства из них вообще маргарин вместо мозгов, и прогнозы не содержат ни предпосылок, ни логики - они ТУПО в любой момент времени рассказывают, что впереди даражай. Где ваши увещевание, критика и укор?
Не переживайте, если увидим - сколько там % от МХЗ до следующей осени, то официально зафиксируем, что прогноз сбылся, а может и медаль выпишем. Начинать спорить, угадал или предвидел - это уже мелочно совсем П.С. Я надеюсь, Барака не будет мухлевать на своём сайте