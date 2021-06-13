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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 79797980798179827983>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 116
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
45
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 21:45

  zРадио написав:
  Прохожий написав:равшан болгаркой подправит и все встанет


Вот уж кто здесь из-за поребрика. Равшанов в Киеве немного, в отличие российских городов. Не пались так :mrgreen:

PS: цель комментария - проучить невеж с помощью их же грязных трюков. Прощу прощения перед адекватными форумчанами!

ахахаха
деревенщина, для меня это собирательный образ рукожёпых стройбанов
думаю для адекватных форумчан это понятно)
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 21:50

  baraka написав:
  Faceless написав:Не переживайте, если увидим - сколько там % от МХЗ до следующей осени, то официально зафиксируем, что прогноз сбылся, а может и медаль выпишем. Начинать спорить, угадал или предвидел - это уже мелочно совсем
П.С. Я надеюсь, Барака не будет мухлевать на своём сайте


no way, гарантирую

с нашей стороны и алгоритмы и критерии выборки останутся неизменными.

чуть заспамить индекс можно, но чтобы средне-серьёзно двинуть - это слииииишком затратно

ну а о каком индексе идет речь и о каких алгоритмах "с нашей стороны"?
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 21:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто что думает про жидкие обои?

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 22:02

  Унуноктий написав:Кто что думает про жидкие обои?

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Г*вно, стены красить или на худой конец нормальные обои
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 22:07

  Унуноктий написав:Кто что думает про жидкие обои?

Видела пару раз такую отделку. ИМХО, по-сельски как-то выглядело...
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 22:12

  Прохожий написав:
  zРадио написав:
  Прохожий написав:равшан болгаркой подправит и все встанет


Вот уж кто здесь из-за поребрика. Равшанов в Киеве немного, в отличие российских городов. Не пались так :mrgreen:

PS: цель комментария - проучить невеж с помощью их же грязных трюков. Прощу прощения перед адекватными форумчанами!

ахахаха
деревенщина, для меня это собирательный образ рукожёпых стройбанов


Это собирательный образ творчества рашаТВ. На наших стройках никогда среднеазиатских рукожопов как явления не было. Образ ничуть не менее российский, чем "деревенщина". Но если ты настаиваешь, что правильно называть тебя не деревенщиной, а селюком, то и пожалуйста

  Прохожий написав:
думаю для адекватных форумчан это понятно)


Адекватным форумчанам понятно, что ты угодил в собственный капкан
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 22:23

  zРадио написав:В Нью-Йорке в офисы вернулась только пятая часть работников. Коммерческая недвижимость загибается вместе со всем стрит-ритейлом. Интересно, что в это время происходит в жилом сегменте. Последнее, что слышал - это падение цен дорогих Манхэттенских апартаментов на 15-20%, но было это осенью


Пятая часть вернулась в режиме как раньше. До конца года вернется от 50% до 80%, но теперь надо будет являться в офис один-три раза в неделю. А остальные дни работать дома. На Ямайку уже на дистанционку не уедешь. Каникулы закончились. Теперь максимум можно свалить на пару дней на дачу. А раз предстоит работать из дому, и это теперь постоянно, то надо оборудовать и постоянное рабочее место дома. А это значит, что некоторым надо определенно расширяться. Раньше о постоянном рабочем месте никто не задумывался и его не предполагал. А расширяться на Манхеттене очень накладно. Но дядя Сэм своих не бросает, подкинет.
Что будет там с ценами мы увидим через годик после чумы. А пока сильно подорожала провинция. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 22:24

ЖК Навігатор. Є ряд квартир по переуступці в районі 70-80 Куо з ремонтом від забудовника. Ціна не зовсім адекватна загальному ринку на такі ж площі в плані "нижча аніж інші".
В чому там прикол і що не так ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 22:25

  Libo написав:
  zРадио написав:В Нью-Йорке в офисы вернулась только пятая часть работников. Коммерческая недвижимость загибается вместе со всем стрит-ритейлом. Интересно, что в это время происходит в жилом сегменте. Последнее, что слышал - это падение цен дорогих Манхэттенских апартаментов на 15-20%, но было это осенью


Пятая часть вернулась в режиме как раньше. До конца года вернется от 50% до 80%, но теперь надо будет являться в офис один-три раза в неделю. А остальные дни работать дома. На Ямайку уже на дистанционку не уедешь. Каникулы закончились. Теперь максимум можно свалить на пару дней на дачу. А раз предстоит работать из дому, и это теперь постоянно, то надо оборудовать и постоянное рабочее место дома. А это значит, что некоторым надо определенно расширяться. Раньше о постоянном рабочем месте никто не задумывался и его не предполагал. А расширяться на Манхеттене очень накладно. Но дядя Сэм своих не бросает, подкинет.
Что будет там с ценами мы увидим через годик после чумы. А пока сильно подорожала провинция. 8)

якого року?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 22:28

https://bank.gov.ua/ua/news/all/polipsh ... i-kvartali

Оцінки бізнесу щодо обсягів виробництва товарів і послуг в Україні, поточного стану та прогнозів розвитку власних підприємств продовжують поліпшуватися. Крім того, в наступні 12 місяців респонденти очікують уповільнення інфляції та послаблення девальвації національної валюти. Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у IІ кварталі 2021 року. Індекс ділових очікувань підприємств зріс до 112.3% порівняно із 108.4% у І кварталі. Поліпшення індексу відбулося переважно за рахунок високих оцінок щодо загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, фінансово-економічного стану підприємств, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, а також інвестиційних видатків на будівництво.


чомусь зРадіо, який постив негативний огляд нбу і писав що це ж опитування НБУ!!!, забув про цей від 15.07.2021.
:shock:

це мабудь вже скорий капець, на днях
Первый
 
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