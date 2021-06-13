Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:П.С. Я надеюсь, Барака не будет мухлевать на своём сайте
* Как и его оппоненты. Заспамить индекс левыми объявлениями тоже, вероятно, можно, если задаться целью. И мотивация такая на падающем рынке есть не столько ради спора, сколько ради поддержания продаж. Но пусть сам прокомментирует
Ромасик написав:овно район - пробки, пыль, жарище, тяжелый рельеф, гадюшник на Лукяше, много промзон
що ви вважаєте кращими варіантами на правому березі ? дякую
Тут нужно понимать какой критерий лучшести для вас самый главный? Транспортная развязка/метро/инфраструктура/экология. Пешо/вело/авто предпочтения. Но дебри Лукяши не имеют ничего. White Lines мне больше всего нра: метро, парк, вода, инфраструктура Варшавский-1. когда будет метро, есть большой современный ТРЦ, норм экология. Салют (лыбидская) и рядом Ария (или как) - метро, близко к центру Манхеттен, КПИ, Шулявка, Нивки выглядят прилично, если выдержит проспект Победы. Оболонью не интересуюсь, но кажется с точки зрения экологии хороший вариант.
Faceless написав:Не переживайте, если увидим - сколько там % от МХЗ до следующей осени, то официально зафиксируем, что прогноз сбылся, а может и медаль выпишем. Начинать спорить, угадал или предвидел - это уже мелочно совсем П.С. Я надеюсь, Барака не будет мухлевать на своём сайте
no way, гарантирую
с нашей стороны и алгоритмы и критерии выборки останутся неизменными.
чуть заспамить индекс можно, но чтобы средне-серьёзно двинуть - это слииииишком затратно
Востаннє редагувалось baraka в Нед 18 лип, 2021 20:52, всього редагувалось 3 разів.
zРадио написав:В Нью-Йорке в офисы вернулась только пятая часть работников. Коммерческая недвижимость загибается вместе со всем стрит-ритейлом. Интересно, что в это время происходит в жилом сегменте. Последнее, что слышал - это падение цен дорогих Манхэттенских апартаментов на 15-20%, но было это осенью "This Is Reality" - NYC Is Reopening, But Businesses Aren't Coming Back https://www.zerohedge.com/markets/reali ... oming-back
Штаты наконец то сообразили, что в цифровую эпоху бизнес можно вести успешно, не переплачивая за конскую аренду Манхэттена
Faceless написав:П.С. Я надеюсь, Барака не будет мухлевать на своём сайте
* Как и его оппоненты. Заспамить индекс левыми объявлениями тоже, вероятно, можно, если задаться целью. И мотивация такая на падающем рынке есть не столько ради спора, сколько ради поддержания продаж. Но пусть сам прокомментирует
Это уже совсем нереальная задача, учитывая, что денег на кону нет.