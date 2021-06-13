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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7980798179827983>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 116
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
10%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
39%
45
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
20
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 22:28

  stas_rst написав:ЖК Навігатор. Є ряд квартир по переуступці в районі 70-80 Куо з ремонтом від забудовника. Ціна не зовсім адекватна загальному ринку на такі ж площі в плані "нижча аніж інші".
В чому там прикол і що не так ?

ти бачив той "офігатор"?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 22:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Народ, а подскажите ресурс где поискать личного водителя на месяц в Киеве. Ну и сколько это будет стоить. Как-то стремно у вас за руль садится да и на общественном я вообще отвык кататься. Мне надо будет на 2-3 часа в день утром и вечером на протяжении месяца. Мне б что-то такое, что б на 4-5 посадочных мест, что б все семейство влезло :) Желательно в личку :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 22:33

  stas_rst написав:ЖК Навігатор. Є ряд квартир по переуступці в районі 70-80 Куо з ремонтом від забудовника. Ціна не зовсім адекватна загальному ринку на такі ж площі в плані "нижча аніж інші".
В чому там прикол і що не так ?


Якщо по фотці не зрозуміло то норм. приколів не має
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 22:33

  Первый написав:https://bank.gov.ua/ua/news/all/polipshennya-dilovih-ochikuvan-biznesu-trivaye--rezultati-opituvannya-kerivnikiv-kompaniy-u-ii-kvartali

Оцінки бізнесу щодо обсягів виробництва товарів і послуг в Україні, поточного стану та прогнозів розвитку власних підприємств продовжують поліпшуватися. Крім того, в наступні 12 місяців респонденти очікують уповільнення інфляції та послаблення девальвації національної валюти. Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у IІ кварталі 2021 року. Індекс ділових очікувань підприємств зріс до 112.3% порівняно із 108.4% у І кварталі. Поліпшення індексу відбулося переважно за рахунок високих оцінок щодо загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, фінансово-економічного стану підприємств, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, а також інвестиційних видатків на будівництво.


чомусь зРадіо, який постив негативний огляд нбу і писав що це ж опитування НБУ!!!, забув про цей від 15.07.2021.
:shock:

це мабудь вже скорий капець, на днях


Ты это уже постил сегодня утром. И я тебе отвечал, что читаю не ежеквартальные ожидания от НБУ, от ежемесячные от Dragon Capital.

Еще раз тебя призываю писать с одной учетки - ты не справляешься с несколькими. Постоянно путаешься, что с какой вбрасывал
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 22:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понаехал написав:Народ, а подскажите ресурс где поискать личного водителя на месяц в Киеве. Ну и сколько это будет стоить. Как-то стремно у вас за руль садится да и на общественном я вообще отвык кататься. Мне надо будет на 2-3 часа в день утром и вечером на протяжении месяца. Мне б что-то такое, что б на 4-5 посадочных мест, что б все семейство влезло :) Желательно в личку :)
Ага... Залупу на воротник.... Тут тебе не загнивающий запад...

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 22:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

stas_rst написав:ЖК Навігатор. Є ряд квартир по переуступці в районі 70-80 Куо з ремонтом від забудовника. Ціна не зовсім адекватна загальному ринку на такі ж площі в плані "нижча аніж інші".
В чому там прикол і що не так ?
Это за 2к?

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 22:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Natt написав:
  Унуноктий написав:Кто что думает про жидкие обои?

Видела пару раз такую отделку. ИМХО, по-сельски как-то выглядело...
А если для дома в селе?)

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 22:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А давайте завафлим ЗеРадио)

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 22:36

  Унуноктий написав:Ага... Залупу на воротник.... Тут тебе не загнивающий запад...

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Ну по сути мне надо что б мою семью и меня возили на нормальной машине 4-5 часов в день в течении месяца по Киеву. Без притензий на всякую элитность и тд. неужели в Киеве это нереально? :(
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 22:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Якщо по фотці не зрозуміло то норм. приколів не має

а що по фотці ? видно, що муравешнік ... 25 пов. 4 чи 5 будинків.
Я того району не знаю. Бачу, що до метро ногами ніяк.
Это за 2к?

Так, і дві і три є в районі 80 куо.
stas_rst
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