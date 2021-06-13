Додано: Нед 18 лип, 2021 22:23

zРадио написав: В Нью-Йорке в офисы вернулась только пятая часть работников. Коммерческая недвижимость загибается вместе со всем стрит-ритейлом. Интересно, что в это время происходит в жилом сегменте. Последнее, что слышал - это падение цен дорогих Манхэттенских апартаментов на 15-20%, но было это осенью

В Нью-Йорке в офисы вернулась только пятая часть работников. Коммерческая недвижимость загибается вместе со всем стрит-ритейлом. Интересно, что в это время происходит в жилом сегменте. Последнее, что слышал - это падение цен дорогих Манхэттенских апартаментов на 15-20%, но было это осенью

Пятая часть вернулась в режиме как раньше. До конца года вернется от 50% до 80%, но теперь надо будет являться в офис один-три раза в неделю. А остальные дни работать дома. На Ямайку уже на дистанционку не уедешь. Каникулы закончились. Теперь максимум можно свалить на пару дней на дачу. А раз предстоит работать из дому, и это теперь постоянно, то надо оборудовать и постоянное рабочее место дома. А это значит, что некоторым надо определенно расширяться. Раньше о постоянном рабочем месте никто не задумывался и его не предполагал. А расширяться на Манхеттене очень накладно. Но дядя Сэм своих не бросает, подкинет.Что будет там с ценами мы увидим через годик после чумы. А пока сильно подорожала провинция.