Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А здесь дам ожидания по объему инвестиций в строительство - "благодать", как и втирают нам растишки
PS: странное дело - почему Конгу за чашкой чая застройщики рассказывают одно, а НБУ - другое? Может потому что первый, как участник рынка, должен излучать уверенность, а второй, как важный регулятор - понимать реальный масштаб проблем?
у мене просто питання до модераторів. Чи Довго цей брехун(цитата) буде петлять?
Напомню всем, что этот тупица прогнозирует рост на 20% в следующие 12 месяцев. Влад, ау! Если это предсказание сбудется, вы разразитесь своим "он просто угадал", или профессиональная солидарность не позволит?