zРадио написав:

А вот и нет. Вы рассматриваете индивидуальный кейс, а РН - это множество кейсов, или даже сумма множеств. Действуя каждый в своих интересах, ипотечник участвует в коллективной бессознательной диверсии против себя, подогревая спрос на ограниченный актив, который обречен реагировать ростом цены.Это проблематика теории игр, в частности двух из них - "охота на оленя" и "дилемма заключенного". Покуда ипотечным пузырям свойственно лопаться, даже индивидуальная стратегия воздержания может оказаться выигрышной.На осознанность принятия решений в кооперативной игре уповать, конечно, не приходитсяНо тех, кто по каким-либо субъективным причинам не смог поучаствовать, в большинстве случаев можно только поздравить - уже упомянутый ипотечный пузырь 2004-2008 гг, депозитные щедроты говнобанков 2009-2013 гг, b2b jewelry 2018-2020...