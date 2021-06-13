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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7977797879797980

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 116
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
45
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 20:22

  Faceless написав:П.С. Я надеюсь, Барака не будет мухлевать на своём сайте


* Как и его оппоненты. Заспамить индекс левыми объявлениями тоже, вероятно, можно, если задаться целью. И мотивация такая на падающем рынке есть не столько ради спора, сколько ради поддержания продаж. Но пусть сам прокомментирует
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 20:39

  stas_rst написав:
  Ромасик написав:овно район - пробки, пыль, жарище, тяжелый рельеф, гадюшник на Лукяше, много промзон

що ви вважаєте кращими варіантами на правому березі ? дякую

Тут нужно понимать какой критерий лучшести для вас самый главный? Транспортная развязка/метро/инфраструктура/экология. Пешо/вело/авто предпочтения. Но дебри Лукяши не имеют ничего.
White Lines мне больше всего нра: метро, парк, вода, инфраструктура
Варшавский-1. когда будет метро, есть большой современный ТРЦ, норм экология.
Салют (лыбидская) и рядом Ария (или как) - метро, близко к центру
Манхеттен, КПИ, Шулявка, Нивки выглядят прилично, если выдержит проспект Победы.
Оболонью не интересуюсь, но кажется с точки зрения экологии хороший вариант.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 20:43

  Natt написав:Сейчас уж очень много серого в интерьерах. Поэтому, мне кажется, этот тренд скоро пройдет. Сама голову ломаю, в какой цветовой гамме ремонт делать...

Сделал себе оливковый. Под светлую мебель вполне себе ничего
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 20:47

  Faceless написав:Не переживайте, если увидим - сколько там % от МХЗ до следующей осени, то официально зафиксируем, что прогноз сбылся, а может и медаль выпишем. Начинать спорить, угадал или предвидел - это уже мелочно совсем
П.С. Я надеюсь, Барака не будет мухлевать на своём сайте


no way, гарантирую

с нашей стороны и алгоритмы и критерии выборки останутся неизменными.

чуть заспамить индекс можно, но чтобы средне-серьёзно двинуть - это слииииишком затратно
Востаннє редагувалось baraka в Нед 18 лип, 2021 20:52, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 20:47

  zРадио написав:В Нью-Йорке в офисы вернулась только пятая часть работников. Коммерческая недвижимость загибается вместе со всем стрит-ритейлом. Интересно, что в это время происходит в жилом сегменте. Последнее, что слышал - это падение цен дорогих Манхэттенских апартаментов на 15-20%, но было это осенью

"This Is Reality" - NYC Is Reopening, But Businesses Aren't Coming Back
https://www.zerohedge.com/markets/reali ... oming-back

Штаты наконец то сообразили, что в цифровую эпоху бизнес можно вести успешно, не переплачивая за конскую аренду Манхэттена
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 20:48

  Vlad442 написав:
  Natt написав:Сейчас уж очень много серого в интерьерах. Поэтому, мне кажется, этот тренд скоро пройдет. Сама голову ломаю, в какой цветовой гамме ремонт делать...

Мне нравится жасмин. Светлый, почти белый. С освещением 3000 К создаёт ощущение уюта.
Это личное предпочтение, может не модно.

бежевый что ли?
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 21:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:П.С. Я надеюсь, Барака не будет мухлевать на своём сайте


* Как и его оппоненты. Заспамить индекс левыми объявлениями тоже, вероятно, можно, если задаться целью. И мотивация такая на падающем рынке есть не столько ради спора, сколько ради поддержания продаж. Но пусть сам прокомментирует
Это уже совсем нереальная задача, учитывая, что денег на кону нет.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 21:14

  antey1969 написав:
  Natt написав:Сейчас уж очень много серого в интерьерах. Поэтому, мне кажется, этот тренд скоро пройдет. Сама голову ломаю, в какой цветовой гамме ремонт делать...

Сделал себе оливковый. Под светлую мебель вполне себе ничего

А акцентный цвет есть? Оливковый - любопытно. Я его почему-то не рассматривала.
Вот серый как раз нравится, но сейчас столько квартир в серых оттенках, что они уже как калейдоскоп, все сливаются...
Natt
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