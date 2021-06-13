Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:П.С. Я надеюсь, Барака не будет мухлевать на своём сайте
* Как и его оппоненты. Заспамить индекс левыми объявлениями тоже, вероятно, можно, если задаться целью. И мотивация такая на падающем рынке есть не столько ради спора, сколько ради поддержания продаж. Но пусть сам прокомментирует
Ромасик написав:овно район - пробки, пыль, жарище, тяжелый рельеф, гадюшник на Лукяше, много промзон
що ви вважаєте кращими варіантами на правому березі ? дякую
Тут нужно понимать какой критерий лучшести для вас самый главный? Транспортная развязка/метро/инфраструктура/экология. Пешо/вело/авто предпочтения. Но дебри Лукяши не имеют ничего. White Lines мне больше всего нра: метро, парк, вода, инфраструктура Варшавский-1. когда будет метро, есть большой современный ТРЦ, норм экология. Салют (лыбидская) и рядом Ария (или как) - метро, близко к центру Манхеттен, КПИ, Шулявка, Нивки выглядят прилично, если выдержит проспект Победы. Оболонью не интересуюсь, но кажется с точки зрения экологии хороший вариант.
Faceless написав:Не переживайте, если увидим - сколько там % от МХЗ до следующей осени, то официально зафиксируем, что прогноз сбылся, а может и медаль выпишем. Начинать спорить, угадал или предвидел - это уже мелочно совсем П.С. Я надеюсь, Барака не будет мухлевать на своём сайте
no way, гарантирую
с нашей стороны и алгоритмы и критерии выборки останутся неизменными.
чуть заспамить индекс можно, но чтобы средне-серьёзно двинуть - это слииииишком затратно
Востаннє редагувалось baraka в Нед 18 лип, 2021 20:52, всього редагувалось 3 разів.
zРадио написав:В Нью-Йорке в офисы вернулась только пятая часть работников. Коммерческая недвижимость загибается вместе со всем стрит-ритейлом. Интересно, что в это время происходит в жилом сегменте. Последнее, что слышал - это падение цен дорогих Манхэттенских апартаментов на 15-20%, но было это осенью "This Is Reality" - NYC Is Reopening, But Businesses Aren't Coming Back https://www.zerohedge.com/markets/reali ... oming-back
Штаты наконец то сообразили, что в цифровую эпоху бизнес можно вести успешно, не переплачивая за конскую аренду Манхэттена
Faceless написав:П.С. Я надеюсь, Барака не будет мухлевать на своём сайте
* Как и его оппоненты. Заспамить индекс левыми объявлениями тоже, вероятно, можно, если задаться целью. И мотивация такая на падающем рынке есть не столько ради спора, сколько ради поддержания продаж. Но пусть сам прокомментирует
Это уже совсем нереальная задача, учитывая, что денег на кону нет.
zРадио написав:А вот и нет. Вы рассматриваете индивидуальный кейс, а РН - это множество кейсов, или даже сумма множеств. Действуя каждый в своих интересах, ипотечник участвует в коллективной бессознательной диверсии против себя, подогревая спрос на ограниченный актив, который обречен реагировать ростом цены.
Это проблематика теории игр, в частности двух из них - "охота на оленя" и "дилемма заключенного". Покуда ипотечным пузырям свойственно лопаться, даже индивидуальная стратегия воздержания может оказаться выигрышной.
На осознанность принятия решений в кооперативной игре уповать, конечно, не приходится Но тех, кто по каким-либо субъективным причинам не смог поучаствовать, в большинстве случаев можно только поздравить - уже упомянутый ипотечный пузырь 2004-2008 гг, депозитные щедроты говнобанков 2009-2013 гг, b2b jewelry 2018-2020...
Иными словами - отключить стадный инстинкт, не быть толпой ("чистильщиком обуви").
Легко сказать "отключить стадный инстинкт" когда "Америка печатает доллары". Правда в 2008 "Америка тоже печатала доллары", а "евреи скупали золото и квартиры"
В том-то и дело, что в до 2008 все сбрасывали доллары, боясь остаться ни с чем. Ну и сейчас у многих нервы играют...у кого они есть. На самом деле, меня лишь интересует %% конечной инфляции, после того как ФРС прикрутит станок. Совсем не уверен, что будет как в 2008, но "шотанадарешать", иначе бакс таки может стать "никомуненужным".