Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 лип, 2021 22:40
flyman написав:
ти бачив той "офігатор"?
от тебе я менше всього питав.
коли мене зацікавлять підвали в Бучі чи голуб"ятні в жулянах - запитаю.
stas_rst
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Додано: Нед 18 лип, 2021 22:41
zРадио написав: Первый написав:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/polipshennya-dilovih-ochikuvan-biznesu-trivaye--rezultati-opituvannya-kerivnikiv-kompaniy-u-ii-kvartali
.......
чомусь зРадіо, який постив негативний огляд нбу і писав що це ж опитування НБУ!!!, забув про цей від 15.07.2021.
це мабудь вже скорий капець, на днях
Ты это уже постил сегодня утром. И я тебе отвечал, что читаю не ежеквартальные ожидания от НБУ, от ежемесячные от Dragon Capital.
Еще раз тебя тебя призываю писать с одной учетки - ты не справляешься с несколькими. Постоянно путаешься, что с какой вбрасывал
Тримай зайка. Ти мені в грубій формі написав що Я брешу. модератор тебе спасав.
zРадио написав:
Деловые и девальвационные ожидания бизнеса продолжают ухудшаться. Детали на валютной ветке:
Валютный рынок в контексте ДС
А здесь дам ожидания по объему инвестиций в строительство - "благодать", как и втирают нам растишки
PS: странное дело - почему
Конгу
за чашкой чая застройщики рассказывают одно,
а НБУ - другое?
Может потому что первый, как участник рынка, должен излучать уверенность,
а второй, как важный регулятор - понимать реальный масштаб проблем?
у мене просто питання до модераторів. Чи Довго цей
брехун
(цитата) буде петлять?
Первый
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Додано: Нед 18 лип, 2021 22:43
stas_rst написав: Первый написав:
Якщо по фотці не зрозуміло то норм. приколів не має
а що по фотці ? видно, що муравешнік ... 25 пов. 4 чи 5 будинків.
Я того району не знаю. Бачу, що до метро ногами ніяк.
Это за 2к?
Так, і дві і три є в районі 80 куо.
район промзона.
тоді норм.
Первый
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Додано: Нед 18 лип, 2021 22:43
Унуноктий написав:
А давайте завафлим ЗеРадио)
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Напомню всем, что этот тупица прогнозирует рост на 20% в следующие 12 месяцев. Влад, ау! Если это предсказание сбудется, вы разразитесь своим "он просто угадал", или профессиональная солидарность не позволит?
zРадио
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Додано: Нед 18 лип, 2021 22:45
Первый написав:
у мене просто питання до модераторів. Чи Довго цей
брехун
(цитата) буде петлять?
Это ежемесячный монетарный/макро отчет НБУ, где десятки показателей. Не лезь туда, где ты абсолютный ноль! Ты просто шкваришься!
Повторяю - ежеквартальные ожидания от НБУ я не читаю, потому что есть более оперативные данные по ожиданиям (а именно, 20-е числа месяца, следующего за отчетным)
zРадио
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Додано: Нед 18 лип, 2021 22:55
Понаехал написав: Унуноктий написав:
Ага... Залупу на воротник.... Тут тебе не загнивающий запад...
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Ну по сути мне надо что б мою семью и меня возили на нормальной машине 4-5 часов в день в течении месяца по Киеву. Без притензий на всякую элитность и тд. неужели в Киеве это нереально?
Реально. Если без претензий на элитность, то Флай - лучший вариант.
antey1969
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Додано: Нед 18 лип, 2021 22:59
antey1969 написав:
Реально. Если без претензий на элитность, то Флай - лучший вариант.
ага, на 5-тимісному самокаті з ножним приводом - мільтирікша. "ФлайЕкспрес" до ваши послуг.
stas_rst
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Додано: Нед 18 лип, 2021 22:59
Natt написав: antey1969 написав: Natt написав:
Сейчас уж очень много серого в интерьерах. Поэтому, мне кажется, этот тренд скоро пройдет. Сама голову ломаю, в какой цветовой гамме ремонт делать...
Сделал себе оливковый. Под светлую мебель вполне себе ничего
А акцентный цвет есть? Оливковый - любопытно. Я его почему-то не рассматривала.
Вот серый как раз нравится, но сейчас столько квартир в серых оттенках, что они уже как калейдоскоп, все сливаются...
Акцентом к оливковому хорошо идет яркий зеленый. Можно добавлять к зеленому желтые вставки, но совсем немного.
antey1969
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Додано: Нед 18 лип, 2021 23:03
antey1969 написав:
Реально. Если без претензий на элитность, то Флай - лучший вариант.
Он уже машиной обзавелся? 0_o
Понаехал
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Додано: Нед 18 лип, 2021 23:05
zРадио написав: Унуноктий написав:
А давайте завафлим ЗеРадио)
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Напомню всем, что этот тупица прогнозирует рост на 20% в следующие 12 месяцев. Влад, ау! Если это предсказание сбудется, вы разразитесь своим "он просто угадал", или профессиональная солидарность не позволит?
Я прогнозирую рост 20% ближайшие 5 месяцев. Баран тупой.
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Унуноктий
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