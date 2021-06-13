|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 лип, 2021 22:28
stas_rst написав:
ЖК Навігатор. Є ряд квартир по переуступці в районі 70-80 Куо з ремонтом від забудовника. Ціна не зовсім адекватна загальному ринку на такі ж площі в плані "нижча аніж інші".
В чому там прикол і що не так ?
ти бачив той "офігатор"?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25420
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1260 раз.
- Подякували: 1962 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 18 лип, 2021 22:33
stas_rst написав:
ЖК Навігатор. Є ряд квартир по переуступці в районі 70-80 Куо з ремонтом від забудовника. Ціна не зовсім адекватна загальному ринку на такі ж площі в плані "нижча аніж інші".
В чому там прикол і що не так ?
Якщо по фотці не зрозуміло то норм. приколів не має
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 16208
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 2255 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 лип, 2021 22:33
Первый написав:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/polipshennya-dilovih-ochikuvan-biznesu-trivaye--rezultati-opituvannya-kerivnikiv-kompaniy-u-ii-kvartali
Оцінки бізнесу щодо обсягів виробництва товарів і послуг в Україні, поточного стану та прогнозів розвитку власних підприємств продовжують поліпшуватися. Крім того, в наступні 12 місяців респонденти очікують уповільнення інфляції та послаблення девальвації національної валюти. Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у IІ кварталі 2021 року. Індекс ділових очікувань підприємств зріс до 112.3% порівняно із 108.4% у І кварталі. Поліпшення індексу відбулося переважно за рахунок високих оцінок щодо загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, фінансово-економічного стану підприємств, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, а також інвестиційних видатків на будівництво.
чомусь зРадіо, який постив негативний огляд нбу і писав що це ж опитування НБУ!!!, забув про цей від 15.07.2021.
це мабудь вже скорий капець, на днях
Ты это уже постил сегодня утром. И я тебе отвечал, что читаю не ежеквартальные ожидания от НБУ, от ежемесячные от Dragon Capital.
Еще раз тебя призываю писать с одной учетки - ты не справляешься с несколькими. Постоянно путаешься, что с какой вбрасывал
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10579
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2308 раз.
- Подякували: 5042 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: Нед 18 лип, 2021 22:34
Понаехал написав:
Народ, а подскажите ресурс где поискать личного водителя на месяц в Киеве. Ну и сколько это будет стоить. Как-то стремно у вас за руль садится да и на общественном я вообще отвык кататься. Мне надо будет на 2-3 часа в день утром и вечером на протяжении месяца. Мне б что-то такое, что б на 4-5 посадочных мест, что б все семейство влезло
Желательно в личку
Ага... Залупу на воротник.... Тут тебе не загнивающий запад...
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21503
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 372 раз.
- Подякували: 553 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 лип, 2021 22:35
stas_rst написав:ЖК Навігатор. Є ряд квартир по переуступці в районі 70-80 Куо з ремонтом від забудовника. Ціна не зовсім адекватна загальному ринку на такі ж площі в плані "нижча аніж інші".
В чому там прикол і що не так ?
Это за 2к?
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21503
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 372 раз.
- Подякували: 553 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 лип, 2021 22:35
Natt написав: Унуноктий написав:
Кто что думает про жидкие обои?
Видела пару раз такую отделку. ИМХО, по-сельски как-то выглядело...
А если для дома в селе?)
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21503
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 372 раз.
- Подякували: 553 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 лип, 2021 22:36
А давайте завафлим ЗеРадио)
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21503
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 372 раз.
- Подякували: 553 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 лип, 2021 22:36
Унуноктий написав:
Ага... Залупу на воротник.... Тут тебе не загнивающий запад...
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Ну по сути мне надо что б мою семью и меня возили на нормальной машине 4-5 часов в день в течении месяца по Киеву. Без притензий на всякую элитность и тд. неужели в Киеве это нереально?
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3886
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 лип, 2021 22:39
Первый написав:
Якщо по фотці не зрозуміло то норм. приколів не має
а що по фотці ? видно, що муравешнік ... 25 пов. 4 чи 5 будинків.
Я того району не знаю. Бачу, що до метро ногами ніяк.
Это за 2к?
Так, і дві і три є в районі 80 куо.
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 1562
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 610 раз.
- Подякували: 319 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|